Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egy szál Magyarországot kivéve egységesen néz szembe az EU az új világpolitikai helyzettel; a magyar kormány a boltokat fenyegeti; Trump előbb vámokat vezetett be, majd egy csomót felfüggesztett közülük. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az egy szál Magyarországot kivéve egységesen néz szembe az EU az új világpolitikai helyzettel; a magyar kormány...","id":"20250309_Es-akkor-inflacio-europa-trump-vamhaboru-arak-boltok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f.jpg","index":0,"item":"12b078c9-73fe-4185-b33d-6179a08505bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250309_Es-akkor-inflacio-europa-trump-vamhaboru-arak-boltok-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 07:00","title":"És akkor a kormány rácsodálkozott, hogy csak nem sikerült földbe döngölni az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ee045d-de8f-4f5f-9c5a-fa79d065a6ac","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Milliárdokat spórolna meg Magyarország, ha Orbán Viktor nem erőltetné a véleménynyilvánító szavazást, hiszen a Medián friss mérése szerint a helyzet egyértelmű: a felnőtt lakosság 56 százaléka elutasítja Ukrajna EU-tagságát. A svájci népszavazások azonban azt tanítják: volna értelme beszélni róla.","shortLead":"Milliárdokat spórolna meg Magyarország, ha Orbán Viktor nem erőltetné a véleménynyilvánító szavazást, hiszen a Medián...","id":"20250310_median-felmeres-magyarok-tobbsege-elutasitja-Ukrajna-EU-tagsagat-kozvelemeny-Orban-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ee045d-de8f-4f5f-9c5a-fa79d065a6ac.jpg","index":0,"item":"e7d6ff4d-d5fe-4639-97a9-acbc8bf7ae61","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_median-felmeres-magyarok-tobbsege-elutasitja-Ukrajna-EU-tagsagat-kozvelemeny-Orban-kormany-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 06:01","title":"A magyarok többsége elutasítja Ukrajna EU-tagságát, erről szavazni csak akkor érdemes, ha érvek is elhangzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85baa2ee-ad9c-4c5a-abf9-61e4d9fe464f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyelőre messze nem világos, hogy mi lesz a sorsa az Egyesült Államokban 170 millió amerikai felhasználó kedvenc alkalmazásának, a TikToknak. Mindenesetre már többen is szemet vetettek rá, többek között az igen népszerű online fórumplatform, a Reddit társalapítója. Ő felszabadítást hirdet.","shortLead":"Egyelőre messze nem világos, hogy mi lesz a sorsa az Egyesült Államokban 170 millió amerikai felhasználó kedvenc...","id":"20250308_project-liberty-reddit-tarsalapito-tiktok-felvasarlas-licit-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85baa2ee-ad9c-4c5a-abf9-61e4d9fe464f.jpg","index":0,"item":"0d2737ae-7948-4ccc-b04a-4fed26b07730","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_project-liberty-reddit-tarsalapito-tiktok-felvasarlas-licit-usa","timestamp":"2025. március. 08. 10:03","title":"Jobb web, jobb világ – váratlan licit érkezett a TikTokra, „az emberek ajánlata”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adea598a-b01a-4961-bd96-70314511c7ab","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Calin Georgescut, aki a gyanú szerint orosz befolyással nyerte a tavalyi első fordulót, a választási iroda tiltotta el az indulástól a miatta megismételt elnökválasztáson. Az ügyben azonban nem az övék az utolsó szó.","shortLead":"Calin Georgescut, aki a gyanú szerint orosz befolyással nyerte a tavalyi első fordulót, a választási iroda tiltotta el...","id":"20250309_calin-georgescu-elutasitas-roman-elnokvalasztas-szelsojobbos-botranyjelolt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adea598a-b01a-4961-bd96-70314511c7ab.jpg","index":0,"item":"038a4cb6-7ced-4218-acca-595fb9d6695c","keywords":null,"link":"/vilag/20250309_calin-georgescu-elutasitas-roman-elnokvalasztas-szelsojobbos-botranyjelolt-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 19:28","title":"Elutasították a szélsőjobbos botrányjelöltet a román elnökválasztás új fordulójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár napja frissítette a Firefox szolgáltatási feltételeit a Mozilla, azonban a széles körű felhasználási jogok biztosítása – érthetően – aggodalmakat váltott ki a felhasználókból. A felháborodás oly nagy volt, hogy a Mozillának változtatnia kellett elképzelésein.","shortLead":"Pár napja frissítette a Firefox szolgáltatási feltételeit a Mozilla, azonban a széles körű felhasználási jogok...","id":"20250308_mozilla-szolgaltatasi-feltetelek-valtoztatas-magyarazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576.jpg","index":0,"item":"5cf9e5a2-9b53-4606-818a-3083b849cdbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_mozilla-szolgaltatasi-feltetelek-valtoztatas-magyarazat","timestamp":"2025. március. 08. 14:03","title":"Addig változtatta az ÁSZF-et a Mozilla, hogy most már magyarázkodnia kell, mi is történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0655a93-8e7e-4090-8238-9845b4a56c78","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem lendítette fel a népgazdaságot a munkaversenyek forszírozása, a sorozatos csalásokkal elért hihetetlen teljesítmények csak az egyenlőtlenségeket és a munkahelyi balesetek számát növelték – derül ki a 75 éve csúcsára ért sztahanovista mozgalomról. Sztahanovista nem akárkiből lehetett, de aki sikeresen betöltötte a propaganda által kijelölt szerepet, mesés juttatásokban részesülhetett.","shortLead":"Nem lendítette fel a népgazdaságot a munkaversenyek forszírozása, a sorozatos csalásokkal elért hihetetlen...","id":"20250308_hvg-hosok-terepe-sztahanovistak-munkasok-munkaverseny-parasztvakitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0655a93-8e7e-4090-8238-9845b4a56c78.jpg","index":0,"item":"e3a0dc52-927b-481b-987f-eb8b4119c150","keywords":null,"link":"/360/20250308_hvg-hosok-terepe-sztahanovistak-munkasok-munkaverseny-parasztvakitas","timestamp":"2025. március. 08. 10:30","title":"„Aki ismerte a szakmát, tudta, hogy mindez parasztvakítás” – közutálatnak örvendő sztahanovisták gyári díszletek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5974904-f8ee-49be-84bd-d3c03498efe5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, megvan, ki játssza Minerva McGalagonyt és Perselus Pitont a tévésorozatban. ","shortLead":"Úgy tűnik, megvan, ki játssza Minerva McGalagonyt és Perselus Pitont a tévésorozatban. ","id":"20250308_Harry-Potter-tevesorozat-konnyen-lehet-ket-masik-szerepre-is-megtalaltak-a-szineszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5974904-f8ee-49be-84bd-d3c03498efe5.jpg","index":0,"item":"ac532f90-72cf-4d94-964a-f92fb60205b2","keywords":null,"link":"/kultura/20250308_Harry-Potter-tevesorozat-konnyen-lehet-ket-masik-szerepre-is-megtalaltak-a-szineszt","timestamp":"2025. március. 08. 15:54","title":"Harry Potter-tévésorozat: két fontos szerepre is megtalálhatták a megfelelő színészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a41a081-0aed-427d-b0fe-34aeabae091a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ezzel segítette a reformátusok szerint az állam a Károli Egyetem fejlesztését. A telket egy közelebbről meg nem nevezett ferencvárosi ingatlanra cserélték, szerintük azonos értékben.","shortLead":"Ezzel segítette a reformátusok szerint az állam a Károli Egyetem fejlesztését. A telket egy közelebbről meg nem...","id":"20250309_reformatus-ingatlanmutyi-reakcio-hegyvideki-telek-ix-keruleti-epulet-karoli-gaspar-reformatus-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a41a081-0aed-427d-b0fe-34aeabae091a.jpg","index":0,"item":"d284c03b-550e-4c63-a736-860967045adb","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_reformatus-ingatlanmutyi-reakcio-hegyvideki-telek-ix-keruleti-epulet-karoli-gaspar-reformatus-egyetem","timestamp":"2025. március. 09. 13:40","title":"Reagáltak Balog Zoltánék az ingatlanmutyis vádakra: pénz helyett kapták a hegyvidéki telket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]