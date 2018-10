Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt beszállt a kultúrharcba, kiállt a frissen menesztett Prőhle Gergely mellett.","shortLead":"Bayer Zsolt beszállt a kultúrharcba, kiállt a frissen menesztett Prőhle Gergely mellett.","id":"20181004_Bayer_Zsolt_Spiro_egy_zseni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5798ed23-eeaf-4cf4-b76e-b31aabb9ead0","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Bayer_Zsolt_Spiro_egy_zseni","timestamp":"2018. október. 04. 11:08","title":"Bayer Zsolt: Spiró egy zseni, Alföldi pedig hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbbed05-5802-4281-bbfc-a384c46f4183","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest déli részére tervezett híd építésére hamarosan a közbeszerezést is kiírják.","shortLead":"A Budapest déli részére tervezett híd építésére hamarosan a közbeszerezést is kiírják.","id":"20181003_Uj_Dunahidra_adott_penzt_az_unio_harom_lesz_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcbbed05-5802-4281-bbfc-a384c46f4183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c25aa39-9b8e-4c09-b9ca-1a72fb331115","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Uj_Dunahidra_adott_penzt_az_unio_harom_lesz_belole","timestamp":"2018. október. 03. 11:55","title":"Új Duna-hídra adott pénzt az unió, három lesz belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b0074a-b1a8-41a4-a3f3-82ac2e75c161","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Felújítják a villamospályát a Fiumei úton a Népszínház utca és az Orczy tér közötti szakaszon október középétől december közepéig.","shortLead":"Felújítják a villamospályát a Fiumei úton a Népszínház utca és az Orczy tér közötti szakaszon október középétől...","id":"20181002_nagy_valtozasok_jonnek_a_viii_keruleti_kozlekedesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71b0074a-b1a8-41a4-a3f3-82ac2e75c161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b35f1c-854d-4f89-a593-de316b80a44c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_nagy_valtozasok_jonnek_a_viii_keruleti_kozlekedesben","timestamp":"2018. október. 02. 21:04","title":"Nagy változások jönnek a VIII. kerületi közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A fapadosok persze így is jól jártak.","shortLead":"A fapadosok persze így is jól jártak.","id":"20181003_Rosszul_sikerult_a_nyari_foszezon_az_europai_legi_kozlekedesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd103ed-7938-44ca-8803-1ef9b57086dd","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Rosszul_sikerult_a_nyari_foszezon_az_europai_legi_kozlekedesben","timestamp":"2018. október. 03. 05:38","title":"Rosszul sikerült a nyári főszezon az európai légi közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ed9187-12dd-46db-8959-0169815ea4e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átalakították az MKB Bank tulajdonosi szerkezetét, még nagyobb lehet Mészáros Lőrinc üzleti körének befolyása.","shortLead":"Átalakították az MKB Bank tulajdonosi szerkezetét, még nagyobb lehet Mészáros Lőrinc üzleti körének befolyása.","id":"20181002_Felcsuti_ceg_szerzett_nagyobb_tulajdonreszt_az_MKB_Bankban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7ed9187-12dd-46db-8959-0169815ea4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77add0dd-7c96-4d12-a9bc-f6eb21c57d3d","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_Felcsuti_ceg_szerzett_nagyobb_tulajdonreszt_az_MKB_Bankban","timestamp":"2018. október. 02. 14:26","title":"Felcsúti cég szerzett nagyobb tulajdonrészt az MKB Bankban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kivilágítatlanul száguldott az M3-as autópályán, majd behajtott egy településre, ahol szinte minden KRESZ-szabályt megszegett, majd a rendőrautónak is nekihajtott.","shortLead":"Kivilágítatlanul száguldott az M3-as autópályán, majd behajtott egy településre, ahol szinte minden KRESZ-szabályt...","id":"20181004_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_szaguldva_menekult_a_rendorok_elol_egyikuket_majdnem_el_is_utotte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08511e47-a8af-45b9-84a1-0057d0a87a8d","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_szaguldva_menekult_a_rendorok_elol_egyikuket_majdnem_el_is_utotte","timestamp":"2018. október. 04. 10:31","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki száguldva menekült a rendőrök elől, egyiküket majdnem el is ütötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapesti Gazdasági Fórumon tartott előadást a pénzügyminiszter. Azt ígérte, elmondja, mi várható idén és jövőre a gazdaságpolitikában. Átütő erejű bejelentést végül nem tett.","shortLead":"A Budapesti Gazdasági Fórumon tartott előadást a pénzügyminiszter. Azt ígérte, elmondja, mi várható idén és jövőre...","id":"20181004_varga_mihaly_gazdasagpolitika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1693a903-dd3d-46c4-9a8c-e06d4d6d2c79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_varga_mihaly_gazdasagpolitika","timestamp":"2018. október. 04. 08:50","title":"Varga Mihály Brüsszelt próbálta nyugtatni üzeneteivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbda3a70-940e-4cc0-af6b-4df06ee47fd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Abban kell állást foglalniuk, hogy egy milliárdos vállalkozótól kapott repülőutak ajándéknak tekinthetők-e.","shortLead":"Abban kell állást foglalniuk, hogy egy milliárdos vállalkozótól kapott repülőutak ajándéknak tekinthetők-e.","id":"20181003_A_mentelmi_bizottsag_ele_viszik_Orban_luxusrepuleseit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbda3a70-940e-4cc0-af6b-4df06ee47fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352dd316-26a5-4ccf-be5f-10f0b7f5c84a","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_A_mentelmi_bizottsag_ele_viszik_Orban_luxusrepuleseit","timestamp":"2018. október. 03. 07:48","title":"A mentelmi bizottság elé viszik Orbán luxusrepüléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]