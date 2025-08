Ha tényleg ezt az akkumulátort kapja meg az iPhone 17 Air, az több kérdést is felvet

Minden bizonnyal ősszel mutatja majd be az Apple a szupervékony mobilját, az iPhone 17 Airt. A készülékkel kapcsolatban az elmúlt hónapokban már több információ is napvilágot látott, köztük az, hogy az eszköz nagyon kicsi akkumulátort kaphat majd. Ez persze nem lenne túl nagy meglepetés, tekintve, hogy egy vékonyabb vázba csak egy – a többi iPhone-éhoz képest – fizikailag is kisebb egység fér bele.

Ezzel kapcsolatban most egy koreai nyelvű blog hozott le néhány képet, amin az iPhone 17 Air akkumulátora látható – írja a GSMArena. A felvételek alapján úgy tűnik, ez is L alakú lesz, csakúgy, mint a nála jóval nagyobb iPhone 17 Pro akkuja.

A szivárogtató szerint az akkumulátor csupán 2,49 mm vastag, és ebben már az azt borító fémváz is benne van. Ez nagyjából akkora, mintha három bankkártyát egymásra pakolnánk. Persze szükség is van a vékonyságra, tekintve, hogy a készülék állítólag 5,5 milliméter vastag lesz. Emlékeztetőül: a Samsung hasonló készüléke, a már bemutatott Galaxy S25 Edge 5,8 milliméteres lett.

Balra az iPhone 17 Air, jobbra az iPhone 17 Pro akkumulátora. Állítólag Naver blog

Az egység kapacitása állítólag 2900 mAh, ami messze elmarad az iPhone 16 Plus 4674 mAh-s egységétől – amit egyébként épp az iPhone 17 Air válthat majd ősszel a termékpalettán.

Utoljára a 2021-es iPhone 13 volt, amely 3000 mAh alatti akkumulátort kapott. Az egy 5,4 colos kijelzővel ellátott mobilt működtetett, ám az iPhone 17 Air ennél jóval nagyobb, 6,9 colos panelt kaphat. Így kérdés, hogy a nagyobb kijelzővel mennyire bírja majd a készülék akkuja. A kapacitásbeli hiányosságot talán úgy ellensúlyozhatja az Apple, ha szilícium-szén alapú egységet készít a lítiumion akkumulátor helyett.

