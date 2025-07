Jön a számítógépes Android

Összeolvad a Google mobilos és asztali operációs rendszere, az Android és a ChromeOS – erről Sameer Samat, a Google Androidért felelős vezetője beszélt a TechRadarnak.

„Egyesíteni fogjuk a Chrome OS-t és az Androidot, egyetlen platformmá” – mondta. A The Verge kiemeli, hónapok óta hallani arról, hogy a Google meglépi ezt, méghozzá azzal a céllal, hogy az Android felvegye a versenyt az iPad táblagépekkel – melyek egy opcionális fizikai billentyűzettel már sok hétköznapi funkciót is el tudnak látni. Az átállás egyébként már korábban elkezdődött, a Chrome OS ugyanis egyre több androidos jegyet mutatott, és például annak számos alkalmazását is futtatni tudta.

Érdekesség, de közben a zöld robotos rendszer is közeledett a Chrome OS-hez, például azzal, hogy sokkal használhatóbbá teszi az asztali nézetét, ha az ember monitorra köti az okostelefonját vagy táblagépét. Ez átméretezhető ablakokkal, valamint a külső képernyők jobb támogatásával igyekszik jobbá tenni az Android asztali felületét. Ezek az újítások várhatóan az Android 16 fedélzetén érkeznek.

Hogy mi lesz az Android és a Chrome OS összeolvadásának pontos ütemterve, az nem pontosan ismert. A folyamat vége azonban egy olyan operációs rendszer lehet, ami minden eszközön jól érzi magát – legyen az okostelefon, táblagép, laptop.

