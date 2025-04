Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"94b72e26-32d1-4240-80ee-e8a2802f499a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tiszta Hollywood lesz Budapest.","shortLead":"Tiszta Hollywood lesz Budapest.","id":"20250408_Nemcsak-Will-Smith-Jennifer-Lopez-is-jon-hozzank-koncertezni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94b72e26-32d1-4240-80ee-e8a2802f499a.jpg","index":0,"item":"5d5dfa24-41ae-45f7-9d02-3023929a3832","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Nemcsak-Will-Smith-Jennifer-Lopez-is-jon-hozzank-koncertezni","timestamp":"2025. április. 08. 08:27","title":"Nemcsak Will Smith, Jennifer Lopez is eljön hozzánk koncertezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9eb3239-8e4f-4422-a3f8-4c2c0cfea5cf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mindkét művet ritkán adják elő Magyarországon, a koncert április 10-én lesz.","shortLead":"Mindkét művet ritkán adják elő Magyarországon, a koncert április 10-én lesz.","id":"20250407_hvg-Nemzeti-Enekkar-NFZ-Somos-Csaba-Pesti-Vigado-Maurice-Durufle-Claude-Debussy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9eb3239-8e4f-4422-a3f8-4c2c0cfea5cf.jpg","index":0,"item":"fb5ff817-ad8a-49f9-b3a5-0628a9cc2eda","keywords":null,"link":"/360/20250407_hvg-Nemzeti-Enekkar-NFZ-Somos-Csaba-Pesti-Vigado-Maurice-Durufle-Claude-Debussy","timestamp":"2025. április. 07. 18:30","title":"A XX. századi francia zenetörténet megkerülhetetlenül alkotásai hallhatók a Pesti Vigadóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d3d909-1d3f-4c6d-8573-594759c06e6b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Felborult egy gépkocsi. ","shortLead":"Felborult egy gépkocsi. ","id":"20250409_Nyolc-kilometeres-a-sor-az-M0-son-Dunaharasztinal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93d3d909-1d3f-4c6d-8573-594759c06e6b.jpg","index":0,"item":"24901b86-13c6-4110-9cde-dda4bafaf167","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_Nyolc-kilometeres-a-sor-az-M0-son-Dunaharasztinal","timestamp":"2025. április. 09. 08:37","title":"Nyolc kilométeres a sor az M0-son Dunaharasztinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"„Bosszú a tüntetésekért” – kommentálta egy bíró a HVG által megszerzett törvénymódosítás-tervezetet, amelynek szövegén az igazságügyi tárca elméletben még változtathat, de jelenlegi formájában nem ígér sok jót. A bíróságoknak alig több mint egy hétvégét hagytak, hogy véleményezzék az őket érintő jogszabály-módosítások maratoni terveit.","shortLead":"„Bosszú a tüntetésekért” – kommentálta egy bíró a HVG által megszerzett törvénymódosítás-tervezetet, amelynek szövegén...","id":"20250408_birosagok-torvenymodositas-igazsagugyi-tarca-tervezet-hatarido-tullepes-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9.jpg","index":0,"item":"d3d7e5ec-e7ac-4538-acde-fefb6b121563","keywords":null,"link":"/360/20250408_birosagok-torvenymodositas-igazsagugyi-tarca-tervezet-hatarido-tullepes-fizetes","timestamp":"2025. április. 08. 06:30","title":"Itt vannak az igazságügyi tárca tervei: megfizettetnék a bíróságokkal az egynapos határidő-túllépést is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9cd4a8-32e1-4bcd-aa26-209ddd09ec05","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az erdélyi Csibi Magor rövid tanársegédség után egy román párt színeiben, rendkívül fiatalon lett EP-képviselő. Amikor otthagyta a politikát, édesanyja azt mondta, „nagyon örvendek, mert kezdtem félni attól az embertől, akivé válsz.” Azért is váltott gyakran karriert, mert tanulni, fejlődni akart, amit szerinte csak úgy lehet, ha ő a legbutább az asztalnál. Most üzleti tanácsadó. HVG-portré.","shortLead":"Az erdélyi Csibi Magor rövid tanársegédség után egy román párt színeiben, rendkívül fiatalon lett EP-képviselő. Amikor...","id":"20250408_hvg-csibi-magor-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc9cd4a8-32e1-4bcd-aa26-209ddd09ec05.jpg","index":0,"item":"d491b756-e9e3-4a66-871f-2f053c00e61a","keywords":null,"link":"/360/20250408_hvg-csibi-magor-hvg-portre","timestamp":"2025. április. 08. 11:30","title":"„A románoknak sokkal kevesebb nyertes csatájuk van, de ők mindegyiket számontartják, mi viszont a vereségeinkre emlékezünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e187fcf-8e17-4d6d-bc97-0fb4f9f5c151","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Engedett az OTP Nagy Márton fenyegetésének, díjak csökkentését és befagyasztását jelentette be.","shortLead":"Engedett az OTP Nagy Márton fenyegetésének, díjak csökkentését és befagyasztását jelentette be.","id":"20250408_otp-dijak-csokkentes-bankkartya-bankszamla-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e187fcf-8e17-4d6d-bc97-0fb4f9f5c151.jpg","index":0,"item":"3f47f900-0569-42e9-a0e1-1bd1efbfe40a","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_otp-dijak-csokkentes-bankkartya-bankszamla-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 12:34","title":"Csökkenti a díjait az OTP, és vállalja, hogy legközelebb csak a választás után emel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mi lehetne a magyar kereskedelemből, ha a kormány nem terhelné agyon különadókkal és árszabályozással?","shortLead":"Mi lehetne a magyar kereskedelemből, ha a kormány nem terhelné agyon különadókkal és árszabályozással?","id":"20250408_termelekenyseg-munka-kereskedelem-boltok-gki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5.jpg","index":0,"item":"98bdca11-d386-4885-babd-d10e083004c6","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_termelekenyseg-munka-kereskedelem-boltok-gki","timestamp":"2025. április. 08. 14:51","title":"Van egy ágazat, amelynek hatszor akkorát nőtt a termelékenysége, mint a gyáraké, a kormány mégis bünteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6aab9e-12f7-418b-a7c6-6e098f15d7e6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Marine Le Pen elítélését követően támadásba lendül. De a francia szélsőjobboldal vezetője rossz stratégiát választ, ha magát a rendszer áldozatának nyilvánítja és Martin Luther Kinghez hasonlítja – politológusokkal elemezte a francia helyzetet a Die Welt.","shortLead":"Marine Le Pen elítélését követően támadásba lendül. De a francia szélsőjobboldal vezetője rossz stratégiát választ, ha...","id":"20250407_Die-Welt-Science-Po-Le-Pen-Franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f6aab9e-12f7-418b-a7c6-6e098f15d7e6.jpg","index":0,"item":"cdfa7827-f9dc-4c9f-ad13-952d795fe701","keywords":null,"link":"/360/20250407_Die-Welt-Science-Po-Le-Pen-Franciaorszag","timestamp":"2025. április. 07. 15:26","title":"\"Ha vannak légi felvételek, végünk van\" – Le Pen támogatója kevesellte a létszámot a tüntetésükön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]