A Google AI Overview nevű, MI-alapú keresőfunkció, mely a találati oldal tetején jelenít meg rövid szöveges összegzéseket, mostantól segíthet a felhasználóknak utazási ötletek kidolgozásában. Ez bizonyos régiókra vagy országokra fókuszál.

Ha mondjuk a felhasználó rákeres arra, hogy „Készíts útitervet Costa Ricára, a természetre fókuszálva”, akkor a Google rendszere fotókon és értékeléseken alapuló összegzéseket mutat a felhasználónak, és egy kinyitható térképen mutatja a lehetséges helyszíneket. Ez az útiterv el is menthető, csak rá kell kattintani az „exportálás” gombra, így a Google Dokumentumokba, vagy a Gmailbe is mentheti, de akár egyéni lista is lehet belőle a Térkép alkalmazásban.

A funkció egyelőre csak angol nyelven érhető el, az Egyesült Államokban. Ami viszont globálisan elérhető lesz a következő napokban, az a Gemini mesterséges intelligencia Gem nevet viselő képessége – ráadásul ingyenesen. A Gem segítségével bárki létrehozhat egyedi MI-szakértőket a Geminin belül, így akár egy utazástervezőt is, ami segít egy úti cél kiválasztásában, és abban is, hogy mit pakoljon el indulás előtt.

A gemeket a Gemini oldalsó menüjében találja a „Gemek” pont alatt; itt tudja kezelni őket, valamint létrehozhat újat is.

A Google egy ideje már értesíti a felhasználókat a repülőjegyeket érintő árleszállításokról (erről bővebben itt), és most kiterjesztik ezt a szállodákra is. A google.com/hotels oldalon mostantól szemmel lehet tartani a szállásárakat is, ha beállítja, mikor és hová kíván utazni. Számos dolgot beállíthat, a csillagok száma mellett akár azt is, hogy a szálloda tengerparti legyen. Az árcsökkenésről e-mailben értesít a Google; az újdonság még a héten globálisan elérhetővé válik mobilos és asztali felületeken is.

Ami a Google Térképet illeti, mostantól a képernyőképekből (screenshot) is képes a program utazási tervekké alakítani. Ez elsőre furának tűnhet, de természetesen vannak keretei a dolognak: amikor egy utazást terveznek, sokan készítenek képernyőképeket a meglátogatandó helyekről, majd egyszerűen megfeledkeznek ezekről a galériában.

A felhasználók ezentúl hozzáférést adhatnak a Térképnek a fotóikhoz, ami így automatikusan felismeri az ilyen képernyőképeket. A program ezt követően a felhasználó elé tárja ezt, aki dönthet, hogy elmenti-e valamelyik listájára útitervként. Ennek a bevezetése első körben az Egyesült Államokban fog megtörténni, utána terjesztik majd ki a világ többi részére.

