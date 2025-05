Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cd507374-d4a1-4329-b94a-b51c5a9fe256","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A ceruza és a mérőszalag alapkellékei a famegmunkálásnak. A korszerű technika azonban itt is felváltja a hagyományos eszközöket: a kiterjesztett valóság (AR) használata sosem látott pontosságot kínál az asztalosoknak, de úgy, hogy őket sem hagyja ki a folyamatból.","shortLead":"A ceruza és a mérőszalag alapkellékei a famegmunkálásnak. A korszerű technika azonban itt is felváltja a hagyományos...","id":"20250508_kiterjesztett-valosag-rendszer-asztalosok-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd507374-d4a1-4329-b94a-b51c5a9fe256.jpg","index":0,"item":"42373e22-e3e6-4ba8-b3d2-06ca8132a2a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_kiterjesztett-valosag-rendszer-asztalosok-szamara","timestamp":"2025. május. 08. 12:03","title":"Íme minden asztalos álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdd96c0-756d-49ff-96bc-7f1f957ddb44","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A magyar állam támogatásával megjelent cikk magánbefektetőként említi a BDPST Groupot.","shortLead":"A magyar állam támogatásával megjelent cikk magánbefektetőként említi a BDPST Groupot.","id":"20250509_gellert-szallo-cnn-tiborcz-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efdd96c0-756d-49ff-96bc-7f1f957ddb44.jpg","index":0,"item":"f935a20a-6e17-433b-ab30-d60caf222a73","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_gellert-szallo-cnn-tiborcz-propaganda","timestamp":"2025. május. 09. 12:23","title":"Tiborcz említése nélkül reklámozza a CNN a megújuló Gellért Szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848dd4a4-2a9a-48a8-ad73-b385478026aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Gyurcsány Ferenc visszavonulása a magyar belpolitikai élet szempontjából meghatározó eseménynek tekinthető, még akkor is, ha ez még jelentősebb lett volna 2010-ben vagy akár még 2018-ban is” – mondta a HVG-nek Mesterházy Attila, a Szocialisták és Demokraták elnöke. Szerinte a kialakult helyzet lehetőséget ad arra, hogy létrejöjjön egy baloldali blokk, amelyben akár a Demokratikus Koalíció is megjelenhetne. ","shortLead":"„Gyurcsány Ferenc visszavonulása a magyar belpolitikai élet szempontjából meghatározó eseménynek tekinthető, még akkor...","id":"20250508_Mesterhazy-Attila-Itt-az-ido-hogy-egy-uj-baloldali-blokk-jojjon-letre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/848dd4a4-2a9a-48a8-ad73-b385478026aa.jpg","index":0,"item":"88cbae7f-29d5-45a8-922b-3c4e496b9421","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Mesterhazy-Attila-Itt-az-ido-hogy-egy-uj-baloldali-blokk-jojjon-letre","timestamp":"2025. május. 08. 15:37","title":"Mesterházy Attila Gyurcsány Ferenc visszavonulásáról: Itt az idő, hogy egy új baloldali blokk jöjjön létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c07d37f-1af4-4c07-a3fc-c681f5ab6231","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy korszerű számítógép, egy jó videókártya, egy szabványos webkamera, és máris minden megvan egy innovatív, mesterséges intelligencia által vezérelt tanulási rendszerhez, ami egyénre szabhatóvá teszi a matematika oktatását.","shortLead":"Egy korszerű számítógép, egy jó videókártya, egy szabványos webkamera, és máris minden megvan egy innovatív...","id":"20250508_hvg-olcso-matematikai-kompetenciameres-nemetorszag-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c07d37f-1af4-4c07-a3fc-c681f5ab6231.jpg","index":0,"item":"fb1bb89c-e9fd-47c2-a975-13aa6e5ca24c","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-olcso-matematikai-kompetenciameres-nemetorszag-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 08. 16:00","title":"Már tesztelik a filléres matekfelmérő rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1b5917-729d-425d-9485-6b83dab42665","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan eltűnhet az Energy Star-jelölés az elektronikai eszközök dobozairól, mely segített az energiatakarékos termékek választásában.","shortLead":"Hamarosan eltűnhet az Energy Star-jelölés az elektronikai eszközök dobozairól, mely segített az energiatakarékos...","id":"20250507_energy-star-program-tanusitvany-felszamolas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f1b5917-729d-425d-9485-6b83dab42665.jpg","index":0,"item":"54a698ac-a3c6-4abf-b440-d5161104e8a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_energy-star-program-tanusitvany-felszamolas-donald-trump","timestamp":"2025. május. 07. 17:03","title":"500 milliárd dollárt spóroltak vele az emberek, Donald Trump most felszámolhatja a programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e719021-4def-4979-9a95-f0477a8dd91f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy egészen egyszerű mentális gyakorlatot hozott a Penge podcast legutóbbi adásában Kenyeres András mentáltréner és Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívó. A tökéletes nap elképzelése segít visszaszerezni az elveszített motivációt.","shortLead":"Egy egészen egyszerű mentális gyakorlatot hozott a Penge podcast legutóbbi adásában Kenyeres András mentáltréner és...","id":"20250509_mentalis-gyakorlat-tokeletes-nap-penge-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e719021-4def-4979-9a95-f0477a8dd91f.jpg","index":0,"item":"be8384c9-b0e8-4037-8312-ece380e097bd","keywords":null,"link":"/elet/20250509_mentalis-gyakorlat-tokeletes-nap-penge-podcast","timestamp":"2025. május. 09. 14:21","title":"A tökéletes nap – érdemes kipróbálni ezt a módszert, ha lankad a motiváció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d351c549-81a5-4449-b61b-25ab26011f0a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Mattel nem hajlandó az Egyesült Államokba vinni a gyártást, mert még vámokkal együtt is jobban megéri neki külföldön gyártani.","shortLead":"A Mattel nem hajlandó az Egyesült Államokba vinni a gyártást, mert még vámokkal együtt is jobban megéri neki külföldön...","id":"20250509_donald-trump-mattel-vam-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d351c549-81a5-4449-b61b-25ab26011f0a.jpg","index":0,"item":"2f73947e-b818-44b3-a50d-74b55482062a","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_donald-trump-mattel-vam-fenyegetes","timestamp":"2025. május. 09. 05:47","title":"Trump százszázalékos vámmal fenyegette meg a Barbie babák gyártóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin meghívására érkezett az orosz fővárosba, a világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre.","shortLead":"Vlagyimir Putyin meghívására érkezett az orosz fővárosba, a világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából...","id":"20250507_Fico-Moszkvaba-utazott-de-a-katonai-paraden-nem-vesz-reszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86.jpg","index":0,"item":"b3efa307-b039-47b8-8b55-ec33da4800d1","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Fico-Moszkvaba-utazott-de-a-katonai-paraden-nem-vesz-reszt","timestamp":"2025. május. 07. 19:34","title":"Fico Moszkvába utazott, de a katonai parádén nem vesz részt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]