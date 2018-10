Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dc00ec1-1d6f-4fe4-b271-d740dec2097b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környéken nagyon nehéz parkolót találni, a KKM szerint azért van szükség a plusz parkolókra, hogy ha vendég érkezik, a lehető legrövidebb úton juthasson be az épületbe.","shortLead":"A környéken nagyon nehéz parkolót találni, a KKM szerint azért van szükség a plusz parkolókra, hogy ha vendég érkezik...","id":"20181005_Nem_eleg_a_melygarazs_tobb_felszini_parkolohelyet_is_lefoglalt_maganak_a_kulugyminiszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc00ec1-1d6f-4fe4-b271-d740dec2097b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d846cc-6263-4e2c-9197-364c89587a0c","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Nem_eleg_a_melygarazs_tobb_felszini_parkolohelyet_is_lefoglalt_maganak_a_kulugyminiszterium","timestamp":"2018. október. 05. 20:21","title":"Nem elég a mélygarázs, több felszíni parkolóhelyet is lefoglalt magának a külügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kinevezését heves vita előzte meg.","shortLead":"Kinevezését heves vita előzte meg.","id":"20181007_USA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18bd66d-04cc-4701-b077-1863b45f716a","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_USA","timestamp":"2018. október. 07. 08:34","title":"Már esküt is tett Brett Kavanaugh, ő lett az USA 114. alkotmánybírája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút közölt a Népszava.hu Székely László szívsebésszel, aki a lapnak elmondta, hogy van már ajánlata Romániából és a Lajtán túlról is. Elbocsátása után a titkárnője tartotta a lelket a volt betegeiben, többször telefonált az a férfi is, aki azóta meghalt.","shortLead":"Interjút közölt a Népszava.hu Székely László szívsebésszel, aki a lapnak elmondta, hogy van már ajánlata Romániából és...","id":"20181006_A_beteg_aki_meghalt_a_napokban_tobbszor_is_telefonalt_hogy_mi_lesz_vele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354c7690-bd1b-4937-b8f1-ef2769f9cb2c","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_A_beteg_aki_meghalt_a_napokban_tobbszor_is_telefonalt_hogy_mi_lesz_vele","timestamp":"2018. október. 06. 09:10","title":"A beteg, aki meghalt a napokban, többször is telefonált, hogy mi lesz vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319c7ecc-6980-457a-8778-0cb24691a499","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Egyre kifinomultabb módszerekkel csikarják ki az óvatlan ügyfelek internetbanki adatait a csalók, százmilliók kerülhetnek ismeretlen kezekbe, és jó esély van arra, hogy ezeket a károkat a bankok nem térítik meg. A rendőrség hamarosan kampányt indít, hogy felhívja a figyelmet az adathalászat veszélyeire.","shortLead":"Egyre kifinomultabb módszerekkel csikarják ki az óvatlan ügyfelek internetbanki adatait a csalók, százmilliók...","id":"201840__adathalaszat__mkb_bank__kartevo_algoritmusok__fertozesveszely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=319c7ecc-6980-457a-8778-0cb24691a499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bd83b9-2145-4b0b-b3e2-f458257d0cf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/201840__adathalaszat__mkb_bank__kartevo_algoritmusok__fertozesveszely","timestamp":"2018. október. 07. 15:00","title":"Ön kinél bankol az interneten? Csak az adathalászok meg ne tudják!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79a7d56-12f0-445e-8c7c-36c213026556","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megjelent a pályázat a Miniszterelnökség új, budavári épületében működő konyha és étterem bérlésére. ","shortLead":"Megjelent a pályázat a Miniszterelnökség új, budavári épületében működő konyha és étterem bérlésére. ","id":"20181007_Mar_keresik_Orban_Viktor_szakacsat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f79a7d56-12f0-445e-8c7c-36c213026556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c782da-21c3-4319-9698-0b4fa520276d","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Mar_keresik_Orban_Viktor_szakacsat","timestamp":"2018. október. 07. 10:25","title":"Már keresik Orbán Viktor szakácsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640b8e3a-e9e9-4d62-a447-4375dfb075aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az autó sofőrje a helyszínen meghalt, a vonaton senki nem sérült meg.","shortLead":"Az autó sofőrje a helyszínen meghalt, a vonaton senki nem sérült meg.","id":"20181005_Auto_es_vonat_utkozott_Bajanal__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=640b8e3a-e9e9-4d62-a447-4375dfb075aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca65e28-650c-4f53-81e6-b0e192faf1dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Auto_es_vonat_utkozott_Bajanal__fotok","timestamp":"2018. október. 05. 16:58","title":"Autó és vonat ütközött Bajánál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23deaeef-9825-4102-9bd2-5fe6885ec99f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az aukciósház egyelőre tanakodik, mi a teendő ilyen esetben.","shortLead":"Az aukciósház egyelőre tanakodik, mi a teendő ilyen esetben.","id":"20181006_Az_egymillio_fontos_poen_iratmegsemmisito_aldozata_lett_egy_valodi_Banksy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23deaeef-9825-4102-9bd2-5fe6885ec99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a03e65-00a4-4858-ba6b-251c609867ed","keywords":null,"link":"/kkv/20181006_Az_egymillio_fontos_poen_iratmegsemmisito_aldozata_lett_egy_valodi_Banksy","timestamp":"2018. október. 06. 11:17","title":"Az egymillió fontos poén: iratmegsemmisítő áldozata lett egy valódi Banksy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba6935d-febc-44a2-9d11-7bedabe0a438","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű operaénekes 85 éves volt.","shortLead":"A világhírű operaénekes 85 éves volt.","id":"20181006_Meghalt_Montserrat_Caballe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ba6935d-febc-44a2-9d11-7bedabe0a438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469b05ea-1a85-4381-98e3-4de59a25a8c3","keywords":null,"link":"/kultura/20181006_Meghalt_Montserrat_Caballe","timestamp":"2018. október. 06. 09:50","title":"Meghalt Montserrat Caballé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]