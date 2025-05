Némiképp derültséget keltett a Tesla, amikor 2021-ben először mutatta be a cég által fejlesztett humanoid robotot, Optimust. A gép ugyan az emberhez hasonló módon közlekedett, de ez a mozgás leginkább egy 90+ éves idős ember mozgékonyságára hasonlított. Márpedig a cégtől egy ennél innovatívabb megoldást várt volna a közönség.

Később már sikerült finomítani ezt a mozgást, de azért ez a tánc sem volt épp izgalmasnak nevezhető, máskor pedig azzal bukott le a vállalat, hogy a robot mozdulatait egy ember irányította a háttérből. Ehhez képest a kínai Unitree robotjai már néptáncolnak.

Most egy újabb, 6 másodperces videó látott napvilágot az Optimusról, és ez alapján úgy tűnik, tényleg sikerült előrébb lépni a 2021-es állapothoz képest. A felvételen a robot mozdulatai gördülékenyek, a karjai és lábai is így mozognak, és látszólag az egyensúllyal és a koordinációval sincsenek gondok. Ezzel együtt még így is kissé esetlen az egész.

Elon Musk a videóhoz azt írta, hamarosan további részletekkel szolgál majd a robotról, amin a fejlesztők sokat dolgoztak az elmúlt években.

A robotot állítólag a megerősítő tanulás révén képezték ki a mozgásra egy virtuális környezetben, amit aztán átültetett a fizikai valóságba. A legnehezebb ennek transzportálása volt, amit Musk szerint azért sikerült hatékonyan megoldani, mert optimalizálták a rendszer működését, és több hibát is kijavítottak abban.

Bár a robot kereskedelmi forgalomban még nem kapható, a fejlődés egyértelműnek tűnik, ezt az ütemet tartva pedig könnyen lehet, hogy végül az élvonalban találja majd magát Optimus.

