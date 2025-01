Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1005a633-e969-4861-b8b8-44db785cbefa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Románia schengeni csatlakozásának örült így az államfő. A Telex jelzését megköszönték – csak azt sikerült elfelejteniük közben, hogy a portál valójában kérdezett is tőlük. ","shortLead":"Románia schengeni csatlakozásának örült így az államfő. A Telex jelzését megköszönték – csak azt sikerült elfelejteniük...","id":"20250103_sulyok-tamas-koszovo-szerbia-diplomacia-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1005a633-e969-4861-b8b8-44db785cbefa.jpg","index":0,"item":"20513129-a210-4ac2-9ae7-c30531908dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_sulyok-tamas-koszovo-szerbia-diplomacia-terkep","timestamp":"2025. január. 03. 07:27","title":"Sulyok stábja javította a térképet, amin Koszovót Szerbia részeként tüntették fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A legnagyobb – valós – veszélyt az jelenti, ha a tartósan ködös időben megnő a levegő szennyezettsége.","shortLead":"A legnagyobb – valós – veszélyt az jelenti, ha a tartósan ködös időben megnő a levegő szennyezettsége.","id":"20250104_idojaras-kod-osszeeskuves-elmelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56.jpg","index":0,"item":"a4671116-f33a-488a-b91d-dbbce48d03d5","keywords":null,"link":"/elet/20250104_idojaras-kod-osszeeskuves-elmelet","timestamp":"2025. január. 04. 08:48","title":"Már a ködről is összeesküvéselméleteket gyártanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90bffef9-8933-4f1a-8ea2-fdc1ced284dc","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Lakers klasszisa 562 meccsen is 30 pont felett zárt.","shortLead":"A Lakers klasszisa 562 meccsen is 30 pont felett zárt.","id":"20250103_LeBron-James-Michael-Jordan-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90bffef9-8933-4f1a-8ea2-fdc1ced284dc.jpg","index":0,"item":"4a22fbf0-fc7a-4501-9ab9-6e5e6650d25e","keywords":null,"link":"/sport/20250103_LeBron-James-Michael-Jordan-rekord","timestamp":"2025. január. 03. 14:39","title":"LeBron James beállította Michael Jordan hihetetlen rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37f243d-e19e-4e55-b49d-35f26f4df606","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lassan tényleg jogos lesz a kérdés: mi az, amin vagy amiben még nincs ott a Doom? Mert a fűnyíró, terhességi teszt és sok más után egy Captcha-ellenőrzőablakba is beépítették.","shortLead":"Lassan tényleg jogos lesz a kérdés: mi az, amin vagy amiben még nincs ott a Doom? Mert a fűnyíró, terhességi teszt és...","id":"20250103_doom-captcha-ellenorzes-nem-robot-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a37f243d-e19e-4e55-b49d-35f26f4df606.jpg","index":0,"item":"c8f4bfed-5265-4451-a37c-e990ded342fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_doom-captcha-ellenorzes-nem-robot-jatek","timestamp":"2025. január. 03. 16:03","title":"Valaki beépítette a Doomot az idegesítő Captcha-ellenőrzésbe – játékos módon igazolhatja, hogy nem robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8bdd52f-9bcb-4112-9ac0-831c3efa3a2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint a férfi véletlenszerűen választotta ki az áldozatait, és az utcán lőtte le őket.","shortLead":"A hatóságok szerint a férfi véletlenszerűen választotta ki az áldozatait, és az utcán lőtte le őket.","id":"20250103_rotterdam-orizetbevetel-gyilkossagok-gyanusitott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8bdd52f-9bcb-4112-9ac0-831c3efa3a2f.jpg","index":0,"item":"293ce273-196f-412b-9530-86b94a84f870","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_rotterdam-orizetbevetel-gyilkossagok-gyanusitott","timestamp":"2025. január. 03. 16:12","title":"Véget érhet a rotterdami rémálom azzal, hogy elfogták a gyilkosságsorozat elkövetésével gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbf4d01-8e9a-415c-992d-7b50e3700734","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már a magyar felhasználóknál is megjelenik a Disney+ figyelmeztetése arról, hogy többé nem lehet egy háztartáson kívüli személlyel megosztani az előfizetést. ","shortLead":"Már a magyar felhasználóknál is megjelenik a Disney+ figyelmeztetése arról, hogy többé nem lehet egy háztartáson kívüli...","id":"20250103_disney-plus-streaming-platform-jelszomegosztas-tiltas-uzenet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fbf4d01-8e9a-415c-992d-7b50e3700734.jpg","index":0,"item":"73753386-372f-4a59-9402-edb68a205cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_disney-plus-streaming-platform-jelszomegosztas-tiltas-uzenet","timestamp":"2025. január. 03. 12:33","title":"Ennyi volt: a magyarokat is elérte a Disney+ jelszómegosztás-tiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f57fda0-7bb3-491a-bbce-7359b4094529","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"111 ezer magyar dolgozik külföldön. ","shortLead":"111 ezer magyar dolgozik külföldön. ","id":"20250103_Kicsit-kevesebben-dolgoznak-Magyarorszagon-az-allaskeresok-jelentos-resze-egy-eve-nem-talal-munkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f57fda0-7bb3-491a-bbce-7359b4094529.jpg","index":0,"item":"e9af2408-0d3a-4e16-a7c4-d47ece4bf11b","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_Kicsit-kevesebben-dolgoznak-Magyarorszagon-az-allaskeresok-jelentos-resze-egy-eve-nem-talal-munkat","timestamp":"2025. január. 03. 08:30","title":"Kicsit kevesebben dolgoznak Magyarországon, az álláskeresők jelentős része egy éve nem talál munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23faae21-f20e-4b73-b5d7-5fab381569e6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A paksi önkormányzat már el is adta a gigaberuházás melletti telket.","shortLead":"A paksi önkormányzat már el is adta a gigaberuházás melletti telket.","id":"20250103_Sajat-KFC-t-kaphat-Paks-II","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23faae21-f20e-4b73-b5d7-5fab381569e6.jpg","index":0,"item":"4e83706b-ca84-47fe-bf9a-79822706ea32","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_Sajat-KFC-t-kaphat-Paks-II","timestamp":"2025. január. 03. 09:11","title":"„Saját” KFC-t kaphat Paks II.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]