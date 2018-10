Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 22 hetes magzaton hajtottak végre operációt a San Raffaele kórház orvosai. ","shortLead":"Egy 22 hetes magzaton hajtottak végre operációt a San Raffaele kórház orvosai. ","id":"20181019_22_hetes_nyitott_gerincu_magzatot_operaltak_meg_sikerrel_egy_milanoi_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfed8450-ec63-410f-ab8c-e0b87bbc7930","keywords":null,"link":"/elet/20181019_22_hetes_nyitott_gerincu_magzatot_operaltak_meg_sikerrel_egy_milanoi_korhazban","timestamp":"2018. október. 19. 11:06","title":"Orvosi bravúr Milánóban: nyitott gerincű magzatot műtöttek meg az anyaméhben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A focista az Ellen Show-ban találkozott a gyerekfocicsapattal, akiknek egy halom ajándékot is hozott.","shortLead":"A focista az Ellen Show-ban találkozott a gyerekfocicsapattal, akiknek egy halom ajándékot is hozott.","id":"20181018_Ibrahimoviccal_leptek_meg_a_barlangbol_kimentett_Ibrarajongo_thai_gyerekeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826f0548-3364-4576-b03a-749b93938b1a","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Ibrahimoviccal_leptek_meg_a_barlangbol_kimentett_Ibrarajongo_thai_gyerekeket","timestamp":"2018. október. 18. 17:53","title":"Ibrahimoviccsal lepték meg a barlangból kimentett, Ibra-rajongó thai gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyszáz ember gyűlt össze a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (GOKI) előtt.","shortLead":"Négyszáz ember gyűlt össze a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (GOKI) előtt.","id":"20181019_Tuntettek_a_kirugott_szivsebeszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58530c5-d3d8-484a-82c5-416306e8a25c","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Tuntettek_a_kirugott_szivsebeszert","timestamp":"2018. október. 19. 06:59","title":"Tüntettek a kirúgott szívsebészért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első adatok szerint egy legalább 300 gramm TNT-nek megfelelő romboló hatású pokolgép robbant a kercsi műszaki főiskola épületében. A pokolgépet valószínűleg valamilyen más tárggyal álcázták – jelentették be Moszkvában. Már 18 halottról és 50 sebesült szólnak a jelentések.","shortLead":"Az első adatok szerint egy legalább 300 gramm TNT-nek megfelelő romboló hatású pokolgép robbant a kercsi műszaki...","id":"20181017_300_gram_TNTegyenerteku_bomba_robbant_a_Krimben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6261dd-b94d-40ec-9e53-03986a7b4497","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_300_gram_TNTegyenerteku_bomba_robbant_a_Krimben","timestamp":"2018. október. 17. 14:04","title":"Már a beszláni öldöklést emlegetik a krími iskolai támadással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d217662-16ea-4c6c-8b31-2b69eeeb79ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ombudsmanhoz fordul az Utcajogász Egyesület a hétfőn életbe lépett hajléktalanokat büntető törvény miatt, de ha nem lesz változás, a strasbourgi nemzetközi bírósághoz fognak fordulni, ígérik.","shortLead":"Az ombudsmanhoz fordul az Utcajogász Egyesület a hétfőn életbe lépett hajléktalanokat büntető törvény miatt, de ha nem...","id":"20181018_Strasbourgig_juthat_az_uj_hajlektalantorveny_ugye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d217662-16ea-4c6c-8b31-2b69eeeb79ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3421b07-a719-432f-b44f-db475c1a327a","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Strasbourgig_juthat_az_uj_hajlektalantorveny_ugye","timestamp":"2018. október. 18. 11:05","title":"Strasbourgig vinné az új hajléktalantörvény ügyét az Utcajogász Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztériumi dolgozók és a rendvédelmisek szakszervezete is aláírta a közleményt, amelyben egyeztetést követelnek a tervezett kirúgásokról a közszférában. ","shortLead":"A külügyminisztériumi dolgozók és a rendvédelmisek szakszervezete is aláírta a közleményt, amelyben egyeztetést...","id":"20181018_Kormanytisztviselok_is_kiakadtak_Gulyasra_a_tervezett_kirugasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e57eb0e-1775-42fd-b472-57aeb8280c4a","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Kormanytisztviselok_is_kiakadtak_Gulyasra_a_tervezett_kirugasok_miatt","timestamp":"2018. október. 18. 16:16","title":"Kormánytisztviselők is kiakadtak Gulyásra a tervezett kirúgások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19","c_author":"Soproni Tamás","category":"itthon","description":"Az apátiába süllyedt emberek akkor fognak elmenni szavazni, ha olyan ember kéri a szavazatukat, ha olyan ember jelentkezik vezetni a települést, aki él-hal érte. Vélemény.","shortLead":"Az apátiába süllyedt emberek akkor fognak elmenni szavazni, ha olyan ember kéri a szavazatukat, ha olyan ember...","id":"20181018_Finnyaskodas_helyett_van_mit_tanulni_Puzsertol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf374f29-4923-4674-a9c6-9da2220451be","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Finnyaskodas_helyett_van_mit_tanulni_Puzsertol","timestamp":"2018. október. 18. 11:20","title":"Finnyáskodás helyett: van mit tanulni Puzsértól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24eea0a5-73ff-431a-a710-af19ce484e95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2011 óta Angliában élő Nádházi István nyerte az év legjobb kenyércipójáért járó World Bread Awards díjat Nagy-Britanniában.\r

\r

","shortLead":"A 2011 óta Angliában élő Nádházi István nyerte az év legjobb kenyércipójáért járó World Bread Awards díjat...","id":"20181018_Komoly_dijat_hoditott_el_egy_Angliaban_dolgozo_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24eea0a5-73ff-431a-a710-af19ce484e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6854a719-30f8-41cf-8dd8-1db5e6573d35","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Komoly_dijat_hoditott_el_egy_Angliaban_dolgozo_magyar","timestamp":"2018. október. 18. 12:05","title":"Komoly díjat hódított el egy angliai magyar pék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]