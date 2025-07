Bejutottak az Apple egyik iPhone-kínzó kamrájába, íme a beszámoló

A neves piackutató Counterpoint cég munkatársai azon szerencsések közé tartoztak, akiket nemrégiben beengedtek az Apple 200 tesztlaboratóriumának egyikébe. Az ilyen laboratóriumok feladata, hogy szigorú vizsgálatoknak vessék alá az iPhone-okat, mielőtt azok a felhasználókhoz kerülnének. S hogy ennek igazán van értelme, azt a Counterpoint felmérései is igazolják: az iPhone-ok 40 százalékkal értékesebbek a felújított okostelefonok piacán, mint az androidos készülékek, és ha még jár hozzájuk szoftver- és biztonsági frissítés is, akkor könnyen beléphetnek a második vagy akár a harmadik életükbe. A Counterpoint azt is kiemeli, hogy az iPhone a globális felújított okostelefon-piac 56 százalékát birtokolja, és más Apple-hardvereknél is hasonló a helyzet.

Nézzük ezek után a teszteket. Az elsőnél azt vizsgálták, hogyan bírják a különböző környezeteket az iPhone-ok, például, hogy „mit szólnak” a meleg és párás körülményekhez. Az egyik tesztben azt is vizsgálták, hogyan hat az eszközökre a 100 órás sónak való kitettség. Az Apple az arizonai sivatagi homokban is megfürdette termékeit, hogy lássa, hogyan reagál az iPhone, amikor a finom homokszemcsék kerülnek a hangszórórácsára vagy a töltőportjára. Más tesztek laboratóriumban előállított, mesterséges izzadság- és fülzsírváltozatokat használtak, hogy lássák, hogyan bírják a termékek a valódi dolgokkal való folyamatos érintkezést.

A mindennapi használat során gyakran találkoznak az eszközök folyadékkal vagy porral. Az IP-besorolás az ezekkel szembeni ellenállásról ad információt. Az IP az „Ingress Protection” (behatolás elleni védelem) rövidítése, ahol az utána következő első szám a port és a kapcsolódó szilárd részecskéket, a második pedig a folyadékokat jelöli. Az Apple laboratóriumában található IPX-kamra eső- és vízviszonyokat szimulál, hogy felmérje a különböző termékek vízállóságát, és azt, hogy megfelelnek-e az adott vízvédelmi szinteknek.

Ez a teszt egy csepegtető mennyezeti teszttel kezdődik, amely az esőt és az alapvető vízbehatolást szimulálja. Ezt követi a termék minden sarkán lévő fúvókákon keresztül szimulált víznyomás. Miután a termék átmegy ezen a teszten, jogosulttá válik az IPX5 besorolásra. Ezután következik a nagynyomású, távolról fröccsenő víz, amely IPX6 besorolást ad a terméknek, végül pedig egy nyomás alatt álló tartály, amely a vízmélységet szimulálja, IPX7 és IPX8 besorolást ad a terméknek, miután sikeresen egy, illetve hat méter mélyre merítették. Bár ez a védelem tiszta vízbe merített iPhone-okra is érvényes, a cég más folyadékokat is tesztel, beleértve az üdítőitalokat, gyümölcsleveket, naptejeket és parfümöket. Az iPhone 16 Pro és Pro Max IP-besorolása IP68. Ez azt jelenti, hogy ezek a készülékek porállóak, és akár 30 percig is elmeríthetők 5 méter mély tiszta folyadékban.

A Counterpoint fogyasztói kutatása szerint a telefont ért balesetek közül az egyik leggyakoribb a „véletlen leejtés”. Ezért a laboratóriumban olyan ejtési teszteket végeznek, amelyek különféle véletlenszerű leejtéseket szimulálnak, olyanokat, amelyeket az Apple-termékek a mindennapi használat során elszenvedhetnek. Azért, hogy az ejtési tesztek megfeleljenek a valóságos körülményeknek, az Apple konstruált egy „ügyetlen” robotot, amely különböző szögekből különböző felületekre, például aszfaltra, forgácslapra és gránitlapokra ejti le az eszközöket. Az Apple minden egyes leejtést egy speciális alkalmazással rögzít, amelyet utána a cég mérnökei elemeznek.

Counterpoint

Az utolsó teszt a rezgések hatását vizsgálta: különböző termékeket teszteltek különböző frekvenciákon. Ezeket a frekvenciákat egy rezgőasztal segítségével szimulálták, hogy különböző rázkódási környezeteket és ütéseket hozzanak létre, amelyek szállítás vagy más valós körülmények között érhetnek egy terméket.

Apple

A Counterpoint jelentése szerint az Apple legalább 10 ezer készüléket fog tesztelni, mielőtt ősszel bemutatná a legújabb modelleket, az iPhone 17 sorozat tagjait.

