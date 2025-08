Szólni fog a ChatGPT, ha ideje szünetet tartani

Bejelentést tett az OpenAI: ezentúl jelezni fogja a ChatGPT, ha már régóta beszélget vele, hogy ideje egy kis szünetet tartani.

Mint az Engadget kiemeli: az új funkció része a cég azon próbálkozásainak, hogy a felhasználók „egészségesebb” kapcsolatban legyenek a gyakran engedékeny és bátorító chatbottal. Az eszköz ugyanis természetes nyelven tud válaszolni, ezáltal esetenként nagyon emberinek tűnhet.

Az OpenAI közleménye szerint a beszélgetésekben „szelíd emlékeztetők” fognak megjelenni felugró ablakok formájában, amelyekre a felhasználóknak rá kell kattintaniuk, ha folytatni szeretnék a csevegést. „Egy ideje már beszélgetsz – jó idő most ez egy kis szünetre?” – teszi fel a kérdést az eszköz a felugró ablakban. Alatta két opció kattintható: a „beszélgetés folytatása”, valamint az, hogy „ez hasznos volt”.

OpenAI

A The New York Times júniusi jelentése rámutatott: a ChatGPT esetenként veszélyes válaszokat hallucinál, és veszélyes utakra tereli a felhasználókat – akár az öngyilkossági gondolatokat is önkéntelenül erősítheti. Az OpenAI elismer néhány „hiányosságot” a kapcsolódó blogbejegyzésében, és egyúttal megjegyzi, a jövőben frissíteni fogja a ChatGPT-t, úgy, hogy az jobban odafigyeljen a válaszaira a „nagy téttel járó személyes döntéseknél”.

Jöhet az olcsósított ChatGPT Minden eddiginél olcsóbb előfizetési csomagon dolgozhat az OpenAI, hamarosan jöhet a ChatGPT Go.

A cég elmondása szerint ahelyett, hogy közvetlen választ adna, a chatbot inkább segít majd jobban átgondolni a problémákat, kérdéseket tesz fel, és listázza az érveket-ellenérveket.

