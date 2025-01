Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"07b9f36c-5f14-4acd-885a-b3fb0b2d6463","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Összesen 73,3 milliárd dollár párolgott el a leggazdagabb techguruk vagyonából. A legnagyobbat az Oracle, és az Nvidia alapítói bukták, vagyonuk több mint egytizede elolvadt.","shortLead":"Összesen 73,3 milliárd dollár párolgott el a leggazdagabb techguruk vagyonából. A legnagyobbat az Oracle, és az Nvidia...","id":"20250128_deepseek-ai-leggazdagabbak-vagyona-google-aphabet-larry-page-jensen-huang-sergey-brin-larry-ellison-michael-dell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07b9f36c-5f14-4acd-885a-b3fb0b2d6463.jpg","index":0,"item":"ada4e175-d64a-450c-ad4e-b1322680f1b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_deepseek-ai-leggazdagabbak-vagyona-google-aphabet-larry-page-jensen-huang-sergey-brin-larry-ellison-michael-dell","timestamp":"2025. január. 28. 11:25","title":"Dollármiliárdokat fújt ki a leggazdagabb techguruk zsebéből az új kínai AI-bot keltette tőzsdei vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Irreálisan hosszú reklámblokkok bukkantak fel a YouTube-videók előtt egyeseknél, de van egy lehetséges magyarázat a jelenségre.","shortLead":"Irreálisan hosszú reklámblokkok bukkantak fel a YouTube-videók előtt egyeseknél, de van egy lehetséges magyarázat...","id":"20250127_google-youtube-tobb-oras-atugorhatatlan-reklamok-reklamblokkolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d.jpg","index":0,"item":"81aa17b2-fb3c-4a50-8ea4-b066ecc512ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_google-youtube-tobb-oras-atugorhatatlan-reklamok-reklamblokkolok","timestamp":"2025. január. 27. 10:03","title":"Mi történt? Többórás, átugorhatatlan reklámok jelentek meg a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763bdf5e-b95d-4a98-92c0-365095bd32e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elon Musk elektromos autós cége Sanghajban működtet gigagyárat, az innen importált kocsikra az alap vám mellett pótvám rakódik, ami nem tetszik a világ leggazdagabb emberének.","shortLead":"Elon Musk elektromos autós cége Sanghajban működtet gigagyárat, az innen importált kocsikra az alap vám mellett pótvám...","id":"20250127_A-Tesla-megtamadja-az-EU-Kinara-szabott-buntetovamjait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/763bdf5e-b95d-4a98-92c0-365095bd32e2.jpg","index":0,"item":"c7f5b1d5-0a85-4445-96d2-fc9853ba2dde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_A-Tesla-megtamadja-az-EU-Kinara-szabott-buntetovamjait","timestamp":"2025. január. 27. 13:25","title":"A Tesla megtámadta az EU Kínára szabott büntetővámjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5fe783-fb97-4f4b-bea1-a5d6d9d63063","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A katolikus egyház tart a mesterséges intelligencia által generált hamis információktól és manipulált felvételektől.","shortLead":"A katolikus egyház tart a mesterséges intelligencia által generált hamis információktól és manipulált felvételektől.","id":"20250128_vatikan-gonosz-arnyeka-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec5fe783-fb97-4f4b-bea1-a5d6d9d63063.jpg","index":0,"item":"c2c08b5a-3d5d-4c05-8c61-974e875842fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_vatikan-gonosz-arnyeka-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 28. 18:41","title":"Vatikán: a gonosz árnyéka leselkedik a mesterséges intelligenciánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cef43cc-bf3e-4242-bbcb-3c79d75dc014","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így is súlyos csapásokat mértek az oroszok ukrajnai épületekre. ","shortLead":"Így is súlyos csapásokat mértek az oroszok ukrajnai épületekre. ","id":"20250127_Tobb-mint-otven-orosz-dront-semmisitett-meg-Ukrajna-ejszaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cef43cc-bf3e-4242-bbcb-3c79d75dc014.jpg","index":0,"item":"6c0fbe8d-be7f-4a29-ad21-47ac26f10cde","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Tobb-mint-otven-orosz-dront-semmisitett-meg-Ukrajna-ejszaka","timestamp":"2025. január. 27. 14:20","title":"Ukrajna több mint ötven orosz drónt semmisített meg éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fe7fdc-1f3d-415d-8254-6e33511897c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vizsgálatok szerint valóban madárrajjal ütközött a gép, de még tart a nyomozás. ","shortLead":"A vizsgálatok szerint valóban madárrajjal ütközött a gép, de még tart a nyomozás. ","id":"20250127_del-korea-repulogepbaleset-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1fe7fdc-1f3d-415d-8254-6e33511897c5.jpg","index":0,"item":"2dbd83e8-99ff-4430-9ece-aeaf97572a3d","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_del-korea-repulogepbaleset-vizsgalat","timestamp":"2025. január. 27. 06:12","title":"Elkészült az előzetes jelentés a dél-koreai repülőszerencsétlenségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81869e1a-1ff1-4ad3-b4a5-1b0b0b9a5aa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt fideszes polgármester és képviselő kisterpeszben mondta el, hogy szerinte a fővárosi közgyűlés “élete talán legnagyobb döntése előtt áll”, és ő tudja is, mi lenne a legjobb Budapestnek, így meg is mondta, hogyan kellene szavazni. Ezt már Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül.","shortLead":"A volt fideszes polgármester és képviselő kisterpeszben mondta el, hogy szerinte a fővárosi közgyűlés “élete talán...","id":"20250127_Sara-Botond-foispan-szolgalatba-helyezte-magat-es-figyelmeztette-a-kozgyulest-mi-lenne-jo-Budapestnek-a-Mini-Dubaj-szavazasnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81869e1a-1ff1-4ad3-b4a5-1b0b0b9a5aa2.jpg","index":0,"item":"ff43daf7-acbe-431d-af4a-2961b9f0d620","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Sara-Botond-foispan-szolgalatba-helyezte-magat-es-figyelmeztette-a-kozgyulest-mi-lenne-jo-Budapestnek-a-Mini-Dubaj-szavazasnal","timestamp":"2025. január. 27. 11:16","title":"Sára Botond főispán szolgálatba helyezte magát, és figyelmeztette a közgyűlést, mi lenne jó Budapestnek a Mini-Dubaj-szavazásnál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f96f53-6afb-4aeb-a6b5-9b9477104a9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Peter Bennicke sétálás közben bukkant rá egy furcsa kövületre, amiről kiderült, legalább kétféle tengeri liliomot tartalmaz, amit egyszer már elfogyasztott valami.","shortLead":"Peter Bennicke sétálás közben bukkant rá egy furcsa kövületre, amiről kiderült, legalább kétféle tengeri liliomot...","id":"20250128_kovulet-regeszet-hanyas-dania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f96f53-6afb-4aeb-a6b5-9b9477104a9c.jpg","index":0,"item":"da7c14d0-c9ce-41e2-b279-99c5f6a6e137","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_kovulet-regeszet-hanyas-dania","timestamp":"2025. január. 28. 10:03","title":"66 millió éves hányást talált Dániában egy amatőr tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]