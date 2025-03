Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f37b3a20-c912-4570-b3cc-d77c1c3b933d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kérdés, két választási lehetőség szerepel majd a biztonsági papírra nyomtott szavazólapon. ","shortLead":"Egy kérdés, két választási lehetőség szerepel majd a biztonsági papírra nyomtott szavazólapon. ","id":"20250316_magyarorszag-kormanya-szavazas-ukrajan-eu-tagsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f37b3a20-c912-4570-b3cc-d77c1c3b933d.jpg","index":0,"item":"15dfea0f-de7a-4c4c-b5c2-cd6c1e5ec543","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_magyarorszag-kormanya-szavazas-ukrajan-eu-tagsag","timestamp":"2025. március. 16. 16:58","title":"Igen, tényleg így fog kinézni a szavazólap Ukrajna EU-tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d734a26a-8e70-49ab-9592-d73cfa8f199a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szörnyű körülmények között tartott állatok egy része elpusztult, míg a többit az állatorvosnak kellett elaltatnia.","shortLead":"A szörnyű körülmények között tartott állatok egy része elpusztult, míg a többit az állatorvosnak kellett elaltatnia.","id":"20250318_bortonbuntetes-107-macska-kutya-kobanyai-lakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d734a26a-8e70-49ab-9592-d73cfa8f199a.jpg","index":0,"item":"e20f9447-34fc-4970-a41b-282af8a4ee71","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_bortonbuntetes-107-macska-kutya-kobanyai-lakas","timestamp":"2025. március. 18. 14:09","title":"Börtönbüntetést kapott az a nő, aki 107 macskát és egy kutyát tartott a kőbányai lakásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mind az Országos Bírói Tanács, mind pedig a Magyar Bírói Egyesület visszautasította Orbán Viktor poloskázós beszédét. Majd megérkezett Varga Zs. András közleménye, amelyben a Kúria elnöke a bírák demonstrációját okolja a politikai eszkalálódásért, majd azt veti az érintettek szemére, hogy Magyar Péteren senki nem háborodott fel.","shortLead":"Mind az Országos Bírói Tanács, mind pedig a Magyar Bírói Egyesület visszautasította Orbán Viktor poloskázós beszédét...","id":"20250317_Kuria-elnok-Varga-Zs-Andras-poloska-kozlemeny-fenyegetozes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97.jpg","index":0,"item":"e1ee40e4-5ab5-4485-9a78-48729180a562","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Kuria-elnok-Varga-Zs-Andras-poloska-kozlemeny-fenyegetozes-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 14:00","title":"A Kúria elnöke szerint lehet tiltakozni a poloskázás ellen, Magyar Péter szavairól viszont Rákosi jut eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43944ecf-bbc9-4387-acab-79d3b94fcf4d","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Elindult hétfőn a kormány legújabb gazdaságpolitikai innovációja, az árréssapka, amelytől az árak visszafogását várják a döntéshozók, bár azt maga Nagy Márton is elismerte, az intézkedés aligha fogja érdemben csökkenteni az inflációt. És nem is ez a legnagyobb baj vele: végigvettük a fogyasztói bizalomtól a forintárfolyamig miért többet árt, mint használ az árrésstop.","shortLead":"Elindult hétfőn a kormány legújabb gazdaságpolitikai innovációja, az árréssapka, amelytől az árak visszafogását várják...","id":"20250317_arres-arressapka-arresstop-kormany-hitelesseg-fogyasztas-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43944ecf-bbc9-4387-acab-79d3b94fcf4d.jpg","index":0,"item":"a41f61b5-ff19-45e1-8a1d-ffcd469ecb32","keywords":null,"link":"/360/20250317_arres-arressapka-arresstop-kormany-hitelesseg-fogyasztas-inflacio","timestamp":"2025. március. 17. 12:23","title":"A kormány saját maga és az egész ország alatt vágja a fát az árrésstoppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9ce8f3-6930-4fe8-840c-4d7eb5670662","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az alacsony számok mutatják a teljes Volkswagen-csoport gyengélkedését. Az autógyártás viszont jól muzsikál Győrben.","shortLead":"Az alacsony számok mutatják a teljes Volkswagen-csoport gyengélkedését. Az autógyártás viszont jól muzsikál Győrben.","id":"20250318_2009-es-szintre-esett-vissza-a-gyori-Audiban-a-motorgyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a9ce8f3-6930-4fe8-840c-4d7eb5670662.jpg","index":0,"item":"b27372a5-3c5f-4947-a813-ccb15fa9ddce","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_2009-es-szintre-esett-vissza-a-gyori-Audiban-a-motorgyartas","timestamp":"2025. március. 18. 13:04","title":"Csökkent a győri Audi bevétele, 2009-es szinten a motorgyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amikor jövőre újból napirendre kerül Bene Krisztián feltételes szabadságra bocsátása, az áldozat szívesen beszélne a bírónak arról, hogy mit érez.","shortLead":"Amikor jövőre újból napirendre kerül Bene Krisztián feltételes szabadságra bocsátása, az áldozat szívesen beszélne...","id":"20250317_renner-erika-lugos-orvos-dontes-tavoltartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf.jpg","index":0,"item":"cf57b4c1-98b8-453c-925e-293d642f7041","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_renner-erika-lugos-orvos-dontes-tavoltartas","timestamp":"2025. március. 17. 16:07","title":"Renner Erika üdvözli, hogy börtönben marad a lúgos orvos, de örök távoltartást szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef7db27-41a0-4ae2-85b1-fb6a68363ff4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több sérült állapota is súlyos, így még nőhet a halálos áldozatok száma.","shortLead":"Több sérült állapota is súlyos, így még nőhet a halálos áldozatok száma.","id":"20250316_Egyhetes-gyaszt-hirdettek-Eszak-Macedoniaban-a-diszkotuz-aldozatainak-emlekere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ef7db27-41a0-4ae2-85b1-fb6a68363ff4.jpg","index":0,"item":"cb48d673-9e40-474f-a8e0-b61101ca8514","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Egyhetes-gyaszt-hirdettek-Eszak-Macedoniaban-a-diszkotuz-aldozatainak-emlekere","timestamp":"2025. március. 16. 17:35","title":"Egyhetes gyászt hirdettek Észak-Macedóniában a diszkótűz több mint ötven áldozatának emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy nappal Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyalása előtt.","shortLead":"Egy nappal Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyalása előtt.","id":"20250317_egyesult-allamok-ukrajnai-haboru-haborus-bunok-icpa-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"b6db0bcf-6f03-4473-919f-5f60dba57671","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_egyesult-allamok-ukrajnai-haboru-haborus-bunok-icpa-kilepes","timestamp":"2025. március. 17. 13:51","title":"Washington váratlanul kilép az ukrajnai háború felelőseit vizsgáló nemzetközi bizottságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]