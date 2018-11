Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72b9327c-557f-42f8-ad6b-021949f9b78d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna biztonságának eleme, hogy megmarad tranzitországnak az orosz földgáz szállításában – hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár pénteken Varsóban, a lengyel-német kormányközi konzultációt követő sajtóértekezleten.","shortLead":"Ukrajna biztonságának eleme, hogy megmarad tranzitországnak az orosz földgáz szállításában – hangsúlyozta Angela Merkel...","id":"20181102_Merkel_Ukrajna_maradjon_meg_tranzitorszagnak_az_orosz_gaz_szallitasaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72b9327c-557f-42f8-ad6b-021949f9b78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14709789-27e1-4968-8f9a-b26bbaf96fc5","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Merkel_Ukrajna_maradjon_meg_tranzitorszagnak_az_orosz_gaz_szallitasaban","timestamp":"2018. november. 02. 20:14","title":"Merkel: Ukrajna maradjon meg tranzitországnak az orosz gáz szállításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea0f664-f48e-4529-a2d0-9d9ae3c97791","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"„Varietas delectat” – azaz a változatosság gyönyörködtet ernyőcímmel rendezte meg a patinás osztrák cég két, egymás utáni szeptemberi napon árverését. Először a bútorok és lakásdekorációk kerültek sorra 250 tételben – a reneszánsztól a hatvanas évekig.Itt a legtöbbet egy monumentális ritkaságért fizettek: a biedermeier stílusú, tíz kerekes lábon álló, kihúzható ovális asztal – melynek lapja összecsukott állapotban 134, kinyitva 584 cm – 7–9 ezer euró közötti becsértéket kapott, de végül 12 500 euróért ment tovább. ","shortLead":"„Varietas delectat” – azaz a változatosság gyönyörködtet ernyőcímmel rendezte meg a patinás osztrák cég két, egymás...","id":"20181102_Kristalycsillar_ulo_Buddha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ea0f664-f48e-4529-a2d0-9d9ae3c97791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90184817-a047-4b91-ac74-3101b07177cc","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181102_Kristalycsillar_ulo_Buddha","timestamp":"2018. november. 02. 17:14","title":"Kristálycsillár, ülő Buddha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dzsamál Hasogdzsi kormánykritikus szaúdi újságíró meggyilkolására a parancs a szaúdi kormányzat legmagasabb köreiből érkezett - írta Recep Tayyip Erdogan török államfő a The Washington Post című lap internetes oldalán pénteken megjelent véleménycikkében. ","shortLead":"Dzsamál Hasogdzsi kormánykritikus szaúdi újságíró meggyilkolására a parancs a szaúdi kormányzat legmagasabb köreiből...","id":"20181102_Hasogdzsiugy_Erdogan_szerint_a_parancs_a_szaudi_kormanyzat_legmagasabb_koreibol_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bce4c13-7fcc-4596-8559-03a631ad23e4","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Hasogdzsiugy_Erdogan_szerint_a_parancs_a_szaudi_kormanyzat_legmagasabb_koreibol_erkezett","timestamp":"2018. november. 02. 21:51","title":"Hasogdzsi-ügy: Erdogan szerint a parancs a szaúdi kormányzat legmagasabb köreiből érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900120d-4678-4239-a177-d4dc36822beb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Baán László, a múzeum főigazgatója elárulta, hogy milyen kiállítások várhatók a következő néhány évben a megújult Szépművészeti Múzeumban. Baán egyúttal várja az átfogó kormányzati intézkedést, amely a kulturális területen dolgozók bérét rendezhetné végre. ","shortLead":"Baán László, a múzeum főigazgatója elárulta, hogy milyen kiállítások várhatók a következő néhány évben a megújult...","id":"20181103_Rubens_Cezanne_El_Greco__ok_lesznek_a_huzonevei_a_megujult_Szepmuveszeti_Muzeumnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7900120d-4678-4239-a177-d4dc36822beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfb29e7-9746-4a06-86c9-c4500d5402dd","keywords":null,"link":"/kultura/20181103_Rubens_Cezanne_El_Greco__ok_lesznek_a_huzonevei_a_megujult_Szepmuveszeti_Muzeumnak","timestamp":"2018. november. 03. 18:03","title":"Rubens, Cézanne, El Greco - ők lesznek a húzónevei a megújult Szépművészeti Múzeumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61c56ca-f1b4-44f8-85cb-f5ab1b648859","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Közpénzből történő pártpropagandával vádolja a francia kormányt az ellenzék a jövő májusi európai parlamenti (EP) választásokon való részvételre buzdító videoklipje miatt, amelyben feltűnik Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. Az ellenzék szerint \"hányingerkeltő\" a film , amely a bevándorlással ijesztgeti a franciákat.","shortLead":"Közpénzből történő pártpropagandával vádolja a francia kormányt az ellenzék a jövő májusi európai parlamenti (EP...","id":"20181104_Szetszedi_Macront_a_francia_ellenzek_azert_ami_Magyarorszagon_termeszetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d61c56ca-f1b4-44f8-85cb-f5ab1b648859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83d1a18-bfda-4b72-b1c7-83b58cf5a33a","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Szetszedi_Macront_a_francia_ellenzek_azert_ami_Magyarorszagon_termeszetes","timestamp":"2018. november. 04. 14:26","title":"Szétszedi Macront a francia ellenzék azért, ami Magyarországon természetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1373d8a-2718-41f2-8c58-c058f22fe9ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ízig-vérig áttervezett iPad Prót mutatott be többek között az Apple kedd délelőtti New York-i rendezvényén. Rövid, de látványos videókban össze is foglalta az újdonságok főbb jellemzőit.","shortLead":"Egy ízig-vérig áttervezett iPad Prót mutatott be többek között az Apple kedd délelőtti New York-i rendezvényén. Rövid...","id":"20181103_apple_2018as_ipad_pro_videok_ujdonsagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1373d8a-2718-41f2-8c58-c058f22fe9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0423d7d5-7fe0-4e31-9b13-1dd139d4ff81","keywords":null,"link":"/tudomany/20181103_apple_2018as_ipad_pro_videok_ujdonsagok","timestamp":"2018. november. 03. 10:03","title":"Ezekben a videókban mindent elmond az Apple az új iPad Próról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67084e1a-09e1-4ad7-80aa-5aae3d077aef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az OTP Banknak az idei európai banki stresszteszten elért eredménye azt mutatja, hogy piaci problémák esetén az elkövetkező három évben tőkemegfelelési mutatója (CET1) 2020 végére 12,4 százalékra csökkenne, míg a tesztben feltételezett alappálya esetén 15,8 százalékra nőne a 2017 végi 14,9 százalékról - közölte a bank a BÉT honlapján.","shortLead":"Az OTP Banknak az idei európai banki stresszteszten elért eredménye azt mutatja, hogy piaci problémák esetén...","id":"20181102_Az_OTP_tokemegfelelesi_mutatoja_stresszhelyzetben_124_szazalekra_csokkenne_3_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67084e1a-09e1-4ad7-80aa-5aae3d077aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7af748b-4277-40fa-b593-c813213e65a9","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Az_OTP_tokemegfelelesi_mutatoja_stresszhelyzetben_124_szazalekra_csokkenne_3_ev_alatt","timestamp":"2018. november. 02. 21:45","title":"Az OTP tőkemegfelelési mutatója stresszhelyzetben 12,4 százalékra csökkenne 3 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészt péntek este New Yorkban tartóztatták le, mert megütött egy férfit, akivel egy parkolóhelyen vesztek össze.","shortLead":"A színészt péntek este New Yorkban tartóztatták le, mert megütött egy férfit, akivel egy parkolóhelyen vesztek össze.","id":"20181103_A_letartoztatott_Alec_Baldwin_szerint_o_nem_verekedett_csak_a_kattintasvadasz_hiroldalak_vadoljak_ezzel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40e0ec8-72ac-42df-9a6c-f3bc89ff0414","keywords":null,"link":"/kultura/20181103_A_letartoztatott_Alec_Baldwin_szerint_o_nem_verekedett_csak_a_kattintasvadasz_hiroldalak_vadoljak_ezzel","timestamp":"2018. november. 03. 12:12","title":"A letartóztatott Alec Baldwin szerint ő nem verekedett, csak a kattintásvadász híroldalak vádolják ezzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]