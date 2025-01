Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"88220cd0-8005-4398-95ba-c01e0a7ebe58","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legújabb BMW iX felfrissített dizájnnal, modernizált technikával, megnövelt teljesítménnyel és minden korábbinál nagyobb hatótávval debütált.","shortLead":"A legújabb BMW iX felfrissített dizájnnal, modernizált technikával, megnövelt teljesítménnyel és minden korábbinál...","id":"20250129_bmw-ix-facelift-700-kilometeres-hatotavu-uj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88220cd0-8005-4398-95ba-c01e0a7ebe58.jpg","index":0,"item":"7dcd2b3b-46e9-4c5d-8a7d-b2fd506cb9f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_bmw-ix-facelift-700-kilometeres-hatotavu-uj-villanyauto","timestamp":"2025. január. 29. 07:03","title":"Itt a BMW 700 kilométeres hatótávú új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3762d29c-59af-4822-8740-540146739331","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 81 éves oldschool legendának nincs se mobilja, se órája.","shortLead":"A 81 éves oldschool legendának nincs se mobilja, se órája.","id":"20250129_Christopher-Walken-meg-sosem-emailezett-soha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3762d29c-59af-4822-8740-540146739331.jpg","index":0,"item":"234ce532-df1b-4ff9-9c04-f4bfef8133c5","keywords":null,"link":"/elet/20250129_Christopher-Walken-meg-sosem-emailezett-soha","timestamp":"2025. január. 29. 09:30","title":"Christopher Walken még sosem e-mailezett, soha!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b917d36c-92e3-44ee-8ddd-bee7d4915b3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt heti, több száz iskolát érintő bombafenyegetés után a két legnagyobb pedagógus-szakszervezet is kérte a kormányt, vizsgálja felül a telefonok elzárásának gyakorlatát.","shortLead":"A múlt heti, több száz iskolát érintő bombafenyegetés után a két legnagyobb pedagógus-szakszervezet is kérte...","id":"20250130_mobiltelefon-elzaras-iskola-diakok-tanitasi-ido-bombariado-fenyegetes-belugyminiszterium-szakszervezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b917d36c-92e3-44ee-8ddd-bee7d4915b3f.jpg","index":0,"item":"c1b9840e-4706-4a2a-93c7-ea3743b1ebec","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_mobiltelefon-elzaras-iskola-diakok-tanitasi-ido-bombariado-fenyegetes-belugyminiszterium-szakszervezetek","timestamp":"2025. január. 30. 07:02","title":"Nem enged a belügy, a bombariadók után is le kell adniuk a mobiljukat a diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha így haladunk tovább, eljuthatunk oda, hogy nyáron ugyanannyi pénzt visz majd el a légkondi, mint amennyibe telente a fűtés kerül.","shortLead":"Ha így haladunk tovább, eljuthatunk oda, hogy nyáron ugyanannyi pénzt visz majd el a légkondi, mint amennyibe telente...","id":"20250129_futes-tel-meleg-legkondi-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb.jpg","index":0,"item":"b9c81075-7ec8-44fe-811b-c633560a3b11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_futes-tel-meleg-legkondi-klimavaltozas","timestamp":"2025. január. 29. 15:26","title":"Örül, hogy meleg a tél? Várja csak ki, milyen lesz az augusztusi negyven fokban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A MÁV arra figyelmeztetett, hogy hosszabb menetidőkkel és eseti, forgalmi változásokkal továbbra is számolni kell.","shortLead":"A MÁV arra figyelmeztetett, hogy hosszabb menetidőkkel és eseti, forgalmi változásokkal továbbra is számolni kell.","id":"20250128_vonatforgalom-szeged-kisiklas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257.jpg","index":0,"item":"fc7ca85d-c0d2-4f52-90dc-99aa67568fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_vonatforgalom-szeged-kisiklas","timestamp":"2025. január. 28. 21:07","title":"Szerda hajnalban újraindul a vasúti forgalom Szegednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa03aa5f-539a-4311-8c58-5979949725fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A helikopter olasz gyártóját Vichai Srivaddhanaprabha családja több mint 2 milliárd fontra pereli.","shortLead":"A helikopter olasz gyártóját Vichai Srivaddhanaprabha családja több mint 2 milliárd fontra pereli.","id":"20250128_hivatalos-baleset-leicester-city-helikopter-vichai-srivaddhanaprabha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa03aa5f-539a-4311-8c58-5979949725fa.jpg","index":0,"item":"78d0a37d-7db7-4985-a9dc-85a43d2f97a6","keywords":null,"link":"/sport/20250128_hivatalos-baleset-leicester-city-helikopter-vichai-srivaddhanaprabha","timestamp":"2025. január. 28. 16:44","title":"Hivatalos: baleset miatt zuhant le a Leicester City tulajdonosának helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80f8b3b-3924-4846-ac10-231b46b35e93","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Búcsúzhat a szinkronizálástól és még sok mástól is az, aki nem frissíti a böngészőjét – vagy számítógépét – már egy ideje.","shortLead":"Búcsúzhat a szinkronizálástól és még sok mástól is az, aki nem frissíti a böngészőjét – vagy számítógépét – már...","id":"20250129_google-chrome-bongeszo-regi-verzio-szinkronizalas-megszunes-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a80f8b3b-3924-4846-ac10-231b46b35e93.jpg","index":0,"item":"cd78eec2-dada-4c60-b774-0b22f3f8bb64","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_google-chrome-bongeszo-regi-verzio-szinkronizalas-megszunes-frissites","timestamp":"2025. január. 29. 17:03","title":"Milyen Chrome fut a gépén? Lehet, hogy hamarosan önnél is leáll egy csomó funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10bd747-e97b-4475-814a-6065f1444cf1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Orbán Viktorral jó viszonyt ápol, ennél többet viszont nem árult el Jair Bolsonaro azzal kapcsolatban, hogy miért éjszakázott tavaly februárban a magyar nagykövetségen azután, hogy a brazil hatóságok elvették az útlevelét. Azt tagadja, hogy menedéket keresett volna a magyar külképviseleten.","shortLead":"Orbán Viktorral jó viszonyt ápol, ennél többet viszont nem árult el Jair Bolsonaro azzal kapcsolatban, hogy miért...","id":"20250128_jair-bolsonaro-brazilia-magyar-nagykovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b10bd747-e97b-4475-814a-6065f1444cf1.jpg","index":0,"item":"e26e32b7-3dc3-48be-ad64-f93f340c1370","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_jair-bolsonaro-brazilia-magyar-nagykovetseg","timestamp":"2025. január. 28. 13:14","title":"\"Talán a szeretőmet látogattam meg\" – mondja Jair Bolsonaro arról, hogy miért töltött két éjszakát a brazíliai magyar nagykövetségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]