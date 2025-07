250 Xbox-játékot nyomkodhat a PC-jén, most már akkor is, ha nincs konzolja

A Microsoft folyamatosan fejleszti azt a funkciót, amivel úgy nyomkodhatja az xboxos játékait, hogy valójában nem is használja magát a konzolt. A játékok ugyanis nem a felhasználó, hanem a cég távoli hardverein futnak, így már csak egy képernyő kell hozzá, mint mondjuk egy tévé. No és persze egy fürge internetkapcsolat, valamint Game Pass Ultimate előfizetés.

A Microsoft most a számítógépeken is elérhetővé teszi a funkciót, így már PC-n is játszhatók a könyvtára támogatott címei. Mint az Engadget kiemeli, ezzel az lehet a cég célja, hogy minél több előfizetést értékesítsen, ha már a konzolpiacon fölényesen vezet a Sony-féle PlayStation. Ezzel ráadásul a felhasználók is jól járhatnak, elvégre sokkal gyorsabban, telepítés nélkül, akár a konzoljuktól távol is játszhatnak a kedvenc címeikkel. Arról nem is beszélve, hogy így tárhelyet is lehet spórolni.

A támogatott játékok katalógusa jelenleg 250 címet számlál, de a Microsoft állítása szerint ez idővel bővül majd – a listát ide kattintva tekintheti meg. Vannak olyan játékok is, amelyeket csak konzolra szánt a fejlesztőjük, így PC-n most lehet először nyomkodni őket, emeli ki az Engadget.

Akad azért 1-2 kitétel, például, hogy a felhasználónak rendelkeznie kell az adott játék digitális változatával, tehát a fizikai adathordozón – blu-ray lemezen – keresztül vásárolt címek nem játszanak. Egyelőre elengedhetetlen a feliratkozás az Xbox Insider programra is, de ez ingyenes, és ide kattintva megtehető.

