[{"available":true,"c_guid":"29be111d-5efd-4ce7-ac4a-d112a178ba79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán azt szerette volna, hogy aki itthon isten, király, császár, az Európában némi szerephez jusson, de nem sikerült - mondta Török Gábor.","shortLead":"Orbán azt szerette volna, hogy aki itthon isten, király, császár, az Európában némi szerephez jusson, de nem sikerült...","id":"20180922_Torok_Gabor_Macron_szamara_Orban_egy_vudubabu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29be111d-5efd-4ce7-ac4a-d112a178ba79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a739ecd7-2e14-483a-a1ba-0090af16f485","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Torok_Gabor_Macron_szamara_Orban_egy_vudubabu","timestamp":"2018. szeptember. 22. 10:36","title":"Török Gábor: Macron számára Orbán egy vudubábu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e46daf-4d08-4176-bd90-46f650ee9b8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"19 embert kellett kórházba vinni.","shortLead":"19 embert kellett kórházba vinni.","id":"20180921_Rovarirto_szertol_lettek_rosszul_tobben_is_Berettyoujfaluban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40e46daf-4d08-4176-bd90-46f650ee9b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075b5cde-9756-4d25-b22a-92fef0cca72a","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Rovarirto_szertol_lettek_rosszul_tobben_is_Berettyoujfaluban","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:50","title":"Rovarirtó szertől lettek rosszul többen is Berettyóújfaluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264","c_author":"Horváth Zoltán","category":"vilag","description":"A Nemzetek Európája, amit annak idején az önpusztító múlt okán, a megsemmisülés előtti utolsó pillanatban, az egységesülő Európa-gondolattal sikerült a múlt meghaladott részévé tenni, újra itt áll a kapuk előtt. Vélemény.","shortLead":"A Nemzetek Európája, amit annak idején az önpusztító múlt okán, a megsemmisülés előtti utolsó pillanatban...","id":"201838_pavavacsora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf30afc-10c9-4eeb-becf-160f4aec38d3","keywords":null,"link":"/vilag/201838_pavavacsora","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:00","title":"Horváth Zoltán: Pávavacsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7005dd97-c5b2-47f4-9e56-36b085b5ed5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület teteje beomlott, csak 22 tűzoltóautónak sikerült megfékezni a lángokat.","shortLead":"Az épület teteje beomlott, csak 22 tűzoltóautónak sikerült megfékezni a lángokat.","id":"20180921_Eg_egy_raktarepulet_Kelenfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7005dd97-c5b2-47f4-9e56-36b085b5ed5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6093dcae-5d19-4118-b5d3-0cad14c99289","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Eg_egy_raktarepulet_Kelenfoldon","timestamp":"2018. szeptember. 21. 18:32","title":"Eloltották a kelenföldi raktártüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990ae5b1-0916-4457-b7ce-3c7c03ede94a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Nagy széllel érkezik a lehűlés.","shortLead":"Nagy széllel érkezik a lehűlés.","id":"20180922_Betort_az_osz_14_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_a_szel_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=990ae5b1-0916-4457-b7ce-3c7c03ede94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63c14ac-a17e-46a6-a320-d730f300743a","keywords":null,"link":"/idojaras/20180922_Betort_az_osz_14_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_a_szel_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 22. 08:11","title":"Betört az ősz, 14 megyére adtak ki figyelmeztetést a szél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f028404c-3f3c-43eb-b820-a78916fe9df7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor először elmegy majd mellettünk egy ilyen, lehet, hogy a Star Wars fog beugrani.","shortLead":"Amikor először elmegy majd mellettünk egy ilyen, lehet, hogy a Star Wars fog beugrani.","id":"20180923_tesla_semi_truck","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f028404c-3f3c-43eb-b820-a78916fe9df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8ca47d-91da-4fe9-8e6b-81db79bad149","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_tesla_semi_truck","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:52","title":"Elvileg néma, de mégis van egy egészen szokatlan hangja a Tesla kamionjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d43473-7457-4d8d-bf31-c00c0d99ba98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Máthé Zsuzsa, Ókovács Szilveszter felesége nyílt levélben tisztázza, hogy egy nő önálló gondolatokkal és látásmóddal bíró teremtmény. Jeszenszky Zsolt ezt egy interjúban kérdőjelezte meg.","shortLead":"Máthé Zsuzsa, Ókovács Szilveszter felesége nyílt levélben tisztázza, hogy egy nő önálló gondolatokkal és látásmóddal...","id":"20180922_DJ_Jeszynek_levele_jott_Egy_no_nem_biodiszlet_es_nem_szexualis_celtabla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d43473-7457-4d8d-bf31-c00c0d99ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab6884c-9bc2-44f0-a4c9-5bd096c49589","keywords":null,"link":"/elet/20180922_DJ_Jeszynek_levele_jott_Egy_no_nem_biodiszlet_es_nem_szexualis_celtabla","timestamp":"2018. szeptember. 22. 08:08","title":"DJ Jeszynek levele jött: Egy nő nem biodíszlet és nem szexuális céltábla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e6825a-c674-4011-9f4c-b22863597daf","c_author":"","category":"vilag","description":"Még a kérdésre válaszoló fideszesek fele szerint is a kormányt, és nem az országot marasztalja el a Sargentini-jelentés, derül ki a Vasárnapi Hírek megbízásából még a strasbourgi szavazás előtt készült közvéleménykutatásból.","shortLead":"Még a kérdésre válaszoló fideszesek fele szerint is a kormányt, és nem az országot marasztalja el...","id":"20180922_A_magyarok_tobbseg_szerint_a_kormanyt_es_nem_az_orszagot_itelte_el_a_Sargentinijelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14e6825a-c674-4011-9f4c-b22863597daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d593c5b-a22a-4c33-a8d0-8e16b1d45da3","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_A_magyarok_tobbseg_szerint_a_kormanyt_es_nem_az_orszagot_itelte_el_a_Sargentinijelentes","timestamp":"2018. szeptember. 22. 22:09","title":"A magyarok többsége szerint a kormányt, és nem az országot ítéli el a Sargentini-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]