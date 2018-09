Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fülöp-szigeteki elnök végre bevallotta, egyetlen bűne, hogy ítélet nélküli gyilkosságok történtek. Minket ez nem zavart sosem, Szijjártó Péter hitelkeretet ajánlott fel az országnak. A szigetországi ellenzék perbe fogná az elnököt.","shortLead":"A Fülöp-szigeteki elnök végre bevallotta, egyetlen bűne, hogy ítélet nélküli gyilkosságok történtek. Minket ez nem...","id":"20180928_Szijjarto_fulopszigeteki_uzleti_partnere_bevallotta_az_itelet_nelkuli_gyilkossagokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"995f1797-2d2c-4bac-9acb-1ce369cd7fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Szijjarto_fulopszigeteki_uzleti_partnere_bevallotta_az_itelet_nelkuli_gyilkossagokat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:18","title":"Szijjártó Fülöp-szigeteki üzleti partnere bevallotta az ítélet nélküli gyilkosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti rendőrök a polgárőrök segítségével kapták el.\r

","shortLead":"A budapesti rendőrök a polgárőrök segítségével kapták el.\r

","id":"20180929_elfogtak_a_ferfit_aki_tuvel_szurt_meg_egy_utast_az_1es_villamoson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273c357c-39d4-4dbf-adbd-d4d830b00996","keywords":null,"link":"/elet/20180929_elfogtak_a_ferfit_aki_tuvel_szurt_meg_egy_utast_az_1es_villamoson","timestamp":"2018. szeptember. 29. 08:48","title":"Elfogták a férfit, aki tűvel szúrt meg egy utast az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782a83fb-2b40-4b2f-b783-3f12aad1536d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az MKP kongresszusán egyhangúlag választották meg Menyhárt József elnököt államfő-jelöltnek, de Bugár Béla is bejelentkezett a Most-Híd jelöltjeként.","shortLead":"Az MKP kongresszusán egyhangúlag választották meg Menyhárt József elnököt államfő-jelöltnek, de Bugár Béla is...","id":"20180929_bugar_menyhart_szlovak_allamfovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=782a83fb-2b40-4b2f-b783-3f12aad1536d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b0b4a6-3d75-401a-82ba-2ae25762e6e7","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_bugar_menyhart_szlovak_allamfovalasztas","timestamp":"2018. szeptember. 29. 21:34","title":"Két magyar is megküzd egymással a szlovák államfőválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915cf332-33ec-461a-bac0-a75568529de3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hátborzongató jelenet zajlott a liftben. Jeff Flake nem tudott elmenekülni a rá támadók dühe elől.","shortLead":"Hátborzongató jelenet zajlott a liftben. Jeff Flake nem tudott elmenekülni a rá támadók dühe elől.","id":"20180929_Igy_szoritottak_sarokba_a_szexualis_zaklatasok_aldozatai_a_republikanus_szenatort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=915cf332-33ec-461a-bac0-a75568529de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a83630-bb8a-450e-8aac-0047abde8148","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Igy_szoritottak_sarokba_a_szexualis_zaklatasok_aldozatai_a_republikanus_szenatort","timestamp":"2018. szeptember. 29. 07:45","title":"Így szorították sarokba a szexuális zaklatások áldozatai a republikánus szenátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc05fe39-e770-4d2c-b881-7df1cae7086f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz sajtó szerint nem is lehetett volna ennél méltóbb halála.","shortLead":"Az olasz sajtó szerint nem is lehetett volna ennél méltóbb halála.","id":"20180928_Tobb_mint_6000_novel_fekudt_le_az_olasz_playboy_az_utolsoba_belehalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc05fe39-e770-4d2c-b881-7df1cae7086f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49e9646-570a-458f-b8a8-3cdd57538c26","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Tobb_mint_6000_novel_fekudt_le_az_olasz_playboy_az_utolsoba_belehalt","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:39","title":"Több mint 6000 nővel feküdt le az olasz playboy, az utolsóba belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a71580d-5429-4fcc-b7b9-0c93e849462a","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Országszerte péntekre időzítették a devizahitelesek a demonstrációkat, mindenütt a végrehajtások felfüggesztését kérik, miután az Európai Bíróság nem sokkal ezelőtt kimondta, hogy tisztességtelen lehet az a hitelszerződés, amelyben a feltételeket nem világosan írják le. Szegeden olyan nő is tüntetett, aki banki ügyintéző volt.","shortLead":"Országszerte péntekre időzítették a devizahitelesek a demonstrációkat, mindenütt a végrehajtások felfüggesztését kérik...","id":"20180928_Volt_banki_ugyintezo_is_egyutt_tuntetett_a_devizasokkal_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a71580d-5429-4fcc-b7b9-0c93e849462a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e240006-bc71-4d59-b0f6-5dbca1dbb9fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Volt_banki_ugyintezo_is_egyutt_tuntetett_a_devizasokkal_Szegeden","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:18","title":"A volt hitelügyintéző is megégette magát, együtt tüntetett devizakárosult sorstársaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy férfi harca a saját jó hírnevéért.","shortLead":"Egy férfi harca a saját jó hírnevéért.","id":"20180930_Nem_fogja_elhinni_mi_lesz_Roman_Polanski_uj_filmjenek_a_temaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbfab64-c36f-44f6-ac20-743c100692ef","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Nem_fogja_elhinni_mi_lesz_Roman_Polanski_uj_filmjenek_a_temaja","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:34","title":"Nem fogja elhinni, mi lesz Roman Polanski új filmjének a témája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd0c68b-faca-478f-81a0-9304acacebb2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tűzoltók hat vízsugárral kezdték meg a lángok oltását.","shortLead":"A tűzoltók hat vízsugárral kezdték meg a lángok oltását.","id":"20180929_szobi_leuzem_muanyag_balak_gyulladtak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cd0c68b-faca-478f-81a0-9304acacebb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9daff5-faa1-441b-b02d-643511da280b","keywords":null,"link":"/kkv/20180929_szobi_leuzem_muanyag_balak_gyulladtak_ki","timestamp":"2018. szeptember. 29. 14:03","title":"Tűz volt a szobi léüzemben, gáztározót is veszélyeztetett – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]