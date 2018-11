Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad9d6c86-81aa-4d69-9576-ab6bf3dd1756","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás a belvárosi ügyészség székházánál történt, de a hatóságok szerint nem terrorcselekményről van szó.","shortLead":"A robbanás a belvárosi ügyészség székházánál történt, de a hatóságok szerint nem terrorcselekményről van szó.","id":"20181103_Bizonyitekok_robbantak_fel_egy_kolumbiai_kormanyzati_negyedben__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d6c86-81aa-4d69-9576-ab6bf3dd1756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f5b213-8a21-4c3c-b31c-b46b0947a5d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Bizonyitekok_robbantak_fel_egy_kolumbiai_kormanyzati_negyedben__video","timestamp":"2018. november. 03. 10:36","title":"Bizonyítékok robbantak fel egy kolumbiai kormányzati negyedben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35843813-7d98-43c6-ab98-b2ebbb047a3a","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"2008. november 3-án vette kezdetét a háború utáni Magyarország legsúlyosabb etnikai hátterű terrorsorozata. ","shortLead":"2008. november 3-án vette kezdetét a háború utáni Magyarország legsúlyosabb etnikai hátterű terrorsorozata. ","id":"20181103_Nagycsecs_ahol_a_pokol_elszabadult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35843813-7d98-43c6-ab98-b2ebbb047a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c76071-8bc4-404a-a2eb-4bfe66363b9b","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Nagycsecs_ahol_a_pokol_elszabadult","timestamp":"2018. november. 03. 12:50","title":"Nagycsécs, ahol a pokol elszabadult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe16ac04-f67e-4ca3-8394-b2d9f4a0640b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy törvénymódosító javaslat szerint a honvédséggel kapcsolatban álló, vagy műveleti területeken megjelenő civil személyek adatait más országoknak is továbbíthatják.","shortLead":"Egy törvénymódosító javaslat szerint a honvédséggel kapcsolatban álló, vagy műveleti területeken megjelenő civil...","id":"20181103_Biometrikus_adatgyujtesbe_kezd_a_Magyar_Honvedseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe16ac04-f67e-4ca3-8394-b2d9f4a0640b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b417a86e-98dc-450c-b647-fb15ca4602e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Biometrikus_adatgyujtesbe_kezd_a_Magyar_Honvedseg","timestamp":"2018. november. 03. 09:53","title":"Biometrikus adatgyűjtésbe kezd a Magyar Honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"314c6d2e-b4d4-4afb-bfbc-42da11f98bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei megoldásához hasonlót eszelt az Apple újonnan bemutatott iPad Prójánál, a funkció azonban több mint furcsának tűnik. ","shortLead":"A Huawei megoldásához hasonlót eszelt az Apple újonnan bemutatott iPad Prójánál, a funkció azonban több mint furcsának...","id":"20181103_apple_ipad_pro_2018_lightning_csatlakozo_usb_c_huawei_mate_20_pro_telefon_toltese_vezetek_nelkuli_toltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=314c6d2e-b4d4-4afb-bfbc-42da11f98bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c818ae6-7595-44d7-978f-bf8f0e07a231","keywords":null,"link":"/tudomany/20181103_apple_ipad_pro_2018_lightning_csatlakozo_usb_c_huawei_mate_20_pro_telefon_toltese_vezetek_nelkuli_toltes","timestamp":"2018. november. 03. 15:03","title":"Az új iPaddel még a merülő iPhone-okon is lehet segíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c4059c-81e1-4735-b1fd-dc6c608b7f00","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Iskolai lövöldözés bárhol történhet – legutóbb a Krím félszigeten fordult elő. Amerikai és német példák azt jelzik, hogy a megelőzés vagy a védekezés jó néhány technikája vagy drága, vagy vitatható.","shortLead":"Iskolai lövöldözés bárhol történhet – legutóbb a Krím félszigeten fordult elő. Amerikai és német példák azt jelzik...","id":"201844__technikak_amokfutok_ellen__iskolai_arcfelismeres__nincs_kilincs__de_nehez_az_iskolataska","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01c4059c-81e1-4735-b1fd-dc6c608b7f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738da71d-2aa2-4a7f-9d93-a6f096790401","keywords":null,"link":"/tudomany/201844__technikak_amokfutok_ellen__iskolai_arcfelismeres__nincs_kilincs__de_nehez_az_iskolataska","timestamp":"2018. november. 03. 18:00","title":"Kamerák az osztályban, golyóálló táska - meddig lehet elmenni a gyerekek védelménél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94713f4c-7e2c-4f46-9ee0-49ace556783e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt a Fidesz-székháznál tartott sajtótájékoztatót. Szerintük 2010 óta a Kádár-rendszer restaurációja zajlik.","shortLead":"Az ellenzéki párt a Fidesz-székháznál tartott sajtótájékoztatót. Szerintük 2010 óta a Kádár-rendszer restaurációja...","id":"20181104_Jobbik_diktatura_fele_tartunk_kommunistak_iranyitjak_az_orszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94713f4c-7e2c-4f46-9ee0-49ace556783e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210c4ac0-734b-462a-a78f-e09a3518ea40","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Jobbik_diktatura_fele_tartunk_kommunistak_iranyitjak_az_orszagot","timestamp":"2018. november. 04. 14:59","title":"Jobbik: diktatúra felé tartunk, kommunisták irányítják az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1373d8a-2718-41f2-8c58-c058f22fe9ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ízig-vérig áttervezett iPad Prót mutatott be többek között az Apple kedd délelőtti New York-i rendezvényén. Rövid, de látványos videókban össze is foglalta az újdonságok főbb jellemzőit.","shortLead":"Egy ízig-vérig áttervezett iPad Prót mutatott be többek között az Apple kedd délelőtti New York-i rendezvényén. Rövid...","id":"20181103_apple_2018as_ipad_pro_videok_ujdonsagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1373d8a-2718-41f2-8c58-c058f22fe9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0423d7d5-7fe0-4e31-9b13-1dd139d4ff81","keywords":null,"link":"/tudomany/20181103_apple_2018as_ipad_pro_videok_ujdonsagok","timestamp":"2018. november. 03. 10:03","title":"Ezekben a videókban mindent elmond az Apple az új iPad Próról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54332d99-d498-4ffb-9b0b-d8d110de1d71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghalt vasárnap Katerina Handzjuk ukrán civil aktivista, akit júliusban öntöttek le savval a dél-ukrajnai Herszonban. Egy korábbi vizsgálati anyag szerint valamilyen ukrán rendőrségi, illetve állami szerv állhat a nő elleni támadás mögött.","shortLead":"Meghalt vasárnap Katerina Handzjuk ukrán civil aktivista, akit júliusban öntöttek le savval a dél-ukrajnai Herszonban...","id":"20181104_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ukran_civil_aktivista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54332d99-d498-4ffb-9b0b-d8d110de1d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77056c17-3167-4c5e-ac7c-907f06fa98e1","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ukran_civil_aktivista","timestamp":"2018. november. 04. 16:09","title":"Belehalt sérüléseibe a savval leöntött ukrán civil aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]