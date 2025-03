Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cb6a7f21-868b-4783-8cd5-421df11f89f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kövér László azért büntette meg a képviselőt, mert Orbán Viktor egy régi beszédét bejátszotta a parlamentben.","shortLead":"Kövér László azért büntette meg a képviselőt, mert Orbán Viktor egy régi beszédét bejátszotta a parlamentben.","id":"20250310_momentum-hadhazy-akos-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb6a7f21-868b-4783-8cd5-421df11f89f2.jpg","index":0,"item":"e63fb687-4e0a-494e-8505-e739f7ed9b96","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_momentum-hadhazy-akos-buntetes","timestamp":"2025. március. 10. 11:34","title":"A Momentum beszáll Hadházy Ákos 7 milliós büntetésének kifizetésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e244b837-979e-4c0f-a050-71a1b74b1ddc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Laza szövetség a tagállamok között – a jövő Európája a Fidesz think tankje szerint így nézne ki.","shortLead":"Laza szövetség a tagállamok között – a jövő Európája a Fidesz think tankje szerint így nézne ki.","id":"20250310_mcc-eu-attervezes-atnevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e244b837-979e-4c0f-a050-71a1b74b1ddc.jpg","index":0,"item":"0bebadff-ef52-487b-9c63-038207fd4f0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_mcc-eu-attervezes-atnevezes","timestamp":"2025. március. 10. 12:23","title":"Átnevezné és áttervezné az Európai Uniót az MCC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De legalább a kórházi ellátásra nem lehetett panaszuk. ","id":"20250310_Feher-Lotusz-forgatas-hasmenes-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5.jpg","index":0,"item":"2260994f-520f-4c93-9b05-b37dd1c99154","keywords":null,"link":"/elet/20250310_Feher-Lotusz-forgatas-hasmenes-korhaz","timestamp":"2025. március. 10. 14:32","title":"Folyton hasmenésük volt a Fehér Lótusz sztárjainak, mialatt Thaiföldön forgattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341e0bcf-a16c-4ab9-9b77-175090e2a307","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mark Carney szerint az amerikai elnök „sötét napokat” hozott Kanadára, és az országa már nem bízhat az Egyesült Államokban.","shortLead":"Mark Carney szerint az amerikai elnök „sötét napokat” hozott Kanadára, és az országa már nem bízhat az Egyesült...","id":"20250310_mark-carney-kanada-miniszterelnok-justin-trudeau-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341e0bcf-a16c-4ab9-9b77-175090e2a307.jpg","index":0,"item":"3567f17e-fbac-4108-acfd-84007bb14c2d","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_mark-carney-kanada-miniszterelnok-justin-trudeau-donald-trump","timestamp":"2025. március. 10. 09:47","title":"Megválasztották Justin Trudeau utódát, aki rögtön keményen oda is szólt Donald Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e7b7f-7f16-4a24-ad0b-60520f15ca92","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bár Chris Wright szerint nincs éghajlati válság, visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint tagadná az éghajlatváltozást.","shortLead":"Bár Chris Wright szerint nincs éghajlati válság, visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint tagadná...","id":"20250310_egyesult-allamok-chris-wright-klimapolitika-foldgaz-eghajlatvaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f2e7b7f-7f16-4a24-ad0b-60520f15ca92.jpg","index":0,"item":"d3a11367-cc2c-431a-b5c5-81cf8279da72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_egyesult-allamok-chris-wright-klimapolitika-foldgaz-eghajlatvaltozas","timestamp":"2025. március. 10. 18:25","title":"Bírálta Biden klímapolitikáját és kiállt a földgáz mellett Trump energiaügyi minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac145c9-1659-441e-a23f-275a1dfd18aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A háború 2022-es fellángolása óta húszezerre becsülik azoknak a gyerekeknek a számát, akiket Oroszországba vittek. 