[{"available":true,"c_guid":"8d478165-32bb-4183-8cf0-b74a68e3c357","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan túlfoglalás miatt irányították át az EU-s találkozóra érkező küldöttséget.","shortLead":"Hivatalosan túlfoglalás miatt irányították át az EU-s találkozóra érkező küldöttséget.","id":"20250411_Hivatalosan-tulfoglalas-miatt-Tiborcz-szallodajaba-iranyitottak-az-unios-csucsra-erkezo-finn-kuldottseget-az-eredeti-szallashely-ertetlenul-all-a-dolog-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d478165-32bb-4183-8cf0-b74a68e3c357.jpg","index":0,"item":"41db9228-a197-4926-8161-03f2e326e759","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Hivatalosan-tulfoglalas-miatt-Tiborcz-szallodajaba-iranyitottak-az-unios-csucsra-erkezo-finn-kuldottseget-az-eredeti-szallashely-ertetlenul-all-a-dolog-elott","timestamp":"2025. április. 11. 21:40","title":"Az eredetileg kiválasztott hotel nem érti, miért Tiborcz szállodájában kötött ki tavaly az uniós csúcsra érkező finn küldöttség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kimondottan gyorsan javította az Office problémás frissítését a Microsoft, pár mozdulattal javítható az összeomlást okozó hiba.","shortLead":"Kimondottan gyorsan javította az Office problémás frissítését a Microsoft, pár mozdulattal javítható az összeomlást...","id":"20250411_microsoft-office-2016-word-excel-outlook-osszeomlas-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055.jpg","index":0,"item":"3dd69f30-2f78-4132-ba7a-9d3df4d748f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_microsoft-office-2016-word-excel-outlook-osszeomlas-javitas","timestamp":"2025. április. 11. 14:03","title":"Összeomlik a gépén az Office? Megérkezett a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1627527c-6778-42e9-bbe3-40ee69b247c0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az akadályokat buldózerként elsöprő Donald Trump útját még nem nehezítik meg a tüntetők és a belső vitáikkal elfoglalt demokraták, ám az elégedetlenséget felszíthatja, ha a vámháború berobbantja az inflációt.","shortLead":"Az akadályokat buldózerként elsöprő Donald Trump útját még nem nehezítik meg a tüntetők és a belső vitáikkal elfoglalt...","id":"20250412_hvg-tuntetesek-usa-eledezo-demokratak-avamhaboru-veszelye-eletjelek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1627527c-6778-42e9-bbe3-40ee69b247c0.jpg","index":0,"item":"1424ba87-fb20-436f-9d23-1ec225c71ee8","keywords":null,"link":"/360/20250412_hvg-tuntetesek-usa-eledezo-demokratak-avamhaboru-veszelye-eletjelek","timestamp":"2025. április. 12. 15:00","title":"Trump ámokfutása felébresztette a vereségtől kiütött demokratákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303876d2-04da-413b-95bf-0e4c2213fac0","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"„Ha egytől tízig terjedő skálán nézzük, hogy mennyire vagyok kiégve, akkor kilenc és felet mondanék” – mondja Molnár Ágnes közösségszervező, aki ennek ellenére fáradhatatlanul intézi a debreceni Baross16 ügyeit. A közösségi tér az elmúlt hetekben egy szélsőjobbos támadás miatt került a hírekbe, de az atrocitás után rengeteg támogató megnyilvánulást is kaptak. Hogyan lett a közösség a városvezetés ősellensége, hogyan fogyott el körülöttük a levegő a városban? Mi a szerepe mindebben a döntéshozók kommunikációjának? HVG-Portré.","shortLead":"„Ha egytől tízig terjedő skálán nézzük, hogy mennyire vagyok kiégve, akkor kilenc és felet mondanék” – mondja Molnár...","id":"20250411_hvg-Portre-Molnar-Agnes-kozossegszervezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/303876d2-04da-413b-95bf-0e4c2213fac0.jpg","index":0,"item":"c6d29472-8419-4ef9-8e07-938fbbb4d2ca","keywords":null,"link":"/360/20250411_hvg-Portre-Molnar-Agnes-kozossegszervezo","timestamp":"2025. április. 11. 13:35","title":"„A támadók azért jöttek be, mert a kapuban meglátták a szivárványos zászlót – egyikük azóta bocsánatot kért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59a5d31-087d-4271-ab9d-1264994cc8af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Orosz légicsapás érte az ukrán fővárost szombatra virradóan, a támadásban az eddigi információk szerint hárman megsérültek – közölte Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Telegramon.","shortLead":"Orosz légicsapás érte az ukrán fővárost szombatra virradóan, a támadásban az eddigi információk szerint hárman...","id":"20250412_Kijevet-tamadtak-az-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e59a5d31-087d-4271-ab9d-1264994cc8af.jpg","index":0,"item":"b4f7c632-a43d-4600-8c26-e730ef42db56","keywords":null,"link":"/vilag/20250412_Kijevet-tamadtak-az-oroszok","timestamp":"2025. április. 12. 18:09","title":"Kijevet támadták az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d68b7-6d5f-48f2-9a0e-0164fdbadf5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bridget Brink a háború kitörése után, kinevezését annak idején a szenátus egyhangúlag hagyta jóvá.","shortLead":"Bridget Brink a háború kitörése után, kinevezését annak idején a szenátus egyhangúlag hagyta jóvá.","id":"20250411_ukrajna-amerikai-nagykovet-tavozas-bridget-brink-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b62d68b7-6d5f-48f2-9a0e-0164fdbadf5a.jpg","index":0,"item":"de7bce13-22f5-4931-9eaf-3e1e53a01dda","keywords":null,"link":"/vilag/20250411_ukrajna-amerikai-nagykovet-tavozas-bridget-brink-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. április. 11. 16:32","title":"Távozik posztjáról az Egyesült Államok ukrajnai nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók több mint 400 ezer molekula átvizsgálásával találtak rá a WEHI-P8 nevű molekulára, ami az egérkísérletek alapján hatékonyan veszi fel a harcot a koronavírussal.","shortLead":"Ausztrál kutatók több mint 400 ezer molekula átvizsgálásával találtak rá a WEHI-P8 nevű molekulára, ami...","id":"20250411_koronavirus-jarvany-hosszu-covid-kezelese-gyogyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"f8429c47-043e-4236-b8a3-96870c282f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_koronavirus-jarvany-hosszu-covid-kezelese-gyogyszer","timestamp":"2025. április. 11. 20:03","title":"Ígéretesnek tűnik egy új hatóanyag, kivédheti a hosszú Covidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3803c76-dbe9-48b1-9f6b-6791c462dc44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Buzdító videóüzenetben állt ki Aleksandar Vucsics szerb elnök és az őt támogatók mellett a magyar miniszterelnök. Azt mondta: „Nem vagytok egyedül (…) a szerb hazafiak számíthatnak a magyar hazafiakra”.","shortLead":"Buzdító videóüzenetben állt ki Aleksandar Vucsics szerb elnök és az őt támogatók mellett a magyar miniszterelnök. Azt...","id":"20250411_orban-viktor-tamogato-uzenet-szerbia-alekszandar-vucic","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3803c76-dbe9-48b1-9f6b-6791c462dc44.jpg","index":0,"item":"1ac177c2-d651-42b9-a4d8-965fd7f45052","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_orban-viktor-tamogato-uzenet-szerbia-alekszandar-vucic","timestamp":"2025. április. 11. 13:06","title":"Orbán Viktor a Vucsics-párti belgrádi tüntetőket buzdítja videójában: „A ti harcotok a mi harcunk is. Éljen Vucsics elnök, éljen Szerbia!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]