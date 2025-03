Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f4bacfab-bd91-4bbf-973b-7dccdcd8cbd3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy igazi amerikai monstrum, a Cadillac Escalade lehet az alapja.","shortLead":"Egy igazi amerikai monstrum, a Cadillac Escalade lehet az alapja.","id":"20250326_15-milliard-forintert-epulhet-meg-Trump-uj-elnoki-limuzinja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4bacfab-bd91-4bbf-973b-7dccdcd8cbd3.jpg","index":0,"item":"2fee76bf-f944-4356-a3ad-a8b843c90f76","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_15-milliard-forintert-epulhet-meg-Trump-uj-elnoki-limuzinja","timestamp":"2025. március. 26. 20:20","title":"15 milliárd forintért épülhet meg Trump új elnöki limuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a05bcc7-1abe-4dff-95c3-c49f69a0d265","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány szerint mentálisan nem elég erős a válogatott, és ez vezetett a törökök elleni hat bekapott gólhoz is.","shortLead":"A szövetségi kapitány szerint mentálisan nem elég erős a válogatott, és ez vezetett a törökök elleni hat bekapott...","id":"20250327_labdarugas-magyar-valogatott-marco-rossi-magyarorszag-torokorszag-nemzetek-ligaja-parharc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a05bcc7-1abe-4dff-95c3-c49f69a0d265.jpg","index":0,"item":"16fec675-4d59-4a14-9a38-bbb3a10bf863","keywords":null,"link":"/sport/20250327_labdarugas-magyar-valogatott-marco-rossi-magyarorszag-torokorszag-nemzetek-ligaja-parharc","timestamp":"2025. március. 27. 14:33","title":"Marco Rossi: Nem úgy jönnek az eredmények, ahogy szeretnénk, és ez nyomot hagyott az önbizalmunkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e83b93f-47b6-4dfd-b5fc-8bfbc2fa2289","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több mint 300 fertőzött alkalmazást találtak az androidos Play Áruházban a kutatók, a problémás appok összesen bő 60 millió letöltést gyűjtöttek össze. ","shortLead":"Több mint 300 fertőzött alkalmazást találtak az androidos Play Áruházban a kutatók, a problémás appok összesen bő 60...","id":"20250328_android-google-play-aruhaz-veszelyes-alkalmazasok-virus-vapor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e83b93f-47b6-4dfd-b5fc-8bfbc2fa2289.jpg","index":0,"item":"4d5f004a-30a5-4ced-bc34-b4210f267897","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_android-google-play-aruhaz-veszelyes-alkalmazasok-virus-vapor","timestamp":"2025. március. 28. 08:03","title":"Pörgesse át, 331 fertőzött app van a listán: aki letöltötte bérmelyiket, annak a fizetési adatait is ellophatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindezt a színházak világnapján. ","shortLead":"Mindezt a színházak világnapján. ","id":"20250327_Egymasnak-feszult-Karacsony-es-Vitezy-a-fuggetlen-szinhazak-finanszirozasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816.jpg","index":0,"item":"7550ad25-b10d-4d36-95fb-43f1b137e509","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Egymasnak-feszult-Karacsony-es-Vitezy-a-fuggetlen-szinhazak-finanszirozasan","timestamp":"2025. március. 27. 13:49","title":"Karácsony szerint galádság, Vitézy szerint gyávaság: a független színházak finanszírozásáról szavazott a Fővárosi Közgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0391c91-f94f-4751-bef2-1e5e037dd037","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az is kiderült, hogy a vécéfejlesztés után, Lázár János másik vállalása is teljesülhet. ","shortLead":"Az is kiderült, hogy a vécéfejlesztés után, Lázár János másik vállalása is teljesülhet. ","id":"20250326_Tiz-evig-meg-biztosan-a-MAV-bonyolitja-majd-az-orszag-buszkozlekedeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0391c91-f94f-4751-bef2-1e5e037dd037.jpg","index":0,"item":"226753ca-f0de-4710-8af3-e74d3e190794","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_Tiz-evig-meg-biztosan-a-MAV-bonyolitja-majd-az-orszag-buszkozlekedeset","timestamp":"2025. március. 26. 20:29","title":"Tíz évig még biztosan a MÁV bonyolítja az ország buszközlekedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újságírók könnyedén megtalálták a tisztviselők privát mobilszámait és e-mail címeit, amelyekkel több hekkerek által is közzétett adatbázisban találkoztak, így nemcsak az elérhetőségeik, de a jelszavaik egy része is nyilvánosan elérhető.","shortLead":"Újságírók könnyedén megtalálták a tisztviselők privát mobilszámait és e-mail címeit, amelyekkel több hekkerek által is...","id":"20250327_Signal-botrany-Pete-Hegseth-Mike-Waltz-es-Tulsi-Gabbard-privat-adatai-es-jelszavai-is-megtalalhatok-az-interneten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d.jpg","index":0,"item":"c21200ed-d857-48bc-9671-384487392e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_Signal-botrany-Pete-Hegseth-Mike-Waltz-es-Tulsi-Gabbard-privat-adatai-es-jelszavai-is-megtalalhatok-az-interneten","timestamp":"2025. március. 27. 07:21","title":"Signal-botrány: Pete Hegseth, Mike Waltz és Tulsi Gabbard privát adatai és jelszavai is megtalálhatók az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Új részleteket árult el a kormányzat a frissen elfogadott kocsma-, kisbolt- és templomfelújítási programokról, valamint a falusi ATM-ekről.","shortLead":"Új részleteket árult el a kormányzat a frissen elfogadott kocsma-, kisbolt- és templomfelújítási programokról, valamint...","id":"20250327_kocsmafelujitas-templomfelujitas-magyar-falu-program-falusi-kisboltok-atm-keszpenzhasznalat-gyoparos-alpar-bankautomata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295.jpg","index":0,"item":"25db161c-7ec3-404f-80f7-8e8774a00d1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_kocsmafelujitas-templomfelujitas-magyar-falu-program-falusi-kisboltok-atm-keszpenzhasznalat-gyoparos-alpar-bankautomata","timestamp":"2025. március. 27. 12:00","title":"„Jól nézzen ki” – ez is a falusi kocsmafelújítás célja a kormánybiztos szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0f422e-966e-4c2b-85fc-a3f3f4fb92a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A M237 jelű farkas két éve Svájcból kóborolt el hazánkig, ahol kilőtték.","shortLead":"A M237 jelű farkas két éve Svájcból kóborolt el hazánkig, ahol kilőtték.","id":"20250327_svajci-farkas-kiloves-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d0f422e-966e-4c2b-85fc-a3f3f4fb92a2.jpg","index":0,"item":"ace5a547-7a8d-4921-998a-d9c780013c22","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_svajci-farkas-kiloves-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. március. 27. 17:50","title":"Két év börtönt kaphat a svájci farkast kilövő gyerek apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]