[{"available":true,"c_guid":"71dc7430-1251-4f99-ac1d-54ad14a2a498","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megduplázódik a gyár kapacitása. ","shortLead":"Megduplázódik a gyár kapacitása. ","id":"20250312_400-ezer-autot-gyarthat-jovo-evtol-a-kecskemeti-Mercedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71dc7430-1251-4f99-ac1d-54ad14a2a498.jpg","index":0,"item":"dcaa0d1f-93a1-48e6-a7fe-fdb527443054","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_400-ezer-autot-gyarthat-jovo-evtol-a-kecskemeti-Mercedes","timestamp":"2025. március. 12. 07:29","title":"400 ezer autót gyárthat jövő évtől a kecskeméti Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed44070-1467-4d8f-bd08-8d30f2f26ea9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zelenszkij barátjaként és Brüsszel katonájaként ábrázolják Magyar Pétert a félperces szösszenetben.","shortLead":"Zelenszkij barátjaként és Brüsszel katonájaként ábrázolják Magyar Pétert a félperces szösszenetben.","id":"20250312_Tamad-a-cica","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ed44070-1467-4d8f-bd08-8d30f2f26ea9.jpg","index":0,"item":"0c73a2fd-cddc-43db-b0ff-67f43b9a0061","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_Tamad-a-cica","timestamp":"2025. március. 12. 13:55","title":"„Támad a cica” – Lázár János is reagált a Tisza Párt himnuszára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha a szén-dioxid-kibocsátás a jelenlegi ütemben folytatódik tovább, akkor megismétlődhet az, ami 252 millió évvel ezelőtt már egyszer megtörtént: az élőlények jelentős többsége eltűnhet a Föld színéről.","shortLead":"Ha a szén-dioxid-kibocsátás a jelenlegi ütemben folytatódik tovább, akkor megismétlődhet az, ami 252 millió évvel...","id":"20250311_nagy-kihalas-szen-dioxid-kibocsatas-kutatas-perm-triasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6.jpg","index":0,"item":"1282927f-452b-497c-8cd3-dc9d6532c709","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_nagy-kihalas-szen-dioxid-kibocsatas-kutatas-perm-triasz","timestamp":"2025. március. 11. 19:03","title":"2700 év alatt összehozhatja az emberiség a Föld történetének legnagyobb kihalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"355069cb-9f01-4d13-8395-08750c3206e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A napok, amelyekre általában szabadságot szoktunk kivenni.","shortLead":"A napok, amelyekre általában szabadságot szoktunk kivenni.","id":"20250312_2026-hosszu-hetvegek-szombati-munkanapok-rendelet-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/355069cb-9f01-4d13-8395-08750c3206e2.jpg","index":0,"item":"d9ec6e2f-ade8-4c8c-a0f8-95c8659fb164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_2026-hosszu-hetvegek-szombati-munkanapok-rendelet-ngm","timestamp":"2025. március. 12. 19:39","title":"Ezeken a szombatokon dolgozhatunk majd 2026-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti publicista azt javasolta, hogy írják össze, mely bírók vettek részt a februári tüntetésen. A DK-s Vadai Ágnes Polt Péter legfőbb ügyész véleményét kérte ki az ügyben, aki a NAIH-hoz továbbította az ügyet.","shortLead":"A kormánypárti publicista azt javasolta, hogy írják össze, mely bírók vettek részt a februári tüntetésen. A DK-s Vadai...","id":"20250312_Az-adatvedelmi-hatosag-vizsgalja-Bayer-Zsolt-birolistazos-kezdemenyezeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9.jpg","index":0,"item":"1edc9410-ffab-424f-b05a-eb09d31c877b","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_Az-adatvedelmi-hatosag-vizsgalja-Bayer-Zsolt-birolistazos-kezdemenyezeset","timestamp":"2025. március. 12. 11:16","title":"Már az adatvédelmi hatóság vizsgálja Bayer Zsolt bírólistázós kezdeményezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6cf9ec-0a61-4a23-836e-569ce542698b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre komolyabb problémát jelent a mesterséges intelligencia a zeneiparban (is), valósággal elárasztják a netet az ezzel generált zeneszámok.","shortLead":"Egyre komolyabb problémát jelent a mesterséges intelligencia a zeneiparban (is), valósággal elárasztják a netet...","id":"20250311_sony-deepfake-zenek-mesterseges-intelligencia-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f6cf9ec-0a61-4a23-836e-569ce542698b.jpg","index":0,"item":"f29e06b0-b5d3-4db1-8a83-d157777066df","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_sony-deepfake-zenek-mesterseges-intelligencia-torles","timestamp":"2025. március. 11. 11:03","title":"75 000 zenét törölt a netről a Sony, mert nem Harry Styles vagy Beyoncé énekelt bennük, hanem a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Arról már sokat lehetett hallani, hogy a klímaváltozás milyen hatással van az emberiségre, a természetre és sok másra – de most kiderült, hogy egy egészen meglepő területen is éreztetheti a hatását: a Föld felső légkörében.","shortLead":"Arról már sokat lehetett hallani, hogy a klímaváltozás milyen hatással van az emberiségre, a természetre és sok másra –...","id":"20250311_klimavaltozas-fold-felso-legkori-retegek-uveghazhatasu-gazok-muholdak-urszemet-utkozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d.jpg","index":0,"item":"324b111e-bbdf-41c0-b7af-38c3da91f0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_klimavaltozas-fold-felso-legkori-retegek-uveghazhatasu-gazok-muholdak-urszemet-utkozes","timestamp":"2025. március. 11. 18:03","title":"A klímaváltozás váratlan hatása: kevesebb műhold keringhet a Föld körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff613c3a-c2b1-4656-8a37-74b7cbcda5ff","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számottevően javulhat a koncentrációja, ha kiszakad a közösségi média végtelen pörgetéséből, és néhány hétre kinyomja a netet a mobilján – mutat rá egy friss vizsgálat. ","shortLead":"Számottevően javulhat a koncentrációja, ha kiszakad a közösségi média végtelen pörgetéséből, és néhány hétre kinyomja...","id":"20250311_internet-kikapcsolasa-okostelefon-mentalis-egeszseg-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff613c3a-c2b1-4656-8a37-74b7cbcda5ff.jpg","index":0,"item":"a559fb83-901b-492f-b11c-af35ca570f6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_internet-kikapcsolasa-okostelefon-mentalis-egeszseg-hatasok","timestamp":"2025. március. 11. 08:03","title":"Egy kutatás kimutatta: csodát tehet magával, aki csak egy kis időre kikapcsolja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]