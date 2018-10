Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtól kapott támogatást adnák oda önkénteseknek.","shortLead":"Az államtól kapott támogatást adnák oda önkénteseknek.","id":"20181008_Indul_a_Ketfarku_masodik_kozpenztekozlo_palyazata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0fd702-200d-4868-aae5-f069d8cd6835","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Indul_a_Ketfarku_masodik_kozpenztekozlo_palyazata","timestamp":"2018. október. 08. 14:18","title":"Indul a Kétfarkú második közpénztékozló pályázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f297f10d-55ea-4748-a2a0-3c4161ce479d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"„A DK nem hagyja, hogy a magyarok fizessék az ukránok nyugdíját!” A Gyurcsány-párt ezúttal a nyugdíjprémiumok kapcsán indította be a sorosozás szintű propagandát. ","shortLead":"„A DK nem hagyja, hogy a magyarok fizessék az ukránok nyugdíját!” A Gyurcsány-párt ezúttal a nyugdíjprémiumok kapcsán...","id":"20181007_A_DK_megint_ukranozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f297f10d-55ea-4748-a2a0-3c4161ce479d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485233c3-00de-4189-8300-bd26257064f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_A_DK_megint_ukranozik","timestamp":"2018. október. 07. 17:20","title":"A DK megint ukránozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b9727a-46da-4548-abfd-fcaf625e1c4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felszállás után azonnal vissza kellett fordulnia az IranAir menetrend szerinti járatának.","shortLead":"A felszállás után azonnal vissza kellett fordulnia az IranAir menetrend szerinti járatának.","id":"20181007_iranair_airbus_a320_kigyulladt_hajtomu_video_siraz_maszkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90b9727a-46da-4548-abfd-fcaf625e1c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e49e68-9fec-405f-8e0a-ce36a871c7ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_iranair_airbus_a320_kigyulladt_hajtomu_video_siraz_maszkat","timestamp":"2018. október. 07. 11:03","title":"Éppen videózták az utasok, ahogy felszáll a repülő, amikor kigyulladt a hajtómű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98070ec6-a940-41ac-8ddc-ab1ef909bd36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lesz még pár lezárás az itt tartózkodó török államfő miatt. Mutatjuk, mire számíthatnak a budapesti autósok és gyalogosok kedden. ","shortLead":"Lesz még pár lezárás az itt tartózkodó török államfő miatt. Mutatjuk, mire számíthatnak a budapesti autósok és...","id":"20181008_recep_tayyup_erdogan_budapest_orban_viktor_utlezaras_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98070ec6-a940-41ac-8ddc-ab1ef909bd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b302e0bc-cb84-4db8-bd16-5ba8d45d9d81","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_recep_tayyup_erdogan_budapest_orban_viktor_utlezaras_rendorseg","timestamp":"2018. október. 08. 19:29","title":"Nincs még vége az Erdogan miatti felfordulásnak, kedden folytatódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint már az is visszafordíthatatlan károkat okozhat, ha 1,5 Celsius-fokkal emelkedik az átlaghőmérséklet, viszont ha nem teszünk semmit, ez akár 3 Celsius-fok is lehet, ami már katasztrófához is vezethet.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint már az is visszafordíthatatlan károkat okozhat, ha 1,5 Celsius-fokkal emelkedik...","id":"20181008_Nagyobb_a_baj_mint_hittuk_kongatjak_a_veszharangot_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07220a78-bd93-4d92-a531-4e258dd17d90","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_Nagyobb_a_baj_mint_hittuk_kongatjak_a_veszharangot_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2018. október. 08. 09:25","title":"Nagyobb a baj, mint hittük: kongatják a vészharangot a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Incidens: a Jet Airways B738-as járata az indiai indauri repülőtérre tartott, amikor a repülőtér „eltűnt”, pedig David Copperfield ott sem volt – ezzel a felütéssel számolt be a The Aviation Herald repülésbiztonsági szakoldal arról a hétvégén nyilvánosságra került október 1-jei esetről, amely az említett indiai légikikötőben történt, éjszaka.","shortLead":"Incidens: a Jet Airways B738-as járata az indiai indauri repülőtérre tartott, amikor a repülőtér „eltűnt”, pedig David...","id":"20181008_jet_airways_indaur_27_futopalya_lekapcsolodo_fenyek_david_copperfied_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d170f27b-cabb-4e08-a67b-b42e90252bb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_jet_airways_indaur_27_futopalya_lekapcsolodo_fenyek_david_copperfied_repuloter","timestamp":"2018. október. 08. 09:03","title":"Már majdnem leszálltak a pilóták, amikor egyszer csak \"eltűnt\" alóluk a repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább emelkedhet.","shortLead":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább...","id":"20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6879f88f-234e-43be-8a84-fcddf6fc162b","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","timestamp":"2018. október. 08. 08:52","title":"Már csaknem kétezer halottja van az indonéz földrengésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db544731-e3cd-4d36-9d9f-c39c9250f572","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban négyfős kuratórium egyik tagja, Orbán Balázs államtitkár lett, ezért a váltás.","shortLead":"A korábban négyfős kuratórium egyik tagja, Orbán Balázs államtitkár lett, ezért a váltás.","id":"20181008_G_Fodor_Gabor_a_Szazadveg_Alapitvany_uj_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db544731-e3cd-4d36-9d9f-c39c9250f572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d885e3-b70e-40a0-9416-241bcb5bab3e","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_G_Fodor_Gabor_a_Szazadveg_Alapitvany_uj_elnoke","timestamp":"2018. október. 08. 17:58","title":"G. Fodor Gábor a Századvég Alapítvány új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]