Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1af9fd7f-1e6e-4f5b-ad57-d0da73d4637b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft Bing Video Creator néven építette be az internetes keresőjébe az OpenAI Sora videógenerátorát, amellyel ingyenesen lehet néhány másodperces klipeket készíteni.","shortLead":"A Microsoft Bing Video Creator néven építette be az internetes keresőjébe az OpenAI Sora videógenerátorát, amellyel...","id":"20250603_microsoft-bing-videogenerator-openai-sora-bing-video-creator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1af9fd7f-1e6e-4f5b-ad57-d0da73d4637b.jpg","index":0,"item":"4b4d9e28-b04c-43f0-b66d-ad6c43984d36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_microsoft-bing-videogenerator-openai-sora-bing-video-creator","timestamp":"2025. június. 03. 10:03","title":"Videógenerátort kapott a Microsoft internetes keresője, a Bing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86f0d21-3e3c-4a6a-8234-bc79a47a4839","c_author":"Méltányosság Politikaelemző Központ","category":"360","description":"Hat tényezőre van szükség ahhoz, hogy egy hosszú ideje kormányzó erő politikailag degenerálódjon. A hasonló dél-afrikai, japán és olasz kormánybukások példáit a Méltányosság Politikaelemző Központ foglalta össze.","shortLead":"Hat tényezőre van szükség ahhoz, hogy egy hosszú ideje kormányzó erő politikailag degenerálódjon. A hasonló...","id":"20250603_Meltanyossag-Politikaelemzo-Kozpont-Hogyan-erhet-veget-a-hosszu-kormanyzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c86f0d21-3e3c-4a6a-8234-bc79a47a4839.jpg","index":0,"item":"13bc706d-ac52-4f97-8449-fd9bf24048f6","keywords":null,"link":"/360/20250603_Meltanyossag-Politikaelemzo-Kozpont-Hogyan-erhet-veget-a-hosszu-kormanyzas","timestamp":"2025. június. 03. 12:03","title":"Hogyan érhet véget a hosszú kormányzás? És a Fideszé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98af8446-1326-42f2-b9e5-00445257f9a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két év óta először fordult elő, hogy egy nagy telefongyártó okostelefon-sorozatának alapmodellje lesz a legkelendőbb telefon negyedéves szinten. A gyártó kiléte nem meglepetés, természetesen az Apple-ről van szó.","shortLead":"Két év óta először fordult elő, hogy egy nagy telefongyártó okostelefon-sorozatának alapmodellje lesz a legkelendőbb...","id":"20250602_legtobbet-vasarolt-okostelefon-modell-2025-q1-counterpoint-research","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98af8446-1326-42f2-b9e5-00445257f9a5.jpg","index":0,"item":"d60eaf0b-ad89-4ef7-bd5d-6ee35a416c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_legtobbet-vasarolt-okostelefon-modell-2025-q1-counterpoint-research","timestamp":"2025. június. 02. 11:23","title":"Melyik telefon kell most az embereknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7885cf0e-e752-4079-b63a-84cc2c21d309","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábbi kormánypárt által támogatott Karol Nawrocki a szavazatok 50,89 százalékát kapta.","shortLead":"A korábbi kormánypárt által támogatott Karol Nawrocki a szavazatok 50,89 százalékát kapta.","id":"20250602_Lengyel-elnokvalasztas-Karol-Nawrocki-nyert-a-vegeredmenyek-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7885cf0e-e752-4079-b63a-84cc2c21d309.jpg","index":0,"item":"495b9130-f1ee-4e5d-9181-a5cad670ff91","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Lengyel-elnokvalasztas-Karol-Nawrocki-nyert-a-vegeredmenyek-szerint","timestamp":"2025. június. 02. 05:47","title":"Lengyel elnökválasztás: éjjel fordult a kocka, a jobboldali Karol Nawrocki nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3fe854-76b8-4226-a1c5-6eec728d5a7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy használt Bombardier Global 5000-ért 6-8 milliárd forintot is elkérnek a piacon.","shortLead":"Egy használt Bombardier Global 5000-ért 6-8 milliárd forintot is elkérnek a piacon.","id":"20250602_Magyar-lajstromjelu-luxusgeppel-bovult-a-NER-kedvenc-repulos-cegenek-flottaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef3fe854-76b8-4226-a1c5-6eec728d5a7e.jpg","index":0,"item":"6f06c4e3-b37e-4d2a-9a97-45beb11af6d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Magyar-lajstromjelu-luxusgeppel-bovult-a-NER-kedvenc-repulos-cegenek-flottaja","timestamp":"2025. június. 02. 08:10","title":"Magyar lajstromjelű luxusgéppel bővült a NER kedvenc repülős cégének flottája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tárcavezető 47 millió forintot vett fel a nyereség terhére.","shortLead":"A tárcavezető 47 millió forintot vett fel a nyereség terhére.","id":"20250602_batidai-vadaszkastely-rekordnyereseg-rekordbevetel-lazar-janos-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5.jpg","index":0,"item":"4dc423bf-6256-4b4c-bb17-a638cdf0924d","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_batidai-vadaszkastely-rekordnyereseg-rekordbevetel-lazar-janos-osztalek","timestamp":"2025. június. 02. 16:13","title":"Rekordévet zárt tavaly Lázár Jánosék batidai vadászkastélya, de csak a miniszter kapott osztalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dc2dc4-32e1-4532-bd1b-84268849d198","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Amennyiben ezen nem változatnak, Kína „határozottan erőteljes intézkedéseket fog hozni”.","shortLead":"Amennyiben ezen nem változatnak, Kína „határozottan erőteljes intézkedéseket fog hozni”.","id":"20250602_Kina-Egyesult-Allamok-genfi-kereskedelmi-konszenzus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49dc2dc4-32e1-4532-bd1b-84268849d198.jpg","index":0,"item":"28e222bc-60e9-4275-8418-b55a95d2c81b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_Kina-Egyesult-Allamok-genfi-kereskedelmi-konszenzus","timestamp":"2025. június. 02. 07:10","title":"Kína szerint az Egyesült Államok aláássa a genfi kereskedelmi tárgyalásokon elért konszenzust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Miniszteri jóváhagyás nélkül, az eddigi hivatalos kereten kívül folytatja az Örkény Színház a pedagógusok továbbképzését, mert az eddigi program folytatását nem támogatja az állam.","shortLead":"Miniszteri jóváhagyás nélkül, az eddigi hivatalos kereten kívül folytatja az Örkény Színház a pedagógusok...","id":"20250601_orkeny-szinhaz-tanarok-tovabbkepzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da.jpg","index":0,"item":"bd7b72a7-89c3-447f-9e5d-9d401e4a6250","keywords":null,"link":"/elet/20250601_orkeny-szinhaz-tanarok-tovabbkepzes","timestamp":"2025. június. 01. 21:53","title":"Nem indokolt a minisztérium szerint, hogy az Örkény Színház továbbképzést tartson tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]