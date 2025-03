Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dc954ea1-2be5-4f45-99f1-0ebe81240058","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Nobel-díjas magyar tudós arról írt, hogy megtapasztalta, milyen a háború sújtotta Ukrajnában élni.","shortLead":"A Nobel-díjas magyar tudós arról írt, hogy megtapasztalta, milyen a háború sújtotta Ukrajnában élni.","id":"20250325_krausz-ferenc-ukrajna-kijev-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc954ea1-2be5-4f45-99f1-0ebe81240058.jpg","index":0,"item":"8c1a3911-1410-4b91-afa7-76f8803ea239","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_krausz-ferenc-ukrajna-kijev-eloadas","timestamp":"2025. március. 25. 14:30","title":"Krausz Ferenc: Az ukrán frontvonal az európai szabadság bástyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mi az, ami eldörrent az óriástüntetésen?","shortLead":"Mi az, ami eldörrent az óriástüntetésen?","id":"20250327_Dokumentumfilmen-mutatjak-be-a-belgradi-egyetemistak-a-hatalom-mukodeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7.jpg","index":0,"item":"85a7a6d3-fba4-4a39-b3b9-3ca3949012ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_Dokumentumfilmen-mutatjak-be-a-belgradi-egyetemistak-a-hatalom-mukodeset","timestamp":"2025. március. 27. 11:12","title":"Dokumentumfilmen mutatják be a belgrádi egyetemisták, hogyan félemlíti meg a tüntetőket a hatalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c586e135-112f-44fe-b8d6-b6fb281573e1","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Zöldpolitika kaphat támogatást az Orbán-kormánytól: az Energiaügyi Minisztérium hajlik arra, hogy a fuvarozók pénzügyileg jobban járjanak, ha a kamionokat vonatra rakják, és ezzel nagyságrendekkel csökkentik a széndioxid-kibocsátásukat. Januártól megszűnt a közúti fuvarozók eddigi támogatási rendszere, ami mérsékli a motivációjukat a környezetbarát fejlesztésekre, ezen javítanának a mostani tervek.","shortLead":"Zöldpolitika kaphat támogatást az Orbán-kormánytól: az Energiaügyi Minisztérium hajlik arra, hogy a fuvarozók...","id":"20250325_hvg-kamion-eauto-fuvarozok-tamogatasi-rendszer-ekr-energiapiac-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c586e135-112f-44fe-b8d6-b6fb281573e1.jpg","index":0,"item":"115de47a-83f6-42c7-bdb8-4a7ee380e984","keywords":null,"link":"/360/20250325_hvg-kamion-eauto-fuvarozok-tamogatasi-rendszer-ekr-energiapiac-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. március. 25. 16:00","title":"Van az a pénz, amennyiért a fuvarozók vonattal vinnék a kamionjaikat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók kétharmada nem hisz abban, hogy az anyák szja-kedvezménye miatt több gyerek születik majd.","shortLead":"A választók kétharmada nem hisz abban, hogy az anyák szja-kedvezménye miatt több gyerek születik majd.","id":"20250326_Publicus-Mar-a-kormanyparti-szavazok-jelentos-reszet-is-zavarja-hogy-a-Fidesz-a-gazdag-csaladokat-tamogatja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd.jpg","index":0,"item":"53fd8792-0cbd-44f5-9ecd-9ad46e93838b","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Publicus-Mar-a-kormanyparti-szavazok-jelentos-reszet-is-zavarja-hogy-a-Fidesz-a-gazdag-csaladokat-tamogatja","timestamp":"2025. március. 26. 07:31","title":"Publicus: Már a kormánypárti szavazók jelentős részét is zavarja, hogy a Fidesz a gazdag családokat támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee5ef80-38c8-4691-8a9a-b5478a19308b","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Vigyáztak a Pallas Athéné Alapítvány pénzének a forgatói arra, hogy papíron hízzon a vagyon. De mindig megtalálták a módját, hogyan hozzák helyzetbe az MNB elnökének kedvezményezettjeit.","shortLead":"Vigyáztak a Pallas Athéné Alapítvány pénzének a forgatói arra, hogy papíron hízzon a vagyon. De mindig megtalálták...","id":"20250326_hvg-mnb-pallas-athene-alapitvany-optima-quartz-matolcsy-gyorgy-adam-szaraz-istvan-varga-mihaly-hegedus-istvan-asz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aee5ef80-38c8-4691-8a9a-b5478a19308b.jpg","index":0,"item":"401a1db5-59af-4a2e-8f7d-627438a22699","keywords":null,"link":"/360/20250326_hvg-mnb-pallas-athene-alapitvany-optima-quartz-matolcsy-gyorgy-adam-szaraz-istvan-varga-mihaly-hegedus-istvan-asz","timestamp":"2025. március. 26. 13:30","title":"„Nem voltak hülyék” – a látszatra ügyelve forgatta az MNB-alapítványok százmilliárdjait a Matolcsy-csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c318ef1-15e7-4a4f-b674-62a8701518c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az április 11-ig tartó szavazást a párt állítása szerint összesen 60 millió forintból szervezték meg. ","shortLead":"Az április 11-ig tartó szavazást a párt állítása szerint összesen 60 millió forintból szervezték meg. ","id":"20250326_Ket-nap-alatt-mar-200-ezren-voksoltak-a-Tisza-Part-nepszavazasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c318ef1-15e7-4a4f-b674-62a8701518c4.jpg","index":0,"item":"0e922cc8-6522-42bd-8fb1-9a49e7ec8dc2","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Ket-nap-alatt-mar-200-ezren-voksoltak-a-Tisza-Part-nepszavazasan","timestamp":"2025. március. 26. 10:27","title":"Két nap alatt már 200 ezren voksoltak a Tisza Párt „népszavazásán”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A lépés ugyan formalitás, a hatása mégis fontos.","shortLead":"A lépés ugyan formalitás, a hatása mégis fontos.","id":"20250326_matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-nemzetkozi-valutaalap-csere-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"eacbe921-c86c-4453-87da-510ec5d14210","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-nemzetkozi-valutaalap-csere-kinevezes","timestamp":"2025. március. 26. 21:36","title":"A Nemzetközi Valutaalapnál is Varga Mihály lép Matolcsy György helyébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Közel tizenegy év telt el azóta, hogy a HVG először megírta, százmilliárdok mennek az alapítványokhoz, a Fidesz és az MNB pedig néha egész kreatív, gyakran pedig kínos módon bizonygatta, hogy nincs baj.","shortLead":"Közel tizenegy év telt el azóta, hogy a HVG először megírta, százmilliárdok mennek az alapítványokhoz, a Fidesz és...","id":"20250326_hvg-fidesz-mnb-alapitvany-magyarazat-kozpenz-jelleg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433.jpg","index":0,"item":"a1ffc932-3984-4f30-95e5-c24c8a6e1cac","keywords":null,"link":"/360/20250326_hvg-fidesz-mnb-alapitvany-magyarazat-kozpenz-jelleg","timestamp":"2025. március. 26. 06:50","title":"„De sikerült?” – nagy klasszikusokat köszönhetünk annak, ahogy a Fidesz 10 évig védte az MNB alapítványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]