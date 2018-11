Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37381ee9-6050-474a-99f9-18f6d62640e3","c_author":"Tossenberger Adél","category":"kultura","description":"Még van ideje Verdi Requiemjéig a fiatal, külföldön is sikeres dirigensnek, Farkas Róbertnek, akinek az útja a cigánymuzsikától hangos hevesi mulatságoktól Berlinig ível. Interjú.","shortLead":"Még van ideje Verdi Requiemjéig a fiatal, külföldön is sikeres dirigensnek, Farkas Róbertnek, akinek az útja...","id":"201839__farkas_robert_karmester__hajtoerorol_utolso_padrol__karnyujtasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37381ee9-6050-474a-99f9-18f6d62640e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97022b41-e944-4451-8a67-3cbb8f90a600","keywords":null,"link":"/kultura/201839__farkas_robert_karmester__hajtoerorol_utolso_padrol__karnyujtasok","timestamp":"2018. november. 04. 16:30","title":"\"A karmesterségben az ötven százalékig eljutni egyszerű, a száz százalék mindig egyre feljebb van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37a039-08c9-465a-80cc-beb053ae1593","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A politikusok címére küldött csőbomba és egy zsinagógában végrehajtott mészárlás jelzik, hogy minden eddiginél feszültebb légkörben zajlanak az amerikai félidős kongresszusi választások, ahol az ellenfelei szerint az indulatokat felkorbácsoló Donald Trumpról tartanak népszavazást.","shortLead":"A politikusok címére küldött csőbomba és egy zsinagógában végrehajtott mészárlás jelzik, hogy minden eddiginél...","id":"201844__valasztas_amerikaban__szavazas_trumprol__elszabadult_indulatok__haborus_ovezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b37a039-08c9-465a-80cc-beb053ae1593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c2badb-2707-4ec5-b4f3-e9cd0cdd8052","keywords":null,"link":"/vilag/201844__valasztas_amerikaban__szavazas_trumprol__elszabadult_indulatok__haborus_ovezet","timestamp":"2018. november. 04. 15:00","title":"Amerikának végre mondania kell valamit Donald Trumpról - és kedden meg is teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42eff46c-d49a-44fc-a25a-172bb490a812","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Mintha csak egy kosztümös filmből léptek volna ki a versenyzők!","shortLead":"Mintha csak egy kosztümös filmből léptek volna ki a versenyzők!","id":"20181103_Nem_mindennapi_bicikliverseny_zajlik_Pragaban__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42eff46c-d49a-44fc-a25a-172bb490a812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e5dac9-582e-4dd5-bce1-650cfdacf89d","keywords":null,"link":"/elet/20181103_Nem_mindennapi_bicikliverseny_zajlik_Pragaban__fotok","timestamp":"2018. november. 03. 14:47","title":"Nem mindennapi bicikliverseny zajlott Prágában - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d993a2-a6ba-4c6c-bcb4-170095070277","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a régió a jövőben is az európai növekedés forrása lesz, amelyet az illegális migráció sem állíthat meg. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint a régió a jövőben is az európai növekedés forrása lesz, amelyet az illegális migráció sem...","id":"20181105_Orban_Sanghajban_Kina_is_felfigyelt_a_kozepeuropai_gazdasagi_novekedesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d993a2-a6ba-4c6c-bcb4-170095070277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550a0fd9-b2b1-4ea8-a4c7-f27001240810","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Orban_Sanghajban_Kina_is_felfigyelt_a_kozepeuropai_gazdasagi_novekedesre","timestamp":"2018. november. 05. 05:41","title":"Orbán Sanghajban: Kína is felfigyelt a közép-európai gazdasági növekedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3516ef7d-6c90-4152-b3f8-b0777832d182","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Petersen autómúzeumban a világ minden tájáról találhatunk különleges négykerekűeket - mi nemrég ott jártunk, mutatunk egy kis ízelítőt.","shortLead":"A Petersen autómúzeumban a világ minden tájáról találhatunk különleges négykerekűeket - mi nemrég ott jártunk, mutatunk...","id":"20181104_bepillantana_a_vilag_egyik_legjobb_autos_muzeumaba_segitunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3516ef7d-6c90-4152-b3f8-b0777832d182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32232b3-a830-4498-b3e3-244f0b7fb5f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181104_bepillantana_a_vilag_egyik_legjobb_autos_muzeumaba_segitunk","timestamp":"2018. november. 04. 06:41","title":"Bepillantana a világ egyik legjobb autós múzeumába? Segítünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1e560d-b03a-45eb-9c67-02893a2afd3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt finn miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy Orbán Viktornak hitet kell tennie a Néppárt által képviselt értékek mellett, vagy pedig el kell hagynia a pártot. ","shortLead":"A volt finn miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy Orbán Viktornak hitet kell tennie a Néppárt által képviselt értékek...","id":"20181103_Ultimatumot_adott_a_Fidesznek_az_Europai_Neppart_listavezetoi_helyere_palyazo_Alexander_Stubb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a1e560d-b03a-45eb-9c67-02893a2afd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916bc70a-14c5-4edb-83bd-f228e8143391","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Ultimatumot_adott_a_Fidesznek_az_Europai_Neppart_listavezetoi_helyere_palyazo_Alexander_Stubb","timestamp":"2018. november. 03. 10:20","title":"Ultimátumot adott a Fidesznek az Európai Néppárt listavezetői helyére pályázó Alexander Stubb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3c5ec3-4ad0-4c76-96a2-047837441e23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadásban egy másik amerikai katona is megsérült, az elkövetőt lelőtték.","shortLead":"A támadásban egy másik amerikai katona is megsérült, az elkövetőt lelőtték.","id":"20181105_Sajat_tanitvanya_vegzett_egy_amerikai_kikepzotiszttel_Afganisztanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a3c5ec3-4ad0-4c76-96a2-047837441e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c910ed9a-d7dd-4c62-a09c-c75d4b862147","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Sajat_tanitvanya_vegzett_egy_amerikai_kikepzotiszttel_Afganisztanban","timestamp":"2018. november. 05. 05:50","title":"Saját tanítványa végzett egy amerikai kiképzőtiszttel Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc6ff87-9583-463d-a3d0-249ed6281987","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fókák támadtak meg egy horgászt Skóciában, a sarokba szorított férfit a hatóságoknak kellett kimenteniük.","shortLead":"Fókák támadtak meg egy horgászt Skóciában, a sarokba szorított férfit a hatóságoknak kellett kimenteniük.","id":"20181104_Fokak_tamadtak_egy_horgaszra_ki_kellett_menteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dc6ff87-9583-463d-a3d0-249ed6281987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b03a0f-b96a-43aa-b5f3-e0a20c7d0c20","keywords":null,"link":"/elet/20181104_Fokak_tamadtak_egy_horgaszra_ki_kellett_menteni","timestamp":"2018. november. 04. 15:42","title":"Fókák támadtak egy horgászra, ki kellett menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]