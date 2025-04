Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9166552f-8e2c-48f2-b806-f3b0e93231fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sok megbeszélnivalója van Budapesten a magyar és az izraeli miniszterelnöknek a Der Standard munkatársa szerint. ","shortLead":"Sok megbeszélnivalója van Budapesten a magyar és az izraeli miniszterelnöknek a Der Standard munkatársa szerint. ","id":"20250401_Netanjahu-es-Orban-uj-vilagrendet-akar-egy-osztrak-lap-cikke-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9166552f-8e2c-48f2-b806-f3b0e93231fb.jpg","index":0,"item":"9b4fdb92-2a64-49d8-b99b-47fe83e6246a","keywords":null,"link":"/360/20250401_Netanjahu-es-Orban-uj-vilagrendet-akar-egy-osztrak-lap-cikke-szerint","timestamp":"2025. április. 01. 12:55","title":"Netanjahu és Orbán új világrendet akar egy osztrák lap cikke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72aa5381-f5b4-42ff-914c-d25a2e974043","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Több mint 9000 autót szállíthat. ","shortLead":"Több mint 9000 autót szállíthat. ","id":"20250402_ot-autoszallito-BYD-tengeri-flotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72aa5381-f5b4-42ff-914c-d25a2e974043.jpg","index":0,"item":"dc61d8b8-5658-48b4-a306-c93879cce811","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_ot-autoszallito-BYD-tengeri-flotta","timestamp":"2025. április. 02. 08:36","title":"Újabb hatalmas autószállítóval bővült a BYD tengeri flottája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e129ab84-3664-4d66-afa9-51980882f0f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június 11-én a Budapest Parkban ad koncertet a skót rockzenekar.","shortLead":"Június 11-én a Budapest Parkban ad koncertet a skót rockzenekar.","id":"20250401_Budapestre-jon-a-a-Biffy-Clyro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e129ab84-3664-4d66-afa9-51980882f0f7.jpg","index":0,"item":"4bf4d775-5537-44ca-9ffd-acb7afe6c68f","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Budapestre-jon-a-a-Biffy-Clyro","timestamp":"2025. április. 01. 10:37","title":"Budapestre jön a a Biffy Clyro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea0f057-5554-4056-8d6e-e875e79dea30","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Continental egy egészen újszerű megoldással állt elő: az Ac2ated Sound kijelző maga válik hangszóróvá. A rendszer akár 90 százalékkal kevesebb helyet foglal, nem mellesleg akár 40 kilogrammal is könnyebb lehet a hagyományos autóipari hangrendszereknél.","shortLead":"A Continental egy egészen újszerű megoldással állt elő: az Ac2ated Sound kijelző maga válik hangszóróvá. A rendszer...","id":"20250401_continental-ac2ated-sound-hangrendszer-kijelzoben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ea0f057-5554-4056-8d6e-e875e79dea30.jpg","index":0,"item":"3f108a24-c7a8-4566-aa00-3e10dbf70a69","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_continental-ac2ated-sound-hangrendszer-kijelzoben","timestamp":"2025. április. 01. 21:03","title":"Nem, ez nem áprilisi tréfa: nem kell hangszóró, közvetlenül a képernyőből, vagy akár az autó ajtajából szól a hang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a796ff-4e78-4f90-a370-5a014387efb0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Folyamatos, gyors beszédet tesz lehetővé egy amerikai kutatók által kidolgozott módszer. ","shortLead":"Folyamatos, gyors beszédet tesz lehetővé egy amerikai kutatók által kidolgozott módszer. ","id":"20250401_agyi-implantatum-gondolatok-beszedde-alakitasa-valos-idoben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52a796ff-4e78-4f90-a370-5a014387efb0.jpg","index":0,"item":"9c6a9157-217a-438f-8e18-bb571d085b72","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_agyi-implantatum-gondolatok-beszedde-alakitasa-valos-idoben","timestamp":"2025. április. 01. 20:03","title":"Áttörést hozhat egy új agyi implantátum, ami valós időben alakítja beszéddé a gondolatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszűnt az állatsimogatás, a gazdasági udvarba csak fertőtlenítő szőnyegen át lehet bemenni.","shortLead":"Megszűnt az állatsimogatás, a gazdasági udvarba csak fertőtlenítő szőnyegen át lehet bemenni.","id":"20250402_fovarosi-allatkert-allatsimogato-szaj-es-koromfajas-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"8270e212-32b1-460b-af89-c46d7be5bd7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_fovarosi-allatkert-allatsimogato-szaj-es-koromfajas-korlatozas","timestamp":"2025. április. 02. 16:11","title":"Korlátozásokat vezetett be a fővárosi állatkert a száj- és körömfájás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93846477-9f64-4bdf-b83f-cb4b8f7c49f5","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A háromszáz évvel ezelőtt, 1725. április 2-án született hírhedt szélhámos és nőcsábász a legkitűnőbb krónikása volt a hanyatlás és felemelkedés, a felvilágosodás és a szétzüllés századának. Minden idők egyik legnépszerűbb emlékirata lódításaival együtt is a leghitelesebb és legérzékletesebb leírása az akkori Európa udvarainak, szalonjainak, erkölcseinek. A nagy uralkodók, vezető politikusok környezetétől a legnyomorúságosabb rabságig, a mérgező pénzbőségtől a vészes pénzszűkéig a legeltérőbb színhelyeket, a legszélsőségesebb élethelyzeteket tárják fel ennek a sokféle tehetséggel megáldott, nagy tudású írónak, költőnek, tudósnak, szélhámosnak és besúgónak a művei. A szexuális élete viszont nem is volt olyan kirívóan intenzív, mint ahogy az a köztudatban él.","shortLead":"A háromszáz évvel ezelőtt, 1725. április 2-án született hírhedt szélhámos és nőcsábász a legkitűnőbb krónikása volt...","id":"20250402_Giacomo-Casanova-1725-1798","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93846477-9f64-4bdf-b83f-cb4b8f7c49f5.jpg","index":0,"item":"a05a8149-afa8-47db-ad05-7b686cc032ed","keywords":null,"link":"/360/20250402_Giacomo-Casanova-1725-1798","timestamp":"2025. április. 02. 19:30","title":"„Gyönyöröm négyötödét tette ki mindig, amit a másiknak szereztem” – 300 éve született Casanova, aki nem is volt akkora nőcsábász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c30da9-4220-447f-a36e-98deeccc6fd5","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nem a tudatlan ember a legkártékonyabb, hanem az, aki tévedésből hiszi azt magáról, hogy okos. Márpedig az autósok nagy része jobb sofőrnek hiszi magát a többieknél, a cégvezetők pedig sokkal nagyobb eséllyel állítják földbe a vállalatukat, ha úgy érzik, hogy mindenhez értenek. Rémes eredményekhez vezethet, ha az ember rosszul méri fel, mekkora a tudása, de azért tenni is lehet ez ellen.","shortLead":"Nem a tudatlan ember a legkártékonyabb, hanem az, aki tévedésből hiszi azt magáról, hogy okos. Márpedig az autósok nagy...","id":"20250402_Egy-masik-kozgazdasag-onertekeles-tudas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61c30da9-4220-447f-a36e-98deeccc6fd5.jpg","index":0,"item":"855cad02-f697-4e63-a96f-75a38b3d0a6c","keywords":null,"link":"/360/20250402_Egy-masik-kozgazdasag-onertekeles-tudas","timestamp":"2025. április. 02. 09:30","title":"Aki buta, az nem veszi észre, hogy valójában mennyire buta, de a félművelt okozza a legtöbb kárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]