[{"available":true,"c_guid":"6a59d46f-1481-4e3d-829f-c06a87ca7305","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőtől lépett életbe az egyes élelmiszerekre vonatkozó árrés szabályozása, a kormány jelentős árcsökkenésre számít a kijelölt harminc terméknél. Megnéztük, mi látszik ebből a boltokban.","shortLead":"Hétfőtől lépett életbe az egyes élelmiszerekre vonatkozó árrés szabályozása, a kormány jelentős árcsökkenésre számít...","id":"20250317_arrestop-elso-napja-boltok-arak-tojas-vaj-tej-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a59d46f-1481-4e3d-829f-c06a87ca7305.jpg","index":0,"item":"d2d403bd-3678-4da0-8a38-4129462eb6bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_arrestop-elso-napja-boltok-arak-tojas-vaj-tej-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 11:35","title":"Kifosztott tojáspult, olcsóbb vaj, drágább tej – körülnéztünk a boltokban az árrésstop első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látható A festő és modellje című 1927-ben készült festmény is, amelynek különlegessége, hogy ez Picasso posztkubista korszakának legnagyobb vászna.","shortLead":"Látható A festő és modellje című 1927-ben készült festmény is, amelynek különlegessége, hogy ez Picasso posztkubista...","id":"20250316_Evtizedekig-elzart-Picasso-muveket-mutattak-be-Iranban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1.jpg","index":0,"item":"effe9b20-7473-49f6-98bb-5dfcf1a2a9a3","keywords":null,"link":"/elet/20250316_Evtizedekig-elzart-Picasso-muveket-mutattak-be-Iranban","timestamp":"2025. március. 16. 11:21","title":"Évtizedekig elzárt Picasso műveket mutattak be Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1e31b4-cd9b-4a91-b45c-4c5ea22e9038","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Parkolóház vagy mélygarázs épülhet a helyén.","shortLead":"Parkolóház vagy mélygarázs épülhet a helyén.","id":"20250317_Pecs-regi-Vasarcsarnok-lebontas-parkolohaz-melygarazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a1e31b4-cd9b-4a91-b45c-4c5ea22e9038.jpg","index":0,"item":"9e44cec3-cced-42cc-b43e-5aa61e6e3981","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250317_Pecs-regi-Vasarcsarnok-lebontas-parkolohaz-melygarazs","timestamp":"2025. március. 17. 12:00","title":"Lebonthatják az egykor pezsgő, mára szégyenfolttá pusztult pécsi Vásárcsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a99247-69ec-4f7e-8603-521b6f062862","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Orbán Viktor a status quót és saját hatalmát védő harcot hirdetett dehumanizált állampolgárai ellen, Magyar Péter országépítésre hívta a nemzetet. Tessék választani. ","shortLead":"Orbán Viktor a status quót és saját hatalmát védő harcot hirdetett dehumanizált állampolgárai ellen, Magyar Péter...","id":"20250315_a-kereszteslovag-deliriuma-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82a99247-69ec-4f7e-8603-521b6f062862.jpg","index":0,"item":"df8065c9-f605-4baf-bb85-aac2a94a3327","keywords":null,"link":"/360/20250315_a-kereszteslovag-deliriuma-Orban-Viktor","timestamp":"2025. március. 15. 19:56","title":"Egy saját démonaival küzdő poloskairtó kereszteslovag lázálma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, az ATV ünnepi videója is helyet kapott a világ legmagasabb épületén.","shortLead":"Sőt, az ATV ünnepi videója is helyet kapott a világ legmagasabb épületén.","id":"20250315_Kivetitettek-a-dubaji-Burdzs-Kalifara-hogy-eljen-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa.jpg","index":0,"item":"8ac9e671-71da-40bc-bd09-40f723e03b0d","keywords":null,"link":"/elet/20250315_Kivetitettek-a-dubaji-Burdzs-Kalifara-hogy-eljen-Magyarorszag","timestamp":"2025. március. 15. 20:21","title":"Kivetítették a dubaji Burdzs Kalifára, hogy „éljen Magyarország”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaef067-c957-49ac-9840-b49c70889f3a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azonnali ellenőrzéseket indított a fogyasztóvédelem.","shortLead":"Azonnali ellenőrzéseket indított a fogyasztóvédelem.","id":"20250317_arresstop-fogyasztovedelem-azonnali-ellenorzes-7-millios-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaef067-c957-49ac-9840-b49c70889f3a.jpg","index":0,"item":"9c13f890-0dbf-4cbb-89b9-17e109256fa6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_arresstop-fogyasztovedelem-azonnali-ellenorzes-7-millios-birsag","timestamp":"2025. március. 17. 08:48","title":"Akár 7 millióra is bírságolhatják az árrésstopot megsértő boltokat, ráadásul naponta többször is büntethetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0021afa2-c3ec-413c-a6ac-41f0ebe2d80c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szervezet szerint az Orbán-kormány által meghirdetett antiszemitizmus elleni zéró tolerancia elvével teljesen ellentétes, hogy Takaró Mihályt és Döbrentei Kornélt megint kitüntették.","shortLead":"A szervezet szerint az Orbán-kormány által meghirdetett antiszemitizmus elleni zéró tolerancia elvével teljesen...","id":"20250316_mazsihisz-takaro-dobrentei-kituntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0021afa2-c3ec-413c-a6ac-41f0ebe2d80c.jpg","index":0,"item":"79100b3b-6134-4904-8c3b-77187856be86","keywords":null,"link":"/elet/20250316_mazsihisz-takaro-dobrentei-kituntetes","timestamp":"2025. március. 16. 11:14","title":"Mazsihisz: Antiszemiták nem érdemelnek állami díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Teljesen új repülési mód alkalmazásával repülhetnek a jövő drónjai a Marson.","shortLead":"Teljesen új repülési mód alkalmazásával repülhetnek a jövő drónjai a Marson.","id":"20250316_horvat-csapkodo-szarnyu-dron-mars-kutatas-esa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749.jpg","index":0,"item":"8d99eaa9-b679-4c52-83a2-aac90c55e847","keywords":null,"link":"/tudomany/20250316_horvat-csapkodo-szarnyu-dron-mars-kutatas-esa","timestamp":"2025. március. 16. 14:03","title":"Horvát fejlesztésű, csapkodó szárnyű drón forradalmasíthatja a Mars kutatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]