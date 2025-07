Elismerte a Google: elfelejtett szólni 10 millió embernek a halálos törökországi földrengések előtt

Mint a BBC jelentéséből kiderül, a rengés epicentrumának 158 kilométeres körzetében élő 10 millió embernek a legmagasabb szintű riasztást kellett volna kiküldje a Google rendszere, így az embereknek 35 másodpercük lett volna, hogy biztonságos helyre meneküljenek.

Nem így történt. A veszélyjelző rendszer mindössze 469 darab „Cselekedj!” riasztást küldött ki az első, 7,8-as magnitúdójú rengés előtt. A Google azt is közölte a BBC-vel, hogy félmillió ember kapott egy alacsonyabb szintű jelzést, ami enyhe rezgésekre figyelmeztette őket – ráadásul nem is olyan hangsúlyosan.

A Google korábban még azt közölte a brit közmédiával, hogy a rendszer „jól teljesített” – a BBC azonban arra jutott még 2023-ban, hogy nem mindenki kapott riasztást a földmozgásról. Utóbbi mértéke azonban eddig nem volt ismert.

A riasztórendszer csaknem 100 országban érhető el világszerte, és a Google egyfajta „globális biztonsági hálóként” hivatkozik rá. Jellemzően olyan országokban működik, ahol nincs másfajta riasztási rendszer. Fontos azonban, hogy ezt a Google üzemelteti – és nem az egyes országok.

2023. február 6-án két nagyerejű földrengés rázta meg Törökország délkeleti régióját, melyek következtében összesen több mint 55 000 ember halt meg, bő 100 000 pedig megsérült. Sokan épp aludtak az éjszaka folyamán, így a rájuk omló épület okozta a halálukat.

A Google előrejelző rendszere működött ugyan aznap, de alábecsülték a rengések erősségét. Mint a Google szóvivője kiemelte, minden földrengés után levonják a tanulságokat, és azok mentén fejlesztik tovább a rendszert.

Az eszköz az androidos készülékek hálózatát használja az észleléshez, s ezek alapján küldi ki a riasztást. Mivel a földrengések viszonylag lassan terjednek a felszínen, a riasztás már az epicentrumtól kicsivel messzebb élők számára is rendkívül hasznos lehet. A legmagasabb szintű riasztás a már említett „Cselekedj!”, ami hangos riasztást is kiküld a készülékekre, akkor is, ha azok némítva vannak, vagy aktív a „Ne zavarj” üzemmód. A figyelmeztetés a képernyőn is megjelenik, teljes képernyős riasztás formájában.

Ezt akkor kell(ene) kiküldeni, ha a rengések az emberi életet is veszélyeztethetik, de vannak alacsonyabb szintű figyelmeztetések is, ha a földmozgás nem olyan veszélyes. Utóbbiak a „ne zavarjanak” üzemmódot sem írják felül, tehát az éjszakára némított mobil sem szólal meg.

A török földrengés során épp azért lett volna fontos a legmagasabb szintű riasztás, mert az első földmozgás hajnali 4:17-kor történt, amikor sokan még aludtak – és csak ez szólt volna nekik a közelgő bajról, ha a mobiljuk éjszakára el van némítva.

A BBC a katasztrófát követően előbb csak be akarta mutatni a technológia hatékonyságát, ám gyorsan rájöttek az emberekkel folytatott beszélgetések során, hogy senki nem kapta meg a „Cselekedj!” riasztást.

A Google a Science tudományos folyóiratban megjelent publikációban fejtette ki, mi ment félre; ők a „detektáló algoritmusok korlátait” tekintik felelősnek. Az első földmozgás során a rendszer úgy becsülte, az valahol 4,5-ös és 4,9-es magnitúdó között volt, pedig valójában egy 7,8-as rengésről volt szó.

Az aznap bekövetkezett második, erős rengést szintén alulbecsülte a Google rendszere, akkor csak 8158 mobilra érkezett „Cselekedj” riasztás, és 4 millió alatti volt azon készülékek száma, amelyek az alacsonyabb szintű figyelmeztetést kapták meg.

A katasztrófát követően a Google kutatói változtattak az algoritmuson, és szimulálták az első földrengést – ezúttal már jól működött a rendszer, és 10 millió „Cselekedj!” riasztást küldött volna ki, míg az epicentrumtól távolabb élő 67 millió embernek alacsonyabb szintű figyelmeztetést jelenített volna meg.

A Google ugyanakkor hangsúlyozza: a megoldásuk nem váltja ki a nemzeti rendszereket, inkább egyfajta kiegészítésként érdemes tekinteni rá.

