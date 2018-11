Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a speciális lámpát még a legmodernebb autókban is kézzel kell szabályozni, és ha rosszul használjuk, akár 30 ezer forintra is büntethetnek érte.","shortLead":"Ezt a speciális lámpát még a legmodernebb autókban is kézzel kell szabályozni, és ha rosszul használjuk, akár 30 ezer...","id":"20181112_kodlampa_meg_mindig_nekunk_kell_kapcsolgatni_de_mikor_es_hogyan_kresz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04eaa5c0-318d-4c78-aea7-279f40d83cf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_kodlampa_meg_mindig_nekunk_kell_kapcsolgatni_de_mikor_es_hogyan_kresz","timestamp":"2018. november. 12. 06:41","title":"Ködlámpa: még mindig kézzel kell kapcsolgatni, de mikor és hogyan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar netezők háromnegyede tesz valamilyen óvintézkedést bankkártyaadatai védelme érdekében, a felhasználók közel kétharmada pedig készít biztonsági mentést digitalizált adatairól – derül ki a Generali Biztosító biztonságtudatosságot felmérő, reprezentatív online kutatásából. A falvakban élő középkorú nők a legkevésbé elővigyázatosak a kártyacsalásokkal szemben.","shortLead":"A magyar netezők háromnegyede tesz valamilyen óvintézkedést bankkártyaadatai védelme érdekében, a felhasználók közel...","id":"20181112_bankkartyas_csalasok_generali_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33235291-dc33-47c9-96f1-73f8c2026eda","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_bankkartyas_csalasok_generali_kutatas","timestamp":"2018. november. 12. 11:03","title":"Nem csak másokat érint: 100-ból 8 magyarnak nyúlták már le bankkártyája adatait és a pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e48b172-50f8-4764-8a42-7cba410e8f0b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Pályafutása legjobb dalait hozta el a MOM Sportba minden idők egyik legfontosabb női popszemélyisége és dalszerző-énekese. Tudtuk, hogy mire számíthatunk – és úgy is lett.","shortLead":"Pályafutása legjobb dalait hozta el a MOM Sportba minden idők egyik legfontosabb női popszemélyisége és...","id":"20181112_Suzanne_Vega_koncert_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e48b172-50f8-4764-8a42-7cba410e8f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b94c61-c0cc-4074-81a5-323bca36182e","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Suzanne_Vega_koncert_Budapest","timestamp":"2018. november. 12. 11:42","title":"Egyszerű csoda – ez volt Suzanne Vega Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1870263-d367-4409-bc59-5fbd6658244b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarországról és Szlovákiából utalták a vád szerint a drogeladásból származó pénzt kínai és hongkongi számlákra.","shortLead":"Magyarországról és Szlovákiából utalták a vád szerint a drogeladásból származó pénzt kínai és hongkongi számlákra.","id":"20181112_Kolumbiai_drogmilliardok_tisztara_mosasa_miatt_indult_per_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1870263-d367-4409-bc59-5fbd6658244b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af366a95-5abd-42e6-bd92-e6a1d94e662d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Kolumbiai_drogmilliardok_tisztara_mosasa_miatt_indult_per_Budapesten","timestamp":"2018. november. 12. 16:04","title":"Kolumbiai drogmilliárdok tisztára mosása miatt indult per Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4308b9fb-8329-4961-9cf7-acafc18d0ec4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO nem ismeri el a kelet-ukrajnai szakadár donyecki és luhanszki „népköztársaságokban” vasárnap tartott „elnök- és parlamenti” választások eredményeit - közölte az észak-atlanti katonai szövetség.","shortLead":"A NATO nem ismeri el a kelet-ukrajnai szakadár donyecki és luhanszki „népköztársaságokban” vasárnap tartott „elnök- és...","id":"20181111_A_Nyugat_nem_ismeri_el_a_keletukrajnai_szakadarok_valasztasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4308b9fb-8329-4961-9cf7-acafc18d0ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af8008c6-bf69-42d4-a55b-b1bbc1bf0fb2","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_A_Nyugat_nem_ismeri_el_a_keletukrajnai_szakadarok_valasztasat","timestamp":"2018. november. 11. 20:55","title":"A Nyugat nem ismeri el a kelet-ukrajnai szakadárok választását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte gondok vannak a legnagyobb közösségi oldal betöltésével.","shortLead":"Világszerte gondok vannak a legnagyobb közösségi oldal betöltésével.","id":"20181112_nem_megy_a_facebook_2018_leallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63eb7f4c-bd1c-4f25-95ac-b271e7da2600","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_nem_megy_a_facebook_2018_leallas","timestamp":"2018. november. 12. 19:43","title":"Nem tölt be a Facebook? Ne csodálkozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fefc6d-7e2e-4d4f-a970-870ef0210bad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Douglas a 2001: Űrodüsszeia űrhajóját irányító, programhibás számítógép hangja volt.","shortLead":"Douglas a 2001: Űrodüsszeia űrhajóját irányító, programhibás számítógép hangja volt.","id":"20181112_Meghalt_Douglas_Rain_aki_a_2001_Urodusszeiaban_szereplo_gonosz_gep_hangjat_adta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28fefc6d-7e2e-4d4f-a970-870ef0210bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca5fd6a-911c-4ec8-b9b7-6d362ee7d40b","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Meghalt_Douglas_Rain_aki_a_2001_Urodusszeiaban_szereplo_gonosz_gep_hangjat_adta","timestamp":"2018. november. 12. 10:33","title":"Meghalt Douglas Rain, és vele ment HAL 9000","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt túl nagy csinnadratta, a Twitteren tudatta a Samsung, hogy november 14-én új Exynos lapkakészlet érkezik.","shortLead":"Nem volt túl nagy csinnadratta, a Twitteren tudatta a Samsung, hogy november 14-én új Exynos lapkakészlet érkezik.","id":"20181113_samsung_exynos_9810_utodja_7nm_lapkakeszlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818abd33-53c1-4ae5-b804-2d101738c42d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_samsung_exynos_9810_utodja_7nm_lapkakeszlet","timestamp":"2018. november. 13. 10:03","title":"Holnap érkezhet a Samsung válasza a Huawei és az Apple szuperchipjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]