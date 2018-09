A 2011. márciusi földrengés utáni hatalmas szökőár súlyosan megrongálta a fukusimai atomerőmű három reaktorát, nukleáris katasztrófát okozva. Az 1986-ban történt csernobili atomerőmű-baleset után a fukusimait tartják a második legsúlyosabb atomkatasztrófának.

Japánban akkor leállították mind a 48 atomreaktort, köztük az Ibaraki prefektúrában található tokait is. Ez utóbbinak a Japan Atomic Power vállalat az üzemeltetője, és ez az első olyan erőmű, amelyben károk keletkeztek, de most engedélyt kapott az újraindításra.

Az újraindítás azonban még évekig eltarthat, mert a biztonság növelését célzó fejlesztések nem biztos, hogy 2021-ig befejeződnek. Az üzemeltetőnek még a helyi hatóságok hozzájárulását is be kell szereznie. Ez azonban nem lesz feltétlenül egyszerű, hiszen a mostani engedély kiadásakor is többen tüntettek szerdán Tokióban az atomenergiaügyi hivatal épületénél, hogy ne adja meg az engedélyt az újraindításra.

Tokai az egyetlen olyan erőmű, amelynek reaktora novemberben lesz negyvenéves; ahhoz, hogy húsz évvel meghosszabbítsák az engedélyt, két felülvizsgálaton kell átesnie.