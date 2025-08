Akcióba lendült a Google új eszköze, amit senki nem használhat – de a hatását mindenki érezheti

Megkezdte a hibavadászatot a Google mesterségesintelligencia-alapú eszköze, a Big Sleep, mely a különböző szoftverek sebezhetőségeit fogja keresni – közölte Heather Adkins, a cég biztonságért felelős elnökhelyettese.

A Big Sleep egész szép teljesítménnyel nyitott: az első vizsgálódása alkalmával már 20 sebezhetőséget tárt fel különféle népszerű, nyílt forráskódú szoftverekben.

Mint a TechCrunch kifejti, az eszközt a Google mesterséges intelligenciára szakosodott részlege, a DeepMind fejlesztette, de egy elit hackercsoport, a Project Zero is segédkezett az elkészítésében. Az első 20 azonosított hiba helyéről és természetéről még nem árult el semmit a Google, mivel azok javításra várnak – és ezek megérkezéséig nem fejtik ki a problémákat részletesebben, elvégre ezzel megkönnyítenék a rosszindulatú felek dolgát.

A dolog azonban sokkal jelentősebb lehet, mint elsőre tűnik – elvégre a szoftverekben rejlő, akár adatbiztonságot is veszélyeztető sebezhetőségeket immáron egy MI-eszközzel is lehet kutatni, majd javítani. Igaz, egyelőre még némi emberi segítség is közrejátszott az első vadászat során, de ez nem volt jelentős.

A nagyobb technológiai vállalatok rendelkeznek úgynevezett bug bounty, avagy hibavadász programmal, amely keretein belül az etikus hackerek jelenthetik a szoftverek és szolgáltatások – jellemzően biztonsági – hibáit, esetenként busás összegekért. Így mindkét fél jól jár: a cég tudomást szerez egy, esetleg a felhasználói adatokat is veszélyeztető hibáról, és javíthatja azt, míg a hibavadász jelentős bevételre tesz szert ezáltal. Az ő munkájukat egy kicsit valóban veszélyeztetheti a mesterséges intelligencia.

