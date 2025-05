Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"669b09b8-2765-4531-bea4-ae77cd23dd78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars és a Carson Coma is részt vesz abban a különleges zenei projektben, amely a zene erejéről, az összefogásról és a társadalmi felelősségvállalásról szól.","shortLead":"A Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars és a Carson Coma is részt vesz abban a különleges...","id":"20250528_Magyar-sztarzeneszek-keszitenek-kozos-albumot-egy-gyerekkorussal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/669b09b8-2765-4531-bea4-ae77cd23dd78.jpg","index":0,"item":"c1c7d984-0c20-4b0e-93a6-cc3b83ed611e","keywords":null,"link":"/kultura/20250528_Magyar-sztarzeneszek-keszitenek-kozos-albumot-egy-gyerekkorussal","timestamp":"2025. május. 28. 13:35","title":"Magyar sztárzenészek készítenek közös albumot egy gyermekkórussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24db5b-bbd6-4c2a-8973-d4be5a8510ff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a komoly terepjáró-képességgekkel rendelkező kisautó jó néhány évtizeddel visszatekeri az idő kerekét.","shortLead":"Ez a komoly terepjáró-képességgekkel rendelkező kisautó jó néhány évtizeddel visszatekeri az idő kerekét.","id":"20250529_30-eves-de-alig-hasznalt-fiat-panda-4x4-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f24db5b-bbd6-4c2a-8973-d4be5a8510ff.jpg","index":0,"item":"4eea90a8-88ed-4ea1-aea7-49cf12d2e348","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_30-eves-de-alig-hasznalt-fiat-panda-4x4-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. május. 29. 06:41","title":"30 éves, de alig használt Panda 4×4 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed0555e-5046-4940-b08d-c18de90465a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök reagált a Harcosok Klubjához kötődő kamu nyereményjátékokra.","shortLead":"A miniszterelnök reagált a Harcosok Klubjához kötődő kamu nyereményjátékokra.","id":"20250527_orban-harcosok-klubja-kamu-nyeremenyjatek-magyar-peter-tisza-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed0555e-5046-4940-b08d-c18de90465a7.jpg","index":0,"item":"1dcedba4-2a58-409b-ad8a-a3cc559b538a","keywords":null,"link":"/elet/20250527_orban-harcosok-klubja-kamu-nyeremenyjatek-magyar-peter-tisza-fidesz","timestamp":"2025. május. 27. 21:29","title":"Orbán is zászlókról és szívecskékről posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter jelentette be a hírt, amit egyelőre az USA még nem erősített meg. ","shortLead":"Az orosz külügyminiszter jelentette be a hírt, amit egyelőre az USA még nem erősített meg. ","id":"20250527_Putyin-es-Trump-fogolycsererol-allapodott-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e.jpg","index":0,"item":"17f8ba9d-3405-4077-8352-fc773c507311","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_Putyin-es-Trump-fogolycsererol-allapodott-meg","timestamp":"2025. május. 27. 14:12","title":"Újabb fogolycseréről állapodhatott meg Putyin és Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1fc153-35a3-4f12-9bf8-469e472e2123","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"„Szabad sajtó, szabad civilek” feliratú molinót feszítettek ki a parlament Igazságügyi Bizottságának helyet adó teremben. A kormány a kemény kritikákra szinte nem is reagált, szerintük minden rendben a javaslattal. Magyarország pedig „szuverén demokratikus jogállam, ezt bizonyítja az elmúlt 15 éves működés”.","shortLead":"„Szabad sajtó, szabad civilek” feliratú molinót feszítettek ki a parlament Igazságügyi Bizottságának helyet adó...","id":"20250527_atlathatosagi-torveny-parlament-igazsagugyi-bizottsag-vita-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b1fc153-35a3-4f12-9bf8-469e472e2123.jpg","index":0,"item":"92f99dea-f3cd-468f-87aa-d7fd2ab9ca68","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_atlathatosagi-torveny-parlament-igazsagugyi-bizottsag-vita-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 12:02","title":"Ócska diktatúra vagy szuverén jogállam – civilek is akcióztak az ellehetetlenítési törvény bizottsági vitáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0673d2-bfb9-4959-85f7-0948338fc714","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azt egyelőre még nem tudni pontosan, hogy milyen szerepkörben: egyes sajtóértesülések szerint sportigazgatóként számítanának rá a Honvédnál, mások úgy tudják, hogy pályára is léphet a kispesti csapatban.","shortLead":"Azt egyelőre még nem tudni pontosan, hogy milyen szerepkörben: egyes sajtóértesülések szerint sportigazgatóként...","id":"20250527_dzsudzsak-balazs-debrecen-dvsc-budapest-honved-sportigazgato-kispest-szijjarto-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b0673d2-bfb9-4959-85f7-0948338fc714.jpg","index":0,"item":"166f4b15-92ea-4342-83ce-297159dfeff8","keywords":null,"link":"/sport/20250527_dzsudzsak-balazs-debrecen-dvsc-budapest-honved-sportigazgato-kispest-szijjarto-peter","timestamp":"2025. május. 27. 16:51","title":"Dzsudzsák Balázs Szijjártó kedvenc csapatához igazolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8e9db9-aeff-4c34-8f7a-53e2d9b037bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kormány ezzel akarja bebizonyítani, hogy a reaktor mellől elszállított föld biztonságos.","shortLead":"A kormány ezzel akarja bebizonyítani, hogy a reaktor mellől elszállított föld biztonságos.","id":"20250527_fukusima-atomreaktor-fold-japan-miniszterelnoki-hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c8e9db9-aeff-4c34-8f7a-53e2d9b037bb.jpg","index":0,"item":"a697eaf9-0df0-4971-af12-2cdebf0416fc","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_fukusima-atomreaktor-fold-japan-miniszterelnoki-hivatal","timestamp":"2025. május. 27. 15:21","title":"A fukusimai atomreaktor mellől visznek földet a japán miniszterelnöki hivatalba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4beee989-4367-4211-83e0-3bf792ed3663","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A John Cooper Works széria immár ötféle Minit vonultat fel, melyek benzines vagy éppen tisztán elektromos módon fókuszálnak a hamisítatlan vezetési élményre. A legendás John Cooper unokájának társaságában próbáltuk ki a legújabb modelleket.","shortLead":"A John Cooper Works széria immár ötféle Minit vonultat fel, melyek benzines vagy éppen tisztán elektromos módon...","id":"20250528_a-legenda-tovabb-el-anglia-meregzsak-uj-mini-jcw-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4beee989-4367-4211-83e0-3bf792ed3663.jpg","index":0,"item":"4442a02f-0d5a-41fd-a91a-c0895fbdf215","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_a-legenda-tovabb-el-anglia-meregzsak-uj-mini-jcw-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 28. 07:59","title":"A legenda tovább él: Angliában vallattuk a méregzsák új Mini JCW-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]