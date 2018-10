Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2bef18e-e76b-4f33-85a2-175d95716ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen megváltozhat a főváros legmarkánsabb része, a Clark Ádám tér és a Lánchíd. A főváros ígéri, az UNESCO-tól a kormányhivatalig minden szükséges engedélyt meg fog szerezni a hétmilliárdos felújítási projekthez. Áthelyezik a kőoroszlánokat is. ","shortLead":"Teljesen megváltozhat a főváros legmarkánsabb része, a Clark Ádám tér és a Lánchíd. A főváros ígéri, az UNESCO-tól...","id":"20181002_Felkeszult_mar_a_Lanchid_kiszelesitesere_A_fovaros_mar_igen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2bef18e-e76b-4f33-85a2-175d95716ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d1e007-cbab-4abe-af91-b53fc8368d87","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Felkeszult_mar_a_Lanchid_kiszelesitesere_A_fovaros_mar_igen","timestamp":"2018. október. 02. 14:34","title":"Felkészült már a Lánchíd kiszélesítésére? A főváros már igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint az áldozatok többségének magasabb a vérnyomása és a vérzsírszintje, emellett rosszabbul is alszanak.","shortLead":"Egy új kutatás szerint az áldozatok többségének magasabb a vérnyomása és a vérzsírszintje, emellett rosszabbul is...","id":"20181003_Nem_csak_lelkileg_testileg_is_tonkretehet_a_szexualis_bantalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb81a140-7e22-4efa-88d5-2081e956a31b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_Nem_csak_lelkileg_testileg_is_tonkretehet_a_szexualis_bantalmazas","timestamp":"2018. október. 03. 20:44","title":"Nem csak lelkileg, testileg is tönkretehet a szexuális bántalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16487dca-0590-4365-b813-8bf1e1970d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után a Microsoft hivatalosan is elérhetővé tette a Windows 10 legújabb, őszi frissítőcsomagját, amibe jó néhány új funkció és érdekesség is belekerült.","shortLead":"Hosszas várakozás után a Microsoft hivatalosan is elérhetővé tette a Windows 10 legújabb, őszi frissítőcsomagját, amibe...","id":"20181003_windows_10_2018_oktoberi_frissites_funkciok_redstone_5_oszi_frissites_fall_update","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16487dca-0590-4365-b813-8bf1e1970d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2283365b-fa85-426c-9ecc-e2e41a571390","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_windows_10_2018_oktoberi_frissites_funkciok_redstone_5_oszi_frissites_fall_update","timestamp":"2018. október. 03. 11:03","title":"Windows 10 fut a gépén? Nyomjon rá a frissítésre, sok új funkció érkezett bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főszereplőjét már kiválasztotta, a srácnak van rutinja a könnyes drámákban.","shortLead":"A főszereplőjét már kiválasztotta, a srácnak van rutinja a könnyes drámákban.","id":"20181002_Spielberg_leforgatja_a_West_Side_Storyt_es_mar_azt_is_tudja_ki_lesz_Tony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04794ed7-c394-48c3-91c5-97be5935d753","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Spielberg_leforgatja_a_West_Side_Storyt_es_mar_azt_is_tudja_ki_lesz_Tony","timestamp":"2018. október. 02. 10:02","title":"Spielberg ismét egy klasszikushoz nyúl: nagyon fogunk sírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83fc565-97fa-49e9-a5ad-3f6ce709026a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha valami, hát humora mindenképpen van.","shortLead":"Ha valami, hát humora mindenképpen van.","id":"20181003_Fergeteges_stilusban_teregette_ki_a_reszleteket_a_pornoszineszno_aki_allitolag_Trumppal_szexelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e83fc565-97fa-49e9-a5ad-3f6ce709026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446d8243-7688-4c34-9f0c-5f63550dea5e","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Fergeteges_stilusban_teregette_ki_a_reszleteket_a_pornoszineszno_aki_allitolag_Trumppal_szexelt","timestamp":"2018. október. 03. 10:47","title":"Fergetegesen teregette ki a részleteket a pornószínésznő, aki állítólag Trumppal szexelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb2ed80-3d55-48b3-9543-54f673566830","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy több kérdést is felvető, új kutatás szerint a házasságban élők jobb életesélyekkel számolhatnak.","shortLead":"Egy több kérdést is felvető, új kutatás szerint a házasságban élők jobb életesélyekkel számolhatnak.","id":"20181002_A_hazasok_jobb_szivuek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeb2ed80-3d55-48b3-9543-54f673566830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7e77ea-231e-48d3-a8e5-d941649de719","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181002_A_hazasok_jobb_szivuek","timestamp":"2018. október. 02. 19:15","title":"A házasok jobb szívűek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Petíciót is indítanak, ugyanis máig nem ismerhetők a kórházi fertőzések adatai.","shortLead":"Petíciót is indítanak, ugyanis máig nem ismerhetők a kórházi fertőzések adatai.","id":"20181003_A_korhazak_ele_telepul_a_TASZ_a_korhazi_fertozesek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be976f1-4ce3-42e5-b735-69165ca97057","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_A_korhazak_ele_telepul_a_TASZ_a_korhazi_fertozesek_miatt","timestamp":"2018. október. 03. 14:22","title":"A kórházak elé települ a TASZ a kórházi fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec65d586-5dd6-44ee-8f97-c35164debe6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új tanulmány szerint 20 százalékkal nő az esélye a korai elhalálozásnak azoknál, akik naponta legurítanak egy pohár bort.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint 20 százalékkal nő az esélye a korai elhalálozásnak azoknál, akik naponta legurítanak egy pohár...","id":"20181003_napi_egy_pohar_bor_nem_egeszseges_korai_halalozas_eselyet_noveli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec65d586-5dd6-44ee-8f97-c35164debe6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb9416f-5e37-4a22-b88e-99f9a1902a26","keywords":null,"link":"/elet/20181003_napi_egy_pohar_bor_nem_egeszseges_korai_halalozas_eselyet_noveli","timestamp":"2018. október. 03. 22:13","title":"Naponta borozik? Egy friss kutatás szerint nem jól teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]