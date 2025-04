Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f24531c-bc97-4980-985e-e650c67c2ec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintett beteg májműködését hamar sikerült helyreállítani, a problémát az okozhatta, hogy rövid idő alatt túl gyorsan emelték a tabletta adagolását.","shortLead":"Az érintett beteg májműködését hamar sikerült helyreállítani, a problémát az okozhatta, hogy rövid idő alatt túl...","id":"20250414_pfizer-majkarosodas-fogyokuras-gyogyszer-ozempic-sulycsokkentes-glp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f24531c-bc97-4980-985e-e650c67c2ec6.jpg","index":0,"item":"0b81aa86-3c59-4bad-bc2b-a395b400aa0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_pfizer-majkarosodas-fogyokuras-gyogyszer-ozempic-sulycsokkentes-glp","timestamp":"2025. április. 14. 14:05","title":"Májkárosodást okozott a Pfizer kísérleti súlycsökkentő gyógyszere, leállították a fejlesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagyszombaton lehet vásárolni.","shortLead":"Nagyszombaton lehet vásárolni.","id":"20250414_husveti-nyitva-tartas-boltok-uzletek-szupermarketek-Lidl-Tesco-CBA-Penny-Aldi-Spar-Auchan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955.jpg","index":0,"item":"84fe24d5-db6a-4e8f-b7f6-dcff1e977eb7","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_husveti-nyitva-tartas-boltok-uzletek-szupermarketek-Lidl-Tesco-CBA-Penny-Aldi-Spar-Auchan","timestamp":"2025. április. 14. 11:48","title":"Így tartanak nyitva húsvétkor a boltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Nincs könnyű dolga Varga Mihály új jegybankelnöknek, ha valóban meg akarja szüntetni a Pallas Athéné alapítványt, erre ugyanis csak nagyon kevés lehetőséget nyújt a magyar jog.","shortLead":"Nincs könnyű dolga Varga Mihály új jegybankelnöknek, ha valóban meg akarja szüntetni a Pallas Athéné alapítványt, erre...","id":"20250415_padma-jegybank-alapitvany-megszuntetes-varga-mihaly-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a.jpg","index":0,"item":"4d03af29-7e7b-4a99-b7d7-ec25cdbd0db1","keywords":null,"link":"/360/20250415_padma-jegybank-alapitvany-megszuntetes-varga-mihaly-mnb","timestamp":"2025. április. 15. 16:03","title":"Itt a jegybanki alapítvány vége? Nem megy az olyan egyszerűen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a653b995-cfb2-4084-bd74-294f5e73812f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt szavazólapját kitöltők körében minimális többségben voltak az Ukrajna EU-tagságát támogatók. A Medián közvélemény-kutatása reprezentatív felmérése ezzel éppen ellenkezőleg, minimális elutasítottságot mért nemrég, de erre van magyarázat.","shortLead":"A Tisza Párt szavazólapját kitöltők körében minimális többségben voltak az Ukrajna EU-tagságát támogatók. A Medián...","id":"20250413_Osszevetettuk-hogy-Ukrajna-EU-tagsagarol-mit-hozott-ki-a-Tisza-szavazasa-es-mit-mert-a-Median-kutatasa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a653b995-cfb2-4084-bd74-294f5e73812f.jpg","index":0,"item":"78cadcf7-120b-4059-b799-063deb9ad569","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Osszevetettuk-hogy-Ukrajna-EU-tagsagarol-mit-hozott-ki-a-Tisza-szavazasa-es-mit-mert-a-Median-kutatasa-ebx","timestamp":"2025. április. 13. 20:25","title":"Összevetettük, hogy Ukrajna EU-tagságáról mit hozott ki a Tisza szavazása és mit mért a Medián kutatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020331bc-2a92-4255-b5b1-4a04b98bbcb9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem kapnak több frissítést a Samsung Galaxy S20-sorozatának mobiljai, új funkciók mellett a biztonsági javítások sem érkeznek többé.","shortLead":"Nem kapnak több frissítést a Samsung Galaxy S20-sorozatának mobiljai, új funkciók mellett a biztonsági javítások sem...","id":"20250413_samsung-galaxy-s20-szeria-tamogatas-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/020331bc-2a92-4255-b5b1-4a04b98bbcb9.jpg","index":0,"item":"01c8d3cf-debf-4a33-a0a8-a52f7b493c3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250413_samsung-galaxy-s20-szeria-tamogatas-vege","timestamp":"2025. április. 13. 20:03","title":"Milyen mobilja van? Lehet, hogy épp most szűnt meg a támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f3c6d2-49b5-4911-9adf-172e06a45ed3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A helyi kedvezményekkel egész jó ajánlat. ","shortLead":"A helyi kedvezményekkel egész jó ajánlat. ","id":"20250414_Textilulesek-egy-motor-itt-fapadosabb-Cybertruck","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05f3c6d2-49b5-4911-9adf-172e06a45ed3.jpg","index":0,"item":"d3c25e47-f46b-4af5-bf52-55d98dd60b94","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_Textilulesek-egy-motor-itt-fapadosabb-Cybertruck","timestamp":"2025. április. 14. 20:20","title":"Textilülés, acélfelni és egy motor: itt a fapadosabb Cybertruck","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755aae31-8cd5-4c1f-a2a5-70503c1aa4cf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A terrorcselekménnyel való fenyegetéssel és gyermekpornográfiával vádolt férfi korábban Norvégiában 5 évet töltött börtönben, egyik videójában arról beszélt, hogy túl akarja szárnyalni a 77 emberrel végző tömeggyilkost, Anders Breiviket.","shortLead":"A terrorcselekménnyel való fenyegetéssel és gyermekpornográfiával vádolt férfi korábban Norvégiában 5 évet töltött...","id":"20250413_tek-norveg-pedofilia-tomeggyilkossag-terrorizmus-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/755aae31-8cd5-4c1f-a2a5-70503c1aa4cf.jpg","index":0,"item":"5e9086df-2618-4246-acd5-5cf2e1a60f51","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_tek-norveg-pedofilia-tomeggyilkossag-terrorizmus-budapest","timestamp":"2025. április. 13. 20:00","title":"Pedofil képeket is találtak a Budapesten elfogott, tömeggyilkosságra készülő norvég férfi gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936f92d8-dec2-4300-b1d9-90ff91a81669","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy olcsóbb és könnyebb mellett ipari felhasználásra szánt Vision Prón is dolgozhat az Apple, míg egy korábbi, apróbb frissítést, úgy tűnik, áthúztak.","shortLead":"Egy olcsóbb és könnyebb mellett ipari felhasználásra szánt Vision Prón is dolgozhat az Apple, míg egy korábbi, apróbb...","id":"20250415_apple-vision-pro-kevertvalosag-szemuveg-uj-valtozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/936f92d8-dec2-4300-b1d9-90ff91a81669.jpg","index":0,"item":"26560658-9da8-47b2-8ad8-dc20b9d0945a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_apple-vision-pro-kevertvalosag-szemuveg-uj-valtozatok","timestamp":"2025. április. 15. 14:03","title":"Két új verzió is jöhet az Apple méregdrága szuperszemüvegéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]