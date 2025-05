Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d2d092d4-0eb8-4bc8-8a01-bb4c5cf8f896","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tóth Endre szerint a rendszerváltás érdekében egyéni áldozatokat kell hozni.","shortLead":"Tóth Endre szerint a rendszerváltás érdekében egyéni áldozatokat kell hozni.","id":"20250512_momentum-mozgalom-toth-endre-orszaggyulesi-kepviselo-nem-indul-2026-valaszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2d092d4-0eb8-4bc8-8a01-bb4c5cf8f896.jpg","index":0,"item":"3fb3c715-d069-4eef-a011-4d2ae793898c","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_momentum-mozgalom-toth-endre-orszaggyulesi-kepviselo-nem-indul-2026-valaszas","timestamp":"2025. május. 12. 20:03","title":"Újabb momentumos képviselő jelentette be, hogy nem indul a 2026-os országgyűlési választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az önkormányzat arra kér mindenkit, hogy körültekintően járja a természetet.","shortLead":"Az önkormányzat arra kér mindenkit, hogy körültekintően járja a természetet.","id":"20250512_medve-nograd-kisecset-kokereszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"871ef42c-86ed-4318-a5ef-85ddb6481eee","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_medve-nograd-kisecset-kokereszt","timestamp":"2025. május. 12. 10:58","title":"Medve tűnt fel Nógrádban, a kisecseti kőkeresztnél látták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ffcc5d-2cda-4450-8d5c-9c7b670480a1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Nébih vizsgálata után a gyártó visszahívta a terméket a forgalomból.","shortLead":"A Nébih vizsgálata után a gyártó visszahívta a terméket a forgalomból.","id":"20250511_Muanyag-folia-lehet-a-dubai-csokijegkremben-ne-egye-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9ffcc5d-2cda-4450-8d5c-9c7b670480a1.jpg","index":0,"item":"48069f6a-dbe0-4dc3-a7f7-31b2433d658c","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_Muanyag-folia-lehet-a-dubai-csokijegkremben-ne-egye-meg","timestamp":"2025. május. 11. 09:48","title":"Műanyag fólia lehet a dubajicsoki-jégkrémben, ne egye meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha fontos videókonferenciára készül, szerezzen be jó mikrofont. 