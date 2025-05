Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A házaspár önmérsékletet mutatott, és a sikerév után sem vett fel osztalékot.","shortLead":"A házaspár önmérsékletet mutatott, és a sikerév után sem vett fel osztalékot.","id":"20250528_Tiborcz-Istvan-Orban-Rahel-BDPST-Koncept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8.jpg","index":0,"item":"74b0a899-47b7-4fa0-b288-1185769b9b1e","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Tiborcz-Istvan-Orban-Rahel-BDPST-Koncept","timestamp":"2025. május. 28. 14:54","title":"A bevétel és a profit is három és félszeresére nőtt az Orbán Ráhel vezette Tiborcz-cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2598aba7-530d-4b66-8cd6-ac58f7f4bb01","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elvileg tilos lenne ilyesmit így szállítani. ","shortLead":"Elvileg tilos lenne ilyesmit így szállítani. ","id":"20250527_megsemmisult-koltozteto-felrobbant-gazpalack-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2598aba7-530d-4b66-8cd6-ac58f7f4bb01.jpg","index":0,"item":"3d129b06-d2bd-4cd8-bc84-3db16e829570","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_megsemmisult-koltozteto-felrobbant-gazpalack-video","timestamp":"2025. május. 27. 11:31","title":"Darabokra tépte a robbanás a költöztetőautót, amikor felrobbant benne egy gázpalack – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Az NB II.-ben csak azok a klubok kapnak támogatást a szövetségtől, amelyek magyar edzőt foglalkoztatnak. ","shortLead":"Az NB II.-ben csak azok a klubok kapnak támogatást a szövetségtől, amelyek magyar edzőt foglalkoztatnak. ","id":"20250527_mlsz-labdarugas-szabaly-magyar-edzo-aleksandar-jovic-szeged-nbII","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75.jpg","index":0,"item":"93b9a9b0-ed99-4da6-8eb9-20c8e111aea9","keywords":null,"link":"/sport/20250527_mlsz-labdarugas-szabaly-magyar-edzo-aleksandar-jovic-szeged-nbII","timestamp":"2025. május. 27. 16:08","title":"Az MLSZ új szabálya miatt vált edzőt egy focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4b9386-7320-4d02-8d49-67b5b1b8d961","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kérdezzék a frakciót, Halász Jánost – mondta Gulyás Gergely a kormányinfón azokra a kérdésekre, amelyeket az átláthatósági törvényről tettek fel.","shortLead":"Kérdezzék a frakciót, Halász Jánost – mondta Gulyás Gergely a kormányinfón azokra a kérdésekre, amelyeket...","id":"20250528_gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-vitalyos-eszter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd4b9386-7320-4d02-8d49-67b5b1b8d961.jpg","index":0,"item":"80aaf68c-5187-4cb9-b1ed-a9327de50252","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-vitalyos-eszter-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 17:36","title":"„Nem én vagyok az előterjesztő” – ezzel próbálta lerázni magáról az ellehetetlenítési törvény kérdéseit Gulyás és Vitályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25827134-3990-4eeb-a954-fa490ed9192c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lap egy céges csoportképen, illetve a közösségi médiában találta meg a nagyváradi ellentüntetőket.","shortLead":"A lap egy céges csoportképen, illetve a közösségi médiában találta meg a nagyváradi ellentüntetőket.","id":"20250527_viastein-dolgozo-magyar-peter-nagyvaradi-ellentuntetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25827134-3990-4eeb-a954-fa490ed9192c.jpg","index":0,"item":"f06a85e8-636e-4063-95fc-3b5b452d5923","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_viastein-dolgozo-magyar-peter-nagyvaradi-ellentuntetok","timestamp":"2025. május. 27. 19:16","title":"Nyolc embert azonosított Magyar Péter nagyváradi ellentüntetői között Viastein-dolgozóként a 444","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d17c5a-610d-48ad-b94b-4f8c114bdca4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A látványos megjelenésű Bovensiepen Zagato végsebessége meghaladja a 300 km/h-t.","shortLead":"A látványos megjelenésű Bovensiepen Zagato végsebessége meghaladja a 300 km/h-t.","id":"20250527_szemrevalo-alruhas-bmw-sportkupe-bovensiepen-zagato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8d17c5a-610d-48ad-b94b-4f8c114bdca4.jpg","index":0,"item":"0bc1076b-c311-4b89-af0f-fb66592ca545","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_szemrevalo-alruhas-bmw-sportkupe-bovensiepen-zagato","timestamp":"2025. május. 27. 06:41","title":"Szemrevaló álruhás BMW sportkupé tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kis-Benedek József úgy véli, az üggyel a magyar titkosszolgálatoknak is ártanak.","shortLead":"Kis-Benedek József úgy véli, az üggyel a magyar titkosszolgálatoknak is ártanak.","id":"20250526_ruszin-szendi-romulusz-ukrajna-kemkedes-vad-kis-benedek-jozsef-biztonsagpolitikai-szakerto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd.jpg","index":0,"item":"7eb8f3a8-ea82-4d75-a24d-1ff3150c5f40","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_ruszin-szendi-romulusz-ukrajna-kemkedes-vad-kis-benedek-jozsef-biztonsagpolitikai-szakerto","timestamp":"2025. május. 26. 20:50","title":"A szakértő szerint kizárt, hogy Ruszin-Szendi együttműködött volna az ukrán titkosszolgálatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22944fd-4498-4f39-a553-56adf93b51f1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az osztrák síparadicsomokból már nem igazán jönnek haza a munkavállalók a nyárra, hatalmas a munkaerőhiány a Balatonnál. A szakképzett munkavállalók korábban elképzelhetetlen elvárásokkal állnak elő.","shortLead":"Az osztrák síparadicsomokból már nem igazán jönnek haza a munkavállalók a nyárra, hatalmas a munkaerőhiány...","id":"20250527_Idenymunka-a-Balatonnal-millios-fizetes-panoramas-szoba-masszor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a22944fd-4498-4f39-a553-56adf93b51f1.jpg","index":0,"item":"08a76b20-6166-4a3c-95a1-67a52516ad08","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_Idenymunka-a-Balatonnal-millios-fizetes-panoramas-szoba-masszor","timestamp":"2025. május. 27. 08:56","title":"Idénymunka a Balatonnál: milliós fizetés, panorámás szoba, masszőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]