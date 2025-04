Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"715d54cf-9cff-408e-98cd-657ab71272ef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagy István agrárminiszter szombaton már bejelentette, hogy megszűnt a vészhelyzet.","shortLead":"Nagy István agrárminiszter szombaton már bejelentette, hogy megszűnt a vészhelyzet.","id":"20250414_nebih-szaj-koromfajas-fertozott-telepek-felszamolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/715d54cf-9cff-408e-98cd-657ab71272ef.jpg","index":0,"item":"0b9fe8e2-e41e-49a3-905c-2636b3984c6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_nebih-szaj-koromfajas-fertozott-telepek-felszamolasa","timestamp":"2025. április. 14. 21:16","title":"Nébih: befejeződött a ragadós száj- és körömfájással fertőzött telepek felszámolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bármennyire is fura, de ha alaposabban szemügyre vesszük Európa gondjait, akkor azok nem is annyira félelmetesek. Nagy átfedések vannak az egykori nácik és a mai populisták, így Donald Trump nyelvezete között. Működik az autokraták internacionáléja. Trump elkalkulálta magát a vámháborúban Kínával szemben. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Bármennyire is fura, de ha alaposabban szemügyre vesszük Európa gondjait, akkor azok nem is annyira félelmetesek. Nagy...","id":"20250415_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"47fb26d1-bfb6-4500-873b-794c16c4566b","keywords":null,"link":"/360/20250415_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 15. 11:05","title":"Economist: Európa olyan, mint egy skanzen, naivitásában ragaszkodik bizonyos erkölcsi normákhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d99f23-04cc-44ab-8075-5e2b1f862f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház álláspontja szerint az egyetem nem tesz meg mindent az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében, az intézmény viszont úgy látja, a kormányzat túlságosan bele akar szólni a működésükbe.","shortLead":"A Fehér Ház álláspontja szerint az egyetem nem tesz meg mindent az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében...","id":"20250415_Ketmilliard-dollart-vont-meg-Trump-adminisztracio-a-Harvard-Egyetemtol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8d99f23-04cc-44ab-8075-5e2b1f862f5e.jpg","index":0,"item":"32498c99-382e-4cb1-8de9-0fc7a69860a7","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_Ketmilliard-dollart-vont-meg-Trump-adminisztracio-a-Harvard-Egyetemtol","timestamp":"2025. április. 15. 08:51","title":"Kétmilliárd dollárt vont meg a Trump-adminisztráció a Harvard Egyetemtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe1d57e-9821-4807-989f-00e2248dc667","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A polgármestert képviselő ügyvédek jelezték, hogy várhatóan fellebbeznek a döntés ellen.","shortLead":"A polgármestert képviselő ügyvédek jelezték, hogy várhatóan fellebbeznek a döntés ellen.","id":"20250414_imamoglu-birosag-szabadlabra-helyezes-elutasitas-elso-fok-isztambul-torokorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe1d57e-9821-4807-989f-00e2248dc667.jpg","index":0,"item":"89157219-58a7-4e34-bfb6-b90be4bc40e2","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_imamoglu-birosag-szabadlabra-helyezes-elutasitas-elso-fok-isztambul-torokorszag","timestamp":"2025. április. 14. 19:36","title":"Az isztambuli büntetőbíróság első fokon elutasította a város polgármesterének szabadon bocsátását kérő fellebbezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5974904-f8ee-49be-84bd-d3c03498efe5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A készülő sorozatban J. K. Rowling is részt vesz executive producerként.","shortLead":"A készülő sorozatban J. K. Rowling is részt vesz executive producerként.","id":"20250415_HBO-sorozat-keszul-a-Harry-Potterbol-itt-vannak-elso-nevek-a-szereplogardabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5974904-f8ee-49be-84bd-d3c03498efe5.jpg","index":0,"item":"3969c932-cdd0-4f89-aa66-af9fa942bd35","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_HBO-sorozat-keszul-a-Harry-Potterbol-itt-vannak-elso-nevek-a-szereplogardabol","timestamp":"2025. április. 15. 10:33","title":"HBO-sorozat készül a Harry Potterből, itt vannak az első nevek a szereplőgárdából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96877d79-2a8e-414d-98a2-df9762c5394c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Takács Péter egészségügyi államtitkár bemutatná azokat a kórházakat, amelyeket szerinte a Tisza Párt miatt nem tudnak felújítani, Kulja András szerint viszont ezzel Takács rejtett módon éppen a Tiszát támogatja.","shortLead":"Takács Péter egészségügyi államtitkár bemutatná azokat a kórházakat, amelyeket szerinte a Tisza Párt miatt nem tudnak...","id":"20250413_takacs-peter-egeszsegugy-korhaz-europai-unio-tisza-part-kulja-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96877d79-2a8e-414d-98a2-df9762c5394c.jpg","index":0,"item":"15031046-1bc1-495f-b4d6-5167878a60b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250413_takacs-peter-egeszsegugy-korhaz-europai-unio-tisza-part-kulja-andras","timestamp":"2025. április. 13. 16:22","title":"Kulja András szerint Takács Péter a Tiszát támogatja azzal, hogy őket hibáztatva tekinti meg az omladozó kórházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Goldman Sachs jelentőset emelt a nemesfém célárán.","shortLead":"A Goldman Sachs jelentőset emelt a nemesfém célárán.","id":"20250414_Trump-vamhaboru-arany-ara-Goldman-Sachs-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777.jpg","index":0,"item":"53c28712-b5d7-4d53-8810-6504a6785433","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_Trump-vamhaboru-arany-ara-Goldman-Sachs-dragulas","timestamp":"2025. április. 14. 14:08","title":"Óriásit drágulhat az arany Trump vámháborúja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fddfc1-8e4b-4e66-8449-ce8f7a54f0d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudni, hogy ez befolyással lesz-e az ítéletre, de amióta az ügy kirobbant, azóta Zuckerberg és Donald Trump viszonya sokkal jobb lett.","shortLead":"Nem tudni, hogy ez befolyással lesz-e az ítéletre, de amióta az ügy kirobbant, azóta Zuckerberg és Donald Trump...","id":"20250414_mark-zuckerberg-meta-instagram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69fddfc1-8e4b-4e66-8449-ce8f7a54f0d9.jpg","index":0,"item":"71a104e1-4bbd-4916-b9ec-4c68569d6e46","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_mark-zuckerberg-meta-instagram","timestamp":"2025. április. 14. 11:18","title":"Hétfőn kezdődik a per, ami miatt Mark Zuckerberg bukhatja az Instagramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]