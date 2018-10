Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0979e7ac-2ad1-4ba3-8507-fef600b6321d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Október 31-ig lehet a készpénzes vásárlások során a régi, 2017 előtt kibocsátott 1000 forintos bankjegyekkel fizetni, október utolsó napján a Magyar Nemzeti Bank bevonja őket a forgalomból.","shortLead":"Október 31-ig lehet a készpénzes vásárlások során a régi, 2017 előtt kibocsátott 1000 forintos bankjegyekkel fizetni...","id":"20181030_regi_ezer_forintos_bankjegy_nemzeti_bank_jegybank_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0979e7ac-2ad1-4ba3-8507-fef600b6321d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3c23eb-d548-42c7-bb68-8dc5a7295517","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_regi_ezer_forintos_bankjegy_nemzeti_bank_jegybank_figyelmeztetes","timestamp":"2018. október. 30. 13:44","title":"Szórja ki a régi ezreseit: holnap fizethet velük utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf93dc4-a4cb-4d3c-b1b9-85a8bfe4ad02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három rovar közül kerülhet ki a 2019-es Év rovara, és egyik érdekesebb, mint a másik. ","shortLead":"Három rovar közül kerülhet ki a 2019-es Év rovara, és egyik érdekesebb, mint a másik. ","id":"20181030_Elege_van_a_poloskakbol_Szavazzon_inkabb_ezekre_a_meno_rovarokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cf93dc4-a4cb-4d3c-b1b9-85a8bfe4ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b22a45a-3e48-4798-9970-650434e6d3d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_Elege_van_a_poloskakbol_Szavazzon_inkabb_ezekre_a_meno_rovarokra","timestamp":"2018. október. 30. 16:23","title":"Elege van a poloskákból? Szavazzon inkább ezekre a menő rovarokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e833ceae-f9f7-4bcc-8376-eb93d3238088","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Szegedi Törvényszék tavaly októberben jogerősen is garázdaság vétségét állapította meg a rendőrök sorfala mögül kitörő menekültek felrúgásával megvádolt operatőr ügyében. Most a Kúria felülvizsgálta ezt. László Petrát felmentették garázdaság vétsége alól.","shortLead":"A Szegedi Törvényszék tavaly októberben jogerősen is garázdaság vétségét állapította meg a rendőrök sorfala mögül...","id":"20181030_A_Kuria_felmentette_a_hataron_menekulteket_rugo_Laszlo_Petrat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e833ceae-f9f7-4bcc-8376-eb93d3238088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0305ed9-ca23-4dd8-a643-7d9f5c95c946","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_A_Kuria_felmentette_a_hataron_menekulteket_rugo_Laszlo_Petrat","timestamp":"2018. október. 30. 15:26","title":"A Kúria felmentette a határon menekülteket rúgó László Petrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kinevezés legfeljebb egy évre szól. Ezzel a magyar űrkutatásnak is lett miniszteri biztosa. ","shortLead":"A kinevezés legfeljebb egy évre szól. Ezzel a magyar űrkutatásnak is lett miniszteri biztosa. ","id":"20181030_Urkutatasert_felelos_miniszteri_biztost_nevezett_ki_Szijjarto_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d019eea3-6ce7-4e9c-8ada-c55184106af6","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Urkutatasert_felelos_miniszteri_biztost_nevezett_ki_Szijjarto_Peter","timestamp":"2018. október. 30. 20:32","title":"Űrkutatásért felelős miniszteri biztost nevezett ki Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3dc1ae-4fa3-46d0-b92f-8165cd6a9e4b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Még mindig Orbán Flóra repülése a téma a parlamentben. Németh Szilárd szerint Demeter Mártára rájött a bolondóra. Katonai és nemzetbiztonsági kockázatot rejt magában, amiért felelnie kell az LMP-s politikusnak.","shortLead":"Még mindig Orbán Flóra repülése a téma a parlamentben. Németh Szilárd szerint Demeter Mártára rájött a bolondóra...","id":"20181029_Demeter_Martat_lehulyeztek_a_parlamentben_majd_elvettek_tole_a_szot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa3dc1ae-4fa3-46d0-b92f-8165cd6a9e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5721989-1b2a-4eb5-815d-b23b2e373f26","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Demeter_Martat_lehulyeztek_a_parlamentben_majd_elvettek_tole_a_szot","timestamp":"2018. október. 29. 14:25","title":"Demeter Mártát lehülyézték a parlamentben, majd elvették tőle a szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai aktivista erősen kételkedik abban, hogy választáson le lehet győzni a Fideszt. Abban pedig még erősebben kételkedik, hogy a mostani pártok jelenlegi formájukban erre képesek lehetnek. Gulyás Márton visszatért, új néven indít videócsatornát, és azt mondja: politikai hatalmat kell szerezniük.","shortLead":"A politikai aktivista erősen kételkedik abban, hogy választáson le lehet győzni a Fideszt. Abban pedig még erősebben...","id":"20181029_Gulyas_Marton_Fasisztoid_rendszer_epult_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d850cd-7e7f-4795-ab3d-a8559bb7d809","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Gulyas_Marton_Fasisztoid_rendszer_epult_ki","timestamp":"2018. október. 29. 06:00","title":"Gulyás Márton: Fasisztoid rendszer épült ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d38623-76cb-493b-8014-428329cb6177","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A modern kommunikációs eszközök okozta folyamatos készenléti állapot kimondottan káros az emberi agyra. A sokat netezők, mobilozók fizikailag és mentálisan is megsínylik a folyamatos reakciókényszert: egyre ingerültebbek és pihenni sem tudnak, mert már képtelenek rá.","shortLead":"A modern kommunikációs eszközök okozta folyamatos készenléti állapot kimondottan káros az emberi agyra. A sokat...","id":"sedacurforte_20170404_Ejjel_is_jar_az_agya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7d38623-76cb-493b-8014-428329cb6177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6af6d7-a28c-4acc-bc4e-ea95a1625403","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20170404_Ejjel_is_jar_az_agya","timestamp":"2018. október. 29. 07:22","title":"Emberi kapcsolatokat, éjszakákat tehet tönkre a mobilozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"5d6dca6c-f3d6-4269-a920-a2be9fefc7bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olaszországi cudar időjárás és komoly esőzések nyomán kiáradt Trentino Alto Adige egyik folyója, a Brenta. A víz sodrásának a halak sem tudtak ellenállni, megkapó látvány, ahogyan az úttesten fickándozva igyekeznek a mélyebb víz felé. ","shortLead":"Az olaszországi cudar időjárás és komoly esőzések nyomán kiáradt Trentino Alto Adige egyik folyója, a Brenta. A víz...","id":"20181029_Kiontott_a_folyo_halak_ficankolnak_az_uttesten_Olaszorszagban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d6dca6c-f3d6-4269-a920-a2be9fefc7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e3d23d-22ba-4c8c-974a-3b936db7d370","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Kiontott_a_folyo_halak_ficankolnak_az_uttesten_Olaszorszagban__video","timestamp":"2018. október. 29. 12:24","title":"Kiöntött a folyó, halak ficánkolnak az úttesten Olaszországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]