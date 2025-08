Kiszivárgott fotón látni, mi a legnagyobb különbség az amerikai és a kínai iPhone 17 Pro között

Várhatóan szeptemberben mutatja be az Apple idei csúcsmobiljait, az iPhone 17-széria tagjait. Az iPhone 17 Prónak egy érdekessége már biztosan lesz: nemrég az utcán fotózta le valaki a mobilt, pedig az ilyen jellegű szivárgásokra az Apple-nél nemigen van példa. Arra már sokkal inkább, hogy egy-egy információ lásson napvilágot a még be sem mutatott készülékkel kapcsolatban. Most ez utóbbi történt meg.

A Majin Bu nevű szivárogtató nemrég több fotót is közölt, amelyeken az iPhone 17 Pro akkumulátora látható. Ezek alapján úgy tűnik, a készülék ugyanúgy egy L alakú, acélborítású egységet fog tartalmazni, mint az iPhone 16 Pro, így ezen a téren nem lesz túl nagy változás.

Érdekesség, hogy a fotókon az is látszik: az amerikai piacra szánt mobilok akkumulátora nagyobb. Ez annak köszönhető, hogy az amerikai készülékben már nincs SIM-slot, így ott több hely marad az energiatárolónak.

Balra az amerikai, jobbra a kínai verzió Majin Bu

A GSMArena azt írja, az Apple állítólag fejlesztett az acél szerkezetén, így az jobb hőelvezetést biztosít majd.

