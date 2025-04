Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hiába a nagy barátság, beköszönt a realitás.","shortLead":"Hiába a nagy barátság, beköszönt a realitás.","id":"20250407_trump-eu-magyarorszag-korrupcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c.jpg","index":0,"item":"43214c32-8b23-4321-82e0-983b0f6ee8df","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_trump-eu-magyarorszag-korrupcio-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 10:54","title":"Válasz Online: Trumpék részben a magyar korrupcióval indokolják az EU elleni vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d586e3-ca8f-4a8c-8823-2d222be785b3","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A két újkeletű vagyontervezési eszköz célja és előnye hasonló, de felépítésük eltérő. Mindkettő segítségével el lehet érni a vagyonvédelmi-, elkülönítési és tervezési célokat, sőt mi több, adózási szempontból is ugyanazok az előnyök illetik meg mindkét instrumentum használóit. Mégis vannak különbségek – ezeket járjuk körül szakértő segítségével.","shortLead":"A két újkeletű vagyontervezési eszköz célja és előnye hasonló, de felépítésük eltérő. Mindkettő segítségével el lehet...","id":"20250408_Bizalmi-vagyonkezeles-vagyonkezelo-alapitvany-Crystal-Worldwide","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14d586e3-ca8f-4a8c-8823-2d222be785b3.jpg","index":0,"item":"516a9258-ff8d-4893-87f9-ad86b23e4952","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250408_Bizalmi-vagyonkezeles-vagyonkezelo-alapitvany-Crystal-Worldwide","timestamp":"2025. április. 08. 07:30","title":"Nem úri muri: ezt kell tudni a bizalmi vagyonkezelésről és a vagyonkezelő alapítványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"„Bosszú a tüntetésekért” – kommentálta egy bíró a HVG által megszerzett törvénymódosítás-tervezetet, amelynek szövegén az igazságügyi tárca elméletben még változtathat, de jelenlegi formájában nem ígér sok jót. A bíróságoknak alig több mint egy hétvégét hagytak, hogy véleményezzék az őket érintő jogszabály-módosítások maratoni terveit.","shortLead":"„Bosszú a tüntetésekért” – kommentálta egy bíró a HVG által megszerzett törvénymódosítás-tervezetet, amelynek szövegén...","id":"20250408_birosagok-torvenymodositas-igazsagugyi-tarca-tervezet-hatarido-tullepes-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9.jpg","index":0,"item":"d3d7e5ec-e7ac-4538-acde-fefb6b121563","keywords":null,"link":"/360/20250408_birosagok-torvenymodositas-igazsagugyi-tarca-tervezet-hatarido-tullepes-fizetes","timestamp":"2025. április. 08. 06:30","title":"Itt vannak az igazságügyi tárca tervei: megfizettetnék a bíróságokkal az egynapos határidő-túllépést is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szépen indította a tőzsde Európa-szerte, így Magyarországon is a keddet, de annak azért a közelében sem vagyunk, hogy az elmúlt napok veszteségei eltűnjenek.","shortLead":"Szépen indította a tőzsde Európa-szerte, így Magyarországon is a keddet, de annak azért a közelében sem vagyunk...","id":"20250408_magyar-tozsde-bux-reszveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0.jpg","index":0,"item":"af7a4b01-1322-4b57-b655-ac13ac8cd8e9","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_magyar-tozsde-bux-reszveny-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 10:03","title":"A borzalmas hétfő után sokkal jobban indult a magyar tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3808a412-f961-45ed-87a2-8120396daccc","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Italszolgáltatásra alapított vállalkozást a Tisza Párt elnökének volt barátnője, akinek üzlettársa is van.","shortLead":"Italszolgáltatásra alapított vállalkozást a Tisza Párt elnökének volt barátnője, akinek üzlettársa is van.","id":"20250408_vogel-evelin-vallalkozas-cegvilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3808a412-f961-45ed-87a2-8120396daccc.jpg","index":0,"item":"a2b36358-96e0-4cac-9277-b9f7d335d671","keywords":null,"link":"/360/20250408_vogel-evelin-vallalkozas-cegvilag","timestamp":"2025. április. 08. 10:08","title":"A vendéglátásban próbálkozik Vogel Evelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d0a365-c38f-4a2b-9c34-b871500267f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai sajtó arról írt, hogy Donald Trump az Ázsiával szembeni vámok 90 napos felfüggesztésén gondolkozik. A tőzsdék kedvezően reagáltak a hírre, de nemsokára kiderült, hogy nincs valóságalapja.","shortLead":"Az amerikai sajtó arról írt, hogy Donald Trump az Ázsiával szembeni vámok 90 napos felfüggesztésén gondolkozik...","id":"20250407_usa-donald-trump-vam-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-dow-jones-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5d0a365-c38f-4a2b-9c34-b871500267f6.jpg","index":0,"item":"4e09d523-e990-40ae-a923-e7d3bf258d82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_usa-donald-trump-vam-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-dow-jones-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 16:52","title":"Teljes őrület az amerikai tőzsdéken: rövid időre kilőttek az indexek, de aztán megszólalt a Fehér Ház, és visszatértek a masszív mínuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25079c2f-ab48-4206-90b5-9df9d930244c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Üzemkezdésre állhat helyre a közlekedés az M2-es metróvonalon.","shortLead":"Üzemkezdésre állhat helyre a közlekedés az M2-es metróvonalon.","id":"20250408_BKV-a-szerda-reggel-mar-mukodhet-a-teljes-M2-es-metro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25079c2f-ab48-4206-90b5-9df9d930244c.jpg","index":0,"item":"0463fad5-e3f9-4df3-85f5-37c9f9ca49d5","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_BKV-a-szerda-reggel-mar-mukodhet-a-teljes-M2-es-metro","timestamp":"2025. április. 08. 22:01","title":"BKV: a szerda reggel már működhet a teljes M2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46087c1a-38f4-41fd-8371-6c5f87548084","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A bécsi zeneakadémia karmesterprofesszora, a milanói Scala ünnepelt dirigense, a kölni operaház főigazgatója, a Kolumbiából elszármazott Andrés Orozco-Estrada vezényli négy koncerten a Budapesti Fesztiválzenekart.","shortLead":"A bécsi zeneakadémia karmesterprofesszora, a milanói Scala ünnepelt dirigense, a kölni operaház főigazgatója...","id":"20250408_Andres-Orozco-Estrada-Budapesti-Fesztivalzenekar-Mario-Castelnuovo-Tedesco-Mupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46087c1a-38f4-41fd-8371-6c5f87548084.jpg","index":0,"item":"04824647-b44a-418a-8c9c-4116accbe73b","keywords":null,"link":"/360/20250408_Andres-Orozco-Estrada-Budapesti-Fesztivalzenekar-Mario-Castelnuovo-Tedesco-Mupa","timestamp":"2025. április. 08. 14:43","title":"Világsztár spanyol hegedűművésztől hallhatunk különleges virtuozitást igénylő művet a Müpában és Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]