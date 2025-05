Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple valamennyi operációs rendszere megújul idén, de nem csak küllemében: a jelek szerint a névadási gyakorlat is új lesz. Nem érdemes tehát az iOS 19-re várni.","shortLead":"Az Apple valamennyi operációs rendszere megújul idén, de nem csak küllemében: a jelek szerint a névadási gyakorlat is...","id":"20250529_apple-ios-watchos-macos-26-atnevezes-megujulas-operacios-rendszerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20.jpg","index":0,"item":"e5d3b480-7bf9-49c1-a1f8-d14e6276f0ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_apple-ios-watchos-macos-26-atnevezes-megujulas-operacios-rendszerek","timestamp":"2025. május. 29. 10:03","title":"Teljes átalakulás jöhet az Apple-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kissé szokatlan bejelentés érkezett szerdán a Google-től: a cég azt közölte az Android-felhasználókkal, hogy az Instagram kiadott egy frissítést, ami javít egy, az akkumulátort komolyan érintő hibát.","shortLead":"Kissé szokatlan bejelentés érkezett szerdán a Google-től: a cég azt közölte az Android-felhasználókkal...","id":"20250529_google-android-kozlemeny-instagram-alkalmazas-frissitese-akkumulator-problemak-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9.jpg","index":0,"item":"d9ce4c8a-e945-406f-8445-9e9b7f837f3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_google-android-kozlemeny-instagram-alkalmazas-frissitese-akkumulator-problemak-javitas","timestamp":"2025. május. 29. 13:03","title":"Ezért merülhet nagyon a telefonja mostanában – és így oldhatja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c3e345-59af-487a-8b6e-8bc228ad49d6","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Negyedmilliárd forintot áldozott a Demeter Szilárd vezette Petőfi Kulturális Ügynökség egy angol nyelvű irodalmi folyóiratra – tudta meg a HVG. Az áttörés elmaradt, noha a 2021–2023-ban mindössze hét számot megélt lapra, a The Continental Literary Magazine-ra elment a művészeti folyóiratok egyéves támogatása. Közérdekű adatigénylésünk nyomán választ kaptunk arra, hogy pontosan mire mennyit költöttek, de kiderült az is, miként értékeli a lapot a volt főszerkesztő, és miért hallgat Demeter Szilárd.","shortLead":"Negyedmilliárd forintot áldozott a Demeter Szilárd vezette Petőfi Kulturális Ügynökség egy angol nyelvű irodalmi...","id":"20250529_hvg-irodalmi-kiserlet-amerikai-kudarc-demeter-muvek-pazarlas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89c3e345-59af-487a-8b6e-8bc228ad49d6.jpg","index":0,"item":"b659afbc-0019-41ff-a9c4-db9b19a5b9af","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-irodalmi-kiserlet-amerikai-kudarc-demeter-muvek-pazarlas-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 06:30","title":"Így süllyedt el és vitt magával százmilliókat Demeter Szilárdék angol nyelvű irodalmi folyóirata, amellyel Amerika meghódítására indultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c7165-50bb-476e-a9cf-f7213a8f769b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új regénye jelent meg magyarul Chuck Palahniuk ukrán felmenőkkel rendelkező amerikai írónak.","shortLead":"Új regénye jelent meg magyarul Chuck Palahniuk ukrán felmenőkkel rendelkező amerikai írónak.","id":"20250529_A-Harcosok-klubja-utan-itt-a-Nem-tart-orokke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/786c7165-50bb-476e-a9cf-f7213a8f769b.jpg","index":0,"item":"257e8ff8-a1b4-4338-82e7-e5dac82892ad","keywords":null,"link":"/elet/20250529_A-Harcosok-klubja-utan-itt-a-Nem-tart-orokke","timestamp":"2025. május. 29. 16:58","title":"A Harcosok klubja után itt a Nem tart örökké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183a3518-3e94-4596-b003-17d5162c2f23","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a kis áruházláncok boltbezárásokra készülnek, emiatt is el kellene engednie az árrésstopot a kormánynak.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a kis áruházláncok boltbezárásokra készülnek, emiatt is el kellene engednie...","id":"20250528_oksz-kormany-arresstop-kivezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/183a3518-3e94-4596-b003-17d5162c2f23.jpg","index":0,"item":"5c51c898-0fe4-41fd-9b7c-c2ae175de1c8","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_oksz-kormany-arresstop-kivezetes","timestamp":"2025. május. 28. 19:24","title":"Kereskedelmi Szövetség: A kormány vezesse ki a legrövidebb időn belül az árrésstopot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A társaság megállapította, hogy „az egész világra kiható energiaválság miatt sajnos a bútorok lecserélését későbbi időpontra csúsztatják át a vállalkozások”.","shortLead":"A társaság megállapította, hogy „az egész világra kiható energiaválság miatt sajnos a bútorok lecserélését későbbi...","id":"20250529_Matolcsy-Adam-butorgyara-Balaton-Butor-ceges-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051.jpg","index":0,"item":"a9a5959b-55b1-4152-a6a6-691f5b14dc15","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Matolcsy-Adam-butorgyara-Balaton-Butor-ceges-beszamolo","timestamp":"2025. május. 29. 14:28","title":"Negyedére zuhant Matolcsy Ádám bútorgyárának nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa0c485-0c03-4b0c-a2a9-fc67135d6fcc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem lehet megvenni egyszerre olyan sok bankautomatát, és informatikai korlátai is vannak. Többen majd csak jövőre kapnak, döntött a kormány.","shortLead":"Nem lehet megvenni egyszerre olyan sok bankautomatát, és informatikai korlátai is vannak. Többen majd csak jövőre...","id":"20250528_falusi-atm-kormanydontes-keszpenz-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aa0c485-0c03-4b0c-a2a9-fc67135d6fcc.jpg","index":0,"item":"78d1bca2-1dad-48f4-9259-7d5fdcc71a71","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_falusi-atm-kormanydontes-keszpenz-kormanyinfo","timestamp":"2025. május. 28. 18:34","title":"Idén biztos nem kap ATM-et minden település, amelynek ígérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89536a0-2dea-42a8-a71b-4f53547c468a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balázsi Zoltán bűne az volt, hogy nyilvános posztban írta meg, megdöbbentőnek tartja a Tiszához csatlakozott volt vezérkari főnök elleni rágalomcunamit.","shortLead":"Balázsi Zoltán bűne az volt, hogy nyilvános posztban írta meg, megdöbbentőnek tartja a Tiszához csatlakozott volt...","id":"20250529_Kiallt-Ruszin-Szendi-mellett-a-HM-rogton-fuggosegekkel-kuzdo-nyugdijasnak-nevezte-nyugdijas-alezredeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f89536a0-2dea-42a8-a71b-4f53547c468a.jpg","index":0,"item":"bada737e-9524-4c5c-b11f-7dbdcd8cea5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Kiallt-Ruszin-Szendi-mellett-a-HM-rogton-fuggosegekkel-kuzdo-nyugdijasnak-nevezte-nyugdijas-alezredeset","timestamp":"2025. május. 29. 13:42","title":"Kiállt Ruszin-Szendi mellett egy volt alezredes, mire a HM rögtön egy függőségekkel küzdő nyugdíjasnak titulálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]