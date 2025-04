Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cd2ebe23-4930-4e6f-8e5c-b179ce439b43","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az őszibaracknál is hasonlóan rossz a helyzet.","shortLead":"Az őszibaracknál is hasonlóan rossz a helyzet.","id":"20250422_aprilis-eleji-fagyok-gyumolcsosok-fagykarok-FruitVeb-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd2ebe23-4930-4e6f-8e5c-b179ce439b43.jpg","index":0,"item":"2efab87b-59ee-4173-9091-5b0f87b35c01","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_aprilis-eleji-fagyok-gyumolcsosok-fagykarok-FruitVeb-felmeres","timestamp":"2025. április. 22. 14:51","title":"A kajszikezdemények 60 százalékát elvitték az április eleji fagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tragédiában meghalt Stefan Hrka édesanyja szerint a lépés csak olaj a tűzre.","shortLead":"A tragédiában meghalt Stefan Hrka édesanyja szerint a lépés csak olaj a tűzre.","id":"20250422_ujvideki-tragedia-stefan-hrka-ugyved-per-starting","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90.jpg","index":0,"item":"68c1f936-1034-4f19-adb0-12171ba02fc2","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_ujvideki-tragedia-stefan-hrka-ugyved-per-starting","timestamp":"2025. április. 22. 13:57","title":"Beperelte az újvidéki tragédia egyik áldozatának anyját képviselő ügyvédet az állomás felújítását végző cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1cb61f-09a0-4d07-a4c9-312f61695b28","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"20 százalékos leépítés fontolgat az Intel.","shortLead":"20 százalékos leépítés fontolgat az Intel.","id":"20250423_intel-leepites-chipgyarto-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed1cb61f-09a0-4d07-a4c9-312f61695b28.jpg","index":0,"item":"144319fc-a825-4643-963d-c18a5d998118","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_intel-leepites-chipgyarto-vallalkozas","timestamp":"2025. április. 23. 08:45","title":"Megválhat dolgozói ötödétől a nagy múltú chipgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Július elsejétől lehet érvényes a készpénzzel kapcsolatos új törvény, összesen négy másik törvényt írnak át.","shortLead":"Július elsejétől lehet érvényes a készpénzzel kapcsolatos új törvény, összesen négy másik törvényt írnak át.","id":"20250424_Semjen-Zsolt-torvenyjavaslat-keszpenzhasznalat-keszpenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"480e4372-999f-47e0-9bf0-5899dff74df9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Semjen-Zsolt-torvenyjavaslat-keszpenzhasznalat-keszpenz","timestamp":"2025. április. 24. 10:29","title":"Semjén Zsolt beadta a törvényjavaslatot a készpénzhasználat új szabályairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22dd1ae9-ff89-4a51-a9d0-f20db725a76f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A szegények és a nyugdíjasok pénze kiemelkedően gyors ütemben romlott az inflációs válságban. A szegényebbek kosarában ugyanis nagy az élelmiszerek súlya, sőt egyre nagyobb, az évezredben még sose volt ekkora. A gazdagok kosarában sokkal kisebb az élelmiszerek súlya, de náluk is nő – cserébe annyira kevés a rezsi, hogy náluk már alig látszik.","shortLead":"A szegények és a nyugdíjasok pénze kiemelkedően gyors ütemben romlott az inflációs válságban. A szegényebbek kosarában...","id":"20250423_inflacio-szegenyek-nyugdijasok-dragulas-megelhetesi-valsag-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22dd1ae9-ff89-4a51-a9d0-f20db725a76f.jpg","index":0,"item":"626f62b1-327a-4b90-a883-2ae79a6296a1","keywords":null,"link":"/360/20250423_inflacio-szegenyek-nyugdijasok-dragulas-megelhetesi-valsag-statisztika","timestamp":"2025. április. 23. 13:05","title":"A magyar szegények pénzének már 38 százalékát viszi el, hogy legyen mit enniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e1078e-09d2-4097-8579-5a1869f91fda","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kirill Martinovot nemkívánatos szervezet tevékenységének megszervezése miatt ítélték el. Az egyik ebből a Novaja Gazeta Európa, aminek a főszerkesztője.","shortLead":"Kirill Martinovot nemkívánatos szervezet tevékenységének megszervezése miatt ítélték el. Az egyik ebből a Novaja Gazeta...","id":"20250422_kirill-martinov-foszerkeszto-novaja-gazeta-itelet-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14e1078e-09d2-4097-8579-5a1869f91fda.jpg","index":0,"item":"7ebb4429-7c1d-4e80-ad0a-48facc85c900","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_kirill-martinov-foszerkeszto-novaja-gazeta-itelet-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 22. 15:27","title":"Hat év börtönre ítélték egy orosz lap főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b49b54-65ee-4c54-a724-8e27b1c6c698","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyik biciklis a szélvédőre zuhant az ütközéstől, majd az úttestre esett, a másikat az árok felé sodródva találta el az autó.","shortLead":"Az egyik biciklis a szélvédőre zuhant az ütközéstől, majd az úttestre esett, a másikat az árok felé sodródva találta el...","id":"20250423_Nyolcvannal-csapodott-ket-kerekparosba-egy-autos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52b49b54-65ee-4c54-a724-8e27b1c6c698.jpg","index":0,"item":"a305958e-19ad-4bf5-888d-b81e4392960d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Nyolcvannal-csapodott-ket-kerekparosba-egy-autos","timestamp":"2025. április. 23. 12:21","title":"Nyolcvannal csapódott két kerékpáros közé egy autós – vádat emeltek a sofőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e719021-4def-4979-9a95-f0477a8dd91f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A gondolatainknak és a képzeletünknek ereje van – ezt bizonyítja a pozitív imaginációs technika is, amelyet Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívó és Kenyeres András mentáltréner mutatott be a Penge podcast legújabb adásában.","shortLead":"A gondolatainknak és a képzeletünknek ereje van – ezt bizonyítja a pozitív imaginációs technika is, amelyet Szilágyi...","id":"20250424_penge-podcast-szilagyi-aron-kenyeres-andras-pozitiv-imaginacio-onbizalom-noveles-mentalis-gyakorlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e719021-4def-4979-9a95-f0477a8dd91f.jpg","index":0,"item":"aef07cb0-7e23-4f65-995b-4725283888fa","keywords":null,"link":"/elet/20250424_penge-podcast-szilagyi-aron-kenyeres-andras-pozitiv-imaginacio-onbizalom-noveles-mentalis-gyakorlat","timestamp":"2025. április. 24. 11:07","title":"Ezzel a módszerrel jelentősen megnövelhetjük az önbizalmunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]