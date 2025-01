Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"152cc641-c377-4f79-8118-fa335d9f727c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem sokkal a beiktatása előtt, és nem sokkal Orbán Viktor hasonló látogatása után kereste fel Giorgia Meloni olasz kormányfő Donald Trumpot floridai birtokán. Szóba került köztük az ukrajnai háború, a Közel-Kelet és gazdasági témák is.","shortLead":"Nem sokkal a beiktatása előtt, és nem sokkal Orbán Viktor hasonló látogatása után kereste fel Giorgia Meloni olasz...","id":"20250105_Orban-utan-Meloni-is-Floridaba-ment-Trumphoz-aki-fantasztikus-nonek-nevezte-az-olasz-miniszterelnokot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/152cc641-c377-4f79-8118-fa335d9f727c.jpg","index":0,"item":"1d3858a1-0b78-4787-b977-5514d1e48c95","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Orban-utan-Meloni-is-Floridaba-ment-Trumphoz-aki-fantasztikus-nonek-nevezte-az-olasz-miniszterelnokot","timestamp":"2025. január. 05. 09:36","title":"Meloni is Floridába ment Trumphoz, aki “fantasztikus nőnek” nevezte az olasz miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d145bb-08a1-4b86-a596-130f2a30957b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 400 lóerőnél erősebb Brabus E6.0 három étvized múltán is komoly tekintélyt parancsol.","shortLead":"A 400 lóerőnél erősebb Brabus E6.0 három étvized múltán is komoly tekintélyt parancsol.","id":"20250104_6-literes-szivo-v8-cal-hodit-ez-a-32-eves-brabus-mercedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70d145bb-08a1-4b86-a596-130f2a30957b.jpg","index":0,"item":"220a999c-e921-4f9d-a563-47ff9166a670","keywords":null,"link":"/cegauto/20250104_6-literes-szivo-v8-cal-hodit-ez-a-32-eves-brabus-mercedes","timestamp":"2025. január. 04. 07:21","title":"6 literes szívó V8-cal hódít ez a 32 éves Brabus Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9840840-3d54-47b1-9d23-e836ccf1854e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Amerikai Egyesült Államok legmagasabb kort megért elnöke volt. ","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államok legmagasabb kort megért elnöke volt. ","id":"20250104_Megkezdodott-Jimmy-Carter-tobb-napos-bucsuztatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9840840-3d54-47b1-9d23-e836ccf1854e.jpg","index":0,"item":"57fdfa13-779b-4bdd-b161-554ab8d8fd54","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_Megkezdodott-Jimmy-Carter-tobb-napos-bucsuztatasa","timestamp":"2025. január. 04. 20:34","title":"Megkezdődött Jimmy Carter több napos búcsúztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed44070-1467-4d8f-bd08-8d30f2f26ea9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter elvárja, hogy a politikai szimpátiája vagy aktivizmusa miatt senki ne akadályozza a MÁV munkáját. Nem tudni azonban, hogy az akciót a szabadságán elkövető ellenzéki aktivista hogyan gátolta az utasok kiszolgálását politikai érdekből.","shortLead":"A miniszter elvárja, hogy a politikai szimpátiája vagy aktivizmusa miatt senki ne akadályozza a MÁV munkáját. Nem tudni...","id":"20250105_Lazar-azt-allitja-o-nem-akarta-kirugatni-a-batidai-kastelynal-akciozo-kutyapartos-MAV-alkalmazottat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ed44070-1467-4d8f-bd08-8d30f2f26ea9.jpg","index":0,"item":"e92d6ef1-710c-4535-b1d5-bbe5168825b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Lazar-azt-allitja-o-nem-akarta-kirugatni-a-batidai-kastelynal-akciozo-kutyapartos-MAV-alkalmazottat","timestamp":"2025. január. 05. 13:59","title":"Lázár azt állítja, ő nem akarta kirúgatni a batidai kastélynál akciózó kutyapártos MÁV-alkalmazottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d104fc-4d18-4e82-951b-0a632b3644d9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A biturbó V6-os Praga Bohema ára adók nélkül is 600 millió forint magasságában mozog.","shortLead":"A biturbó V6-os Praga Bohema ára adók nélkül is 600 millió forint magasságában mozog.","id":"20250105_a-csehek-tenyleg-megcsinaltak-meregdraga-szuperautojukat-praga-bohema","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d104fc-4d18-4e82-951b-0a632b3644d9.jpg","index":0,"item":"fe1c408b-8d1f-49c8-a16e-4efd3a09a8bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250105_a-csehek-tenyleg-megcsinaltak-meregdraga-szuperautojukat-praga-bohema","timestamp":"2025. január. 05. 07:21","title":"A csehek tényleg megcsinálták méregdrága szuperautójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ba3d19-71ca-4a09-9237-b9cee625f1c8","c_author":"Sághy Erna","category":"360","description":"Az üldöztetés és apja elvesztése határozta meg a képzőművészeti főiskolai diplomával az Állami Bábszínházban díszletfestőként, majd báb- és látványtervezőként dolgozó Ország Lili művészetét, akinek munkáiból tárlat látható a Kiscelli Múzeumban.","shortLead":"Az üldöztetés és apja elvesztése határozta meg a képzőművészeti főiskolai diplomával az Állami Bábszínházban...","id":"20250104_hvg-orszag-lili-kepzomuveszet-kiallitas-kiscelli-muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27ba3d19-71ca-4a09-9237-b9cee625f1c8.jpg","index":0,"item":"5586324a-2cd7-4c56-bcc3-8955978c55ed","keywords":null,"link":"/360/20250104_hvg-orszag-lili-kepzomuveszet-kiallitas-kiscelli-muzeum","timestamp":"2025. január. 04. 17:30","title":"„A templom az emberben belül van, ahhoz nem is kell egy épület tulajdonképpen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0794c66b-38ec-4172-8e1b-81d612103dcd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miután Nagy Márton és minisztériuma helyretette a sajtót, hogyan kell, úgymond, “megfelelő és körültekintő” módon értelmezni a KSH adatait, a Duma Aktuál sem akart lemaradni. Litkai Gergely helyre kis sorvezetőt rittyentett, hogy mindenki világosan lássa, mik a helyesen értelmezendő új mutatók és új szándékok. Azt is megláthatjuk, mi jut eszébe a ChatGPT-nek a magyar gazdaságról, ami – ez is kiderül – egy dologban nagyon hasonlít Kovács András Péterre.","shortLead":"Miután Nagy Márton és minisztériuma helyretette a sajtót, hogyan kell, úgymond, “megfelelő és körültekintő”...","id":"20250104_duma-aktual-gazdasagi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0794c66b-38ec-4172-8e1b-81d612103dcd.jpg","index":0,"item":"d905c816-5454-4a6e-b960-395dfc8ca26b","keywords":null,"link":"/360/20250104_duma-aktual-gazdasagi-adatok","timestamp":"2025. január. 04. 19:30","title":"Nagy Márton nyomában – a Duma Aktuál útmutatója a sajtó számára, hogyan kell értelmezni a gazdasági adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2692f8a5-3d6e-4440-8f50-232243d061a2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szlovák miniszterelnök minden bizonnyal innen posztolgatta az Ukrajnával izmozó videóüzeneteit is, amelyben az Oroszországból érkező földgázszállítások leállításának katasztrofális hatásáról elmélkedett.","shortLead":"A szlovák miniszterelnök minden bizonnyal innen posztolgatta az Ukrajnával izmozó videóüzeneteit is, amelyben...","id":"20250104_robert-fico-vietnam-luxushotel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2692f8a5-3d6e-4440-8f50-232243d061a2.jpg","index":0,"item":"6a7991e4-de97-4a62-b8d1-049350e4c153","keywords":null,"link":"/elet/20250104_robert-fico-vietnam-luxushotel","timestamp":"2025. január. 04. 10:17","title":"Két hét után egy vietnámi luxushotelből került elő Robert Fico","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]