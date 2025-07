Helycsere a technológiában – mire utal a Nvidia négybillió dolláros történelmi sikere?

A mesterséges intelligencia használatához nélkülözhetetlen GPU-chipek legnagyobb tervezője, az Nvidia az első amerikai tőzsdén jegyzett vállalat, amelynek piaci értéke elérte a négybillió dollárt. Hihetetlen teljesítményről van szó, amellyel a chipgyáró olyan cégeket utasított maga mögé, mint az Apple és a Microsoft.

A rekordon, illetve azon túl, hogy a vállalat vezére, Jensen Huang most már egyértelműen a világ egyik leggazdagabb emberévé vált, az Nvidia szárnyalása egyúttal egy technológiai váltást is nyilvánvalóvá tesz. De előbb még menjünk vissza kicsit az időben, 2018-ba. Ekkor vált az Apple a legértékesebb nyilvánosan forgalmazott amerikai vállalattá, egybilliós piaci értékével. Két évvel később a részvények összértéke már kétbillió dollár volt, míg 2022-ben a bűvös hárombillió dollárt is átlépte.

És akkor nézzünk be kicsit a színfalak mögé. Ebben az időszakban – fogalmaz a Phone Arena – a vezeték nélküli technológia volt az egyik legnagyobb dolog, és épp az Apple volt az a vállalat, amely páratlan vezeték nélküli ökoszisztémával rendelkezett. Mára viszont már nem ez a legfelkapottabb technológia, ami persze nem jelenti azt, hogy ne volna fontos, csak épp bekopogtatott egy új trónkövetelő: a mesterséges intelligencia. Ma minden az MI-től hangos, és ezt most a Wall Street is elismerte az Nvidia négybilliós piaci kapitalizációjával. A Microsoft, amely 13 milliárd dollárt fektetett be az OpenAI-be, a ChatGPT mögött álló vállalatba, 3,74 milliárd dollárt ér, míg az Apple „csak” 3,15 milliárd dollárt.

Az Nvidia GPU-kat, grafikus chipeket tervez, és mivel ezek az áramkörök párhuzamos feldolgozást használva képesek egyszerre számos számítási feladaton dolgozni, tökéletesek a mesterséges intelligencia számára. Az Nvidia részesedése az MI-gyorsítók piacán a becslések szerint 90-92 százalék közötti, és ez a dominancia jól magyarázza, miért is váltotta fel a cég az Apple-t a legértékesebb amerikai tőzsdén jegyzett vállalatok listáján.

A piaci kapitalizáció persze sosem állandó. Az Nvidia szárnyalása sem fog örökké tartani, különösen, ha a mesterséges intelligenciát felváltja majd a következő nagy technológiai dobás. A mostani tőzsdehelyzet mindenesetre egyértelműen mutatja, hogy a vezeték nélküli iparág éretté vált és lassul. Most a mesterséges intelligencia került a figyelem középpontjába.

