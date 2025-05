Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Négymilliárd forinttal több pénzre van Eger önkormányzatának szüksége, mint amennyi bevételhez hozzájut, most az egykori Kepes Központ épületének elárverezéséből szereznének legalább egymilliárdot.","shortLead":"Négymilliárd forinttal több pénzre van Eger önkormányzatának szüksége, mint amennyi bevételhez hozzájut, most...","id":"20250529_eger-koltsegvetes-arverezes-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"2a938cfc-ff1c-4b43-9456-d98a58409c81","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250529_eger-koltsegvetes-arverezes-onkormanyzat","timestamp":"2025. május. 29. 07:58","title":"Kritikussá vált Eger költségvetése, az önkormányzati vagyon elárverezéséből szereznének pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416b10aa-9927-4d17-af18-31444f58b7e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különbőző okoknál fogva vonzzák a közúti baleseteket.","shortLead":"Különbőző okoknál fogva vonzzák a közúti baleseteket.","id":"20250529_Ez-a-30-leginkabb-balesetveszelyes-helye-Magyarorszagnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416b10aa-9927-4d17-af18-31444f58b7e3.jpg","index":0,"item":"0c5877ed-7754-40d5-919a-cd041c44722f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_Ez-a-30-leginkabb-balesetveszelyes-helye-Magyarorszagnak","timestamp":"2025. május. 29. 12:18","title":"Ez a 30 legveszélyesebb baleseti gócpont Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7d939c-b3da-4720-86e2-a79c0f5f85cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 36 éves vádlott korábban már ült börtönben 12 alatti sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt.","shortLead":"A 36 éves vádlott korábban már ült börtönben 12 alatti sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt.","id":"20250529_Tobb-mint-16-ezer-gyermekekrol-keszult-pornofelvetelt-talaltak-egy-balatonfuredi-ferfinal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d7d939c-b3da-4720-86e2-a79c0f5f85cd.jpg","index":0,"item":"a54ceb47-c755-4914-a24f-25b01bf52e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Tobb-mint-16-ezer-gyermekekrol-keszult-pornofelvetelt-talaltak-egy-balatonfuredi-ferfinal","timestamp":"2025. május. 29. 10:59","title":"Több mint 16 ezer gyermekekről készült pornófelvételt találtak egy balatonfüredi férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183a3518-3e94-4596-b003-17d5162c2f23","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a kis áruházláncok boltbezárásokra készülnek, emiatt is el kellene engednie az árrésstopot a kormánynak.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a kis áruházláncok boltbezárásokra készülnek, emiatt is el kellene engednie...","id":"20250528_oksz-kormany-arresstop-kivezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/183a3518-3e94-4596-b003-17d5162c2f23.jpg","index":0,"item":"5c51c898-0fe4-41fd-9b7c-c2ae175de1c8","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_oksz-kormany-arresstop-kivezetes","timestamp":"2025. május. 28. 19:24","title":"Kereskedelmi Szövetség: A kormány vezesse ki a legrövidebb időn belül az árrésstopot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a0fa96-d6ef-4b7d-a119-e30c63075f45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Digital Chat Station nevű kínai szivárogtató már tudni véli, hogy az Apple egy, a konkurensek hasonló kaliberű megoldásainál is jobb 200 megapixeles kamerát tesztel a jövőbeni iPhone-okhoz.","shortLead":"A Digital Chat Station nevű kínai szivárogtató már tudni véli, hogy az Apple egy, a konkurensek hasonló kaliberű...","id":"20250528_apple-iphone-200-megapixeles-kameraszenzor-kameras-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57a0fa96-d6ef-4b7d-a119-e30c63075f45.jpg","index":0,"item":"0cf504e5-cd47-45df-abbd-bb74d97a7457","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_apple-iphone-200-megapixeles-kameraszenzor-kameras-mobil","timestamp":"2025. május. 28. 12:03","title":"Minden eddiginél ütősebb kamera jöhet az iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162d5cca-0924-4001-9c66-977c82a06570","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A feleségével közös cégből a 14 milliós profit ellenére Németh Balázs nem vett fel osztalékot.","shortLead":"A feleségével közös cégből a 14 milliós profit ellenére Németh Balázs nem vett fel osztalékot.","id":"20250528_nemeth-balazs-fidesz-frakcio-trafik-ceg-beszamolo-bevetel-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/162d5cca-0924-4001-9c66-977c82a06570.jpg","index":0,"item":"0fb7880d-4b27-4596-8564-054233fb479a","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_nemeth-balazs-fidesz-frakcio-trafik-ceg-beszamolo-bevetel-nyereseg","timestamp":"2025. május. 28. 11:25","title":"Közel félmilliárdos bevételt ért el Németh Balázsnak, a Fidesz-frakció szóvivőjének trafikos cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Gazdasági fellendülés és az infláció csökkenése nélkül nincs esély arra, hogy a magyar családok helyzete érdemben javuljon.","shortLead":"Gazdasági fellendülés és az infláció csökkenése nélkül nincs esély arra, hogy a magyar családok helyzete érdemben...","id":"20250528_Penzugyileg-egyre-rosszabb-helyzetben-a-magyarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c.jpg","index":0,"item":"a13da374-f0ed-4580-886e-cd8c94f105b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_Penzugyileg-egyre-rosszabb-helyzetben-a-magyarok","timestamp":"2025. május. 28. 10:42","title":"Pénzügyileg egyre rosszabb helyzetben vannak a magyarok, az árrésstop pedig csak ront a helyzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter arról is beszélt, hogy miért nem csatlakozott az „átláthatósági” törvény előterjesztéséhez, a kormányszóvivőt viszont nem zavarta az, amire hivatkozott. Emellett megkérdeztük, hogy a 2026-os költségvetésből legalább az évszámot tudják-e tartani, és léteznek-e a Bayer Zsolt által emlegetett kegyelemállások.","shortLead":"A miniszter arról is beszélt, hogy miért nem csatlakozott az „átláthatósági” törvény előterjesztéséhez...","id":"20250528_kormanyinfo-hvg-kerdesek-gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-koltsegvetes-kegyelemallasok-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891.jpg","index":0,"item":"8e69f328-913b-4854-b7ec-b59480ad5490","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_kormanyinfo-hvg-kerdesek-gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-koltsegvetes-kegyelemallasok-video","timestamp":"2025. május. 28. 17:20","title":"Így magyarázta Gulyás Gergely a HVG-nek, hogy utólagosan elvennék az 1 százalékokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]