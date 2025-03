Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kegyelmi botrány kirobbantója szerint a bírók az Európai Unió Bíróságához fordulhatnak, ha úgy ítélik meg hogy a magyar jogi rendelkezések nincsenek összhangban az uniós joggal.","shortLead":"A kegyelmi botrány kirobbantója szerint a bírók az Európai Unió Bíróságához fordulhatnak, ha úgy ítélik meg...","id":"20250320_videki-prokator-biro-pride-buntetes-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"02ef3f89-4cbb-4b5c-b07c-455a00eaae56","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_videki-prokator-biro-pride-buntetes-eljaras","timestamp":"2025. március. 20. 12:28","title":"A Vidéki Prókátor üzent Orbánnak: Akár egy bíró is megakaszthatja a Pride-büntetések eljárásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7176aee-c2e7-437b-90fc-0bbe707b0cca","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy jelenleg mely személyautók gyakorolják a legkisebb negatív hatást a környezetre.","shortLead":"Vázoljuk, hogy jelenleg mely személyautók gyakorolják a legkisebb negatív hatást a környezetre.","id":"20250319_ezek-most-a-leginkabb-kornyezetbarat-autok-toplista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7176aee-c2e7-437b-90fc-0bbe707b0cca.jpg","index":0,"item":"ad57d99e-37ed-432f-a550-71044a155aac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_ezek-most-a-leginkabb-kornyezetbarat-autok-toplista","timestamp":"2025. március. 19. 07:59","title":"Ezek most a leginkább környezetbarát autók – toplista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af6b119-b0a1-49ff-b0d8-5f200c30a34b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Némi késéssel, de Európában is megjelenik a Meta mesterséges intelligenciája a cég különböző platformjain – így a Facebook, a Messenger, az Instagram és a WhatsApp szolgáltatásokban is.","shortLead":"Némi késéssel, de Európában is megjelenik a Meta mesterséges intelligenciája a cég különböző platformjain –...","id":"20250320_meta-ai-mesterseges-intelligencia-europai-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0af6b119-b0a1-49ff-b0d8-5f200c30a34b.jpg","index":0,"item":"b79ffebb-aeee-48d6-b9e5-12fd2e8250b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_meta-ai-mesterseges-intelligencia-europai-megjelenes","timestamp":"2025. március. 20. 08:57","title":"Zöld utat kapott a Meta mesterséges intelligenciája Európában, változik a Messenger, az Instagram és a WhatsApp is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d987d890-86ca-4269-80c1-1362a3dcc894","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iPhone 17 Air lehet az eddigi legvékonyabb telefonja az Apple-nek, amit a töltőport kivételével érhet el a cupertinói cég. A vállalat azonban tart az uniós szabályozástól – ám úgy tűnik, feleslegesen.","shortLead":"Az iPhone 17 Air lehet az eddigi legvékonyabb telefonja az Apple-nek, amit a töltőport kivételével érhet el...","id":"20250320_apple-iphone-17-air-okostelefon-toltoport-vezetek-nelkuli-toltes-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d987d890-86ca-4269-80c1-1362a3dcc894.jpg","index":0,"item":"0ec8abca-78f2-4ae8-a700-e8f571e5fa94","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_apple-iphone-17-air-okostelefon-toltoport-vezetek-nelkuli-toltes-europai-unio","timestamp":"2025. március. 20. 11:03","title":"Az Európai Unió szerint teljesen rendben van, ha töltőport nélküli iPhone-t dob piacra az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28f0a93-420f-4a87-93c1-92f99cf49a05","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva azt állítja, az ukránok éjszaka az orosz energetikai infrastruktúrát támadták.","shortLead":"Moszkva azt állítja, az ukránok éjszaka az orosz energetikai infrastruktúrát támadták.","id":"20250319_oroszorszag-ukrajna-haboru-tuzszunet-targyalasok-donald-trump-vlagyimir-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28f0a93-420f-4a87-93c1-92f99cf49a05.jpg","index":0,"item":"90414d8f-6b4a-47a1-8c62-08bd085fc950","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_oroszorszag-ukrajna-haboru-tuzszunet-targyalasok-donald-trump-vlagyimir-putyin","timestamp":"2025. március. 19. 13:28","title":"A Kreml szerint Putyin és Trump megbízik egymásban, Ukrajna viszont szabotálja a tűzszüneti tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ekrem Imamoglu isztambuli polgármester letartóztatása óta példátlan elnyomó intézkedéseket vezettek be az országban. ","shortLead":"Ekrem Imamoglu isztambuli polgármester letartóztatása óta példátlan elnyomó intézkedéseket vezettek be az országban. ","id":"20250320_Torokorszagban-elkezdtek-letartoztatni-azokat-akik-a-kozossegi-mediaban-biraltak-Erdogan-kihivojanak-letartoztatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb.jpg","index":0,"item":"8e99365f-51b1-4383-9f8f-f13372151c1a","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Torokorszagban-elkezdtek-letartoztatni-azokat-akik-a-kozossegi-mediaban-biraltak-Erdogan-kihivojanak-letartoztatasat","timestamp":"2025. március. 20. 15:29","title":"Törökországban elkezdték letartóztatni azokat, akik a közösségi médiában bírálták Erdogan kihívójának letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d919b76-50c0-4c01-a1b6-de5476f1b904","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tető jókora díszléce lerepülhet a kocsiról. ","shortLead":"A tető jókora díszléce lerepülhet a kocsiról. ","id":"20250320_Visszahivjak-az-osszes-Cybertruckot-mert-szeteshetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d919b76-50c0-4c01-a1b6-de5476f1b904.jpg","index":0,"item":"75a332cf-42e6-4e14-a2e1-e489092c5bdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Visszahivjak-az-osszes-Cybertruckot-mert-szeteshetnek","timestamp":"2025. március. 20. 16:55","title":"Visszahívják az összes Cybertruckot, mert széteshet a karosszéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b62caf-2a3b-43f9-ac7b-9e76b1483cf4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple állítólag már gőzerővel dolgozik a C2-es modemen, amit leghamarabb az iPhone 18 Pro és Pro Max kaphat majd meg.","shortLead":"Az Apple állítólag már gőzerővel dolgozik a C2-es modemen, amit leghamarabb az iPhone 18 Pro és Pro Max kaphat majd meg.","id":"20250319_apple-iphone-modem-c2-lapka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b62caf-2a3b-43f9-ac7b-9e76b1483cf4.jpg","index":0,"item":"dc4ea59e-cf10-4478-9fa4-6be3d12597a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_apple-iphone-modem-c2-lapka","timestamp":"2025. március. 19. 14:03","title":"Forradalmasítaná a csúcsmobiljait az Apple, saját modemet építhet beléjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]